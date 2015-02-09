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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:50

Raffine Просмотров: 1 120 Комментарии: 9 +23 Сегодня, 10:50 by

Мне 34 года, 18 из которых я проживаю в крупном областном центре. Уехала сюда поступать; жизнь тут завертелась, и в богом забытый посёлок гододского типа (деревню; так мы его называем), откуда я родом, меня не тянуло. К слову, деревня находится в другом от моего ПМЖ регионе и разделяют нас чуть меньше двух тысяч километров.Мой, покойный ныне, отец был уважаемым там человеком: непьющий, справедливый, работящий, с хорошим чувством юмора. Я, в какой-то мере, им горжусь, но вот прям папиной дочкой не была, никакой эдакой связи с родителем у меня не было. Вот у старшей сестры с ним--была. Но почему-то события такие случились со мной, а не с ней.Первая странность произошла, когда нам с моей подругой детства было лет по 9-10. Мы остались у меня дома одни, закрыли за моими родителями дверь изнутри, провернув ключ наполовину, оставили его в замке. Соответственно, снаружи при этом замок не откроешь. Май месяц, на улице сильная гроза. Все окна в доме закрыты на шпингалеты. Свет включён только в комнате, где мы сидим. Тут в коридоре раздаются отцовы шаги (спутать нереально: при своём телосложении--рост под два метра и вес под сотню кг, ходил он какой-то уж очень легкой поступью). С округлившимися глазами и дрожащим голосом (кстати, похоже я на отца не только внешне, но и голос мне достался такой, что ни с чьим не спутаешь; "изменить" его даже в телефонном разговоре у меня не выйдет, как бы я не старалась; эдакий хриплый бас, коим только русский шансон исполнять, а я, плин, в жизни не курила) я окликнула отца, и он, то есть его голос, мне ответил (хоть и не помню что). Пугливыми мы с подругой были несильно, так что кинулись дом обследовать. В итоге никого в нём не нашли.Спустя пару лет после того события мои родители уехали отдыхать на Юг. С той же самой подругой мы сидели у меня во дворе. Я ясно услышала, что меня зовёт отец. Подруга напряглась и через пару минут спросила: "Люд, тебе не кажется, что тебя твой папа зовёт?". Естественно, его не было. Приехал через неделю с небольшим.Умер отец, когда я училась на втором курсе.В деревню я ездила на его похороны и ещё два раза.Мама оттуда переехала.И вот, в начале октября этого года позвонила Жанка (та самая подруга детства; задолго до этого нашлись и общались в ВК), позвала в гости к её родителям, в родную деревню.Приехала. Встретили меня хорошо. Сидели болтали за чаем с пирогами, заботливо напечёнными её, такой уже постаревшей, но такой же доброй мамой, примерно до часа ночи. Легли спать, я - в одной комнатке, смежной с гостинной; она - в другой, изолированной. Её родители - в гостинной.Около четырёх утра раздался звонок - звонил (да так громко!) стоящий на окне в гостинной всеми забытый, но почему-то не выкинутый, старый ( с крутящимся диском) стационарный телефон, отключённый за ненадобностью, а потому и за неуплату.Сонная тётя Рая сняла тубку; она сначала не поняла, что случилось. Спокойно так сказала: "Люся, иди подойди к телефону, тебя папа зовёт." Да что уж там, я и сама не сразу поняла, что происходит. Вернее, я до сих пор не понимаю. Очухавшись, после всех своих "в смысле??", понимая, что это невозможно, кинулась к телефону, а там только длинный гудок. Тётя Раечка так распереживалась, что мы её еле успокоили. Я, Жанка и её папа обалдели, конечно, обсудили, но как-то отодвинули эту тему. Прошёл месяц, что-то сегодня я об этом как-то вспомнила и у меня вторая, пожалуй более эмоциональная, волна шока.Такие дела.

Ключевые слова: Старый телефон старый дом звонок

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