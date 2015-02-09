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Истории из жизни

Звонок

Мне 34 года, 18 из которых я проживаю в крупном областном центре. Уехала сюда поступать; жизнь тут завертелась, и в богом забытый посёлок гододского типа (деревню; так мы его называем), откуда я родом, меня не тянуло. К слову, деревня находится в другом от моего ПМЖ регионе и разделяют нас чуть меньше двух тысяч километров.
Мой, покойный ныне, отец был уважаемым там человеком: непьющий, справедливый, работящий, с хорошим чувством юмора. Я, в какой-то мере, им горжусь, но вот прям папиной дочкой не была, никакой эдакой связи с родителем у меня не было. Вот у старшей сестры с ним--была. Но почему-то события такие случились со мной, а не с ней.
Первая странность произошла, когда нам с моей подругой детства было лет по 9-10. Мы остались у меня дома одни, закрыли за моими родителями дверь изнутри, провернув ключ наполовину, оставили его в замке. Соответственно, снаружи при этом замок не откроешь. Май месяц, на улице сильная гроза. Все окна в доме закрыты на шпингалеты. Свет включён только в комнате, где мы сидим. Тут в коридоре раздаются отцовы шаги (спутать нереально: при своём телосложении--рост под два метра и вес под сотню кг, ходил он какой-то уж очень легкой поступью). С округлившимися глазами и дрожащим голосом (кстати, похоже я на отца не только внешне, но и голос мне достался такой, что ни с чьим не спутаешь; "изменить" его даже в телефонном разговоре у меня не выйдет, как бы я не старалась; эдакий хриплый бас, коим только русский шансон исполнять, а я, плин, в жизни не курила) я окликнула отца, и он, то есть его голос, мне ответил (хоть и не помню что). Пугливыми мы с подругой были несильно, так что кинулись дом обследовать. В итоге никого в нём не нашли.
Спустя пару лет после того события мои родители уехали отдыхать на Юг. С той же самой подругой мы сидели у меня во дворе. Я ясно услышала, что меня зовёт отец. Подруга напряглась и через пару минут спросила: "Люд, тебе не кажется, что тебя твой папа зовёт?". Естественно, его не было. Приехал через неделю с небольшим.
Умер отец, когда я училась на втором курсе.
В деревню я ездила на его похороны и ещё два раза.
Мама оттуда переехала.
И вот, в начале октября этого года позвонила Жанка (та самая подруга детства; задолго до этого нашлись и общались в ВК), позвала в гости к её родителям, в родную деревню.
Приехала. Встретили меня хорошо. Сидели болтали за чаем с пирогами, заботливо напечёнными её, такой уже постаревшей, но такой же доброй мамой, примерно до часа ночи. Легли спать, я - в одной комнатке, смежной с гостинной; она - в другой, изолированной. Её родители - в гостинной.
Около четырёх утра раздался звонок - звонил (да так громко!) стоящий на окне в гостинной всеми забытый, но почему-то не выкинутый, старый ( с крутящимся диском) стационарный телефон, отключённый за ненадобностью, а потому и за неуплату.
Сонная тётя Рая сняла тубку; она сначала не поняла, что случилось. Спокойно так сказала: "Люся, иди подойди к телефону, тебя папа зовёт." Да что уж там, я и сама не сразу поняла, что происходит. Вернее, я до сих пор не понимаю. Очухавшись, после всех своих "в смысле??", понимая, что это невозможно, кинулась к телефону, а там только длинный гудок. Тётя Раечка так распереживалась, что мы её еле успокоили. Я, Жанка и её папа обалдели, конечно, обсудили, но как-то отодвинули эту тему. Прошёл месяц, что-то сегодня я об этом как-то вспомнила и у меня вторая, пожалуй более эмоциональная, волна шока.
Такие дела.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:50
Сегодня, 10:50 by RaffineПросмотров: 1 120Комментарии: 9
+23

Ключевые слова: Старый телефон старый дом звонок

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 11:33
+8
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 519
Возможно, это простое совпадение, но почему-то вся мистика происходила в присутствии подруги. Ну и отец, я полагаю, здесь не при чём. Скорее, нечисть так себя проявляла. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: PUFIK
Сегодня, 12:18
+4
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Публикаций: 21
Комментариев: 1 800
Иногда бывает такое, что слышится, как тебя окликают по имени, причем часто знакомые голоса. Не знаю уж отчего так происходит. Чаще всего это можно списать на простое "показалось". Но вот с телефоном уже загадочно вышло. Плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#3 написал: ана аю
Сегодня, 12:59
+6
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Репутация: (1016|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 100
Странные явления. Отец при жизни два раза привиделся, а после ухода ещё и позвонил. Жутко это всё, конечно. Может поминальную службу заказать? Плюс за историю.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#4 написал: Долгопят
Сегодня, 14:47
+5
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 264
Я впечатлилась. Ну, допустим, это не отец вовсе.Все мы, человеки, обладаем единым набором свойств и функций. Никто из нас при жизни не сможет позвонить по отключенному телефону.А тут энергию растерял и такие задачи перед тобой ставят- вызвонить по трубке живого.
а что там сказали дословно? - Я такой то, позовите дочь, я знаю , она у вас?
страшноватое приключение и непонятное. Плюс
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Talisha
Сегодня, 15:44
+1
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Публикаций: 44
Комментариев: 2 267
Просто у вс с отцом более сильная связь душ,чем у сестры. И неважно кто к кому больше тянулся при его жизни
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#6 написал: Raffine
Сегодня, 16:48
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: ана аю
Странные явления. Отец при жизни два раза привиделся, а после ухода ещё и позвонил. Жутко это всё, конечно. Может поминальную службу заказать? Плюс за историю.

Спасибо
На следующий заказали. И к нему на кладбище сходили.
Цитата: Долгопят
Я впечатлилась. Ну, допустим, это не отец вовсе.Все мы, человеки, обладаем единым набором свойств и функций. Никто из нас при жизни не сможет позвонить по отключенному телефону.А тут энергию растерял и такие задачи перед тобой ставят- вызвонить по трубке живого.
а что там сказали дословно? - Я такой то, позовите дочь, я знаю , она у вас?
страшноватое приключение и непонятное. Плюс

Спасибо!
"Борисовна, ну извиняй, поздно. Люсико разбуди, скажи, батька зовёт". И голос и интонация, т.Рая говорит, знакомые и реалистичные.
Conjure one, Talisha, Pufik, спасибо!
Рада, что опубликовали историю и что люди откликнулись. В деревне у т.Раи давление--тему загасили, чтоб ей нервы не поднимать. Дома этот факт не то, чтобы скрываю, но поделиться не с кем. Сестре тоже звонить не стала--слёз будет море. Спасибо сайту!)
Зарегистрирован: 16.06.2016
#7 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 17:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 221
Интересная история. Я в нее верю.
Я тоже как-то раз слышала, как будто кто-то зовет меня.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#8 написал: Nadezhda9
Сегодня, 18:56
+2
Онлайн
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 166
И я слышала после дединой смерти, как голос деды со двора позвал мою маму "Антонина! Антонина!". Был август, жара, двери в доме были распахнуты, я сидела читала книгу. Да, ощущение, что зовущий стоит рядом с крыльцом. Не откликнулась и не вышла потому, что дед никогда маму мою так не звал, только Тоней. Жутко не было, может, потому что было всего 15 лет и ничего не боялась, уверена была, что свои умершие вреда не сделают.
Автору+++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#9 написал: zashiki-warashi
Сегодня, 20:21
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 329
История из тех, в которые просто веришь. Ни жутиков, ни пафосных оборотов, — действительно, незатейливая и очень жизненная. Многие сталкивались с "окликиванием" голосами родных.

Думаю, что если некоторые люди всё-таки обладают какими-то особенными свойствами (крепчайшей душевной связью, выходом из физического тела, способностью частично материализовывать свои порывы), то ваш отец был одним из них. И в моменты таких проявлений он просто переживал за вас или очень хотел оказаться рядом.

Когда-то здесь была история про женщину, которая, сидя дома, почувствовала опасность за мужа и ментально "выкрикнула" его имя. Как оказалось, в этот самый момент он ехал за рулём и начал засыпать, и сквозь сон услышал крик жены. Проснулся и вовремя успел выровнять машину, которая начала съезжать с дороги.
Возможно, сны — это такой тонкий мир, через который живые и умершие могут связываться друг с другом; восприимчивые люди нередко получают во снах какую-то "информацию", предзнаменования. Так произошло и здесь, когда мама вашей подруги услышала его голос в трубке.
Зарегистрирован: 23.10.2010
 
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