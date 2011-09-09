Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Улыбка из угла

Доброго времени суток, увадаемые обитатели сайта.
Хочу поделиться собственным жутким опытом и случаем из жизни...
Пожалуй, начну с того, что моя семья, состоящая из четырех человек, была небогата. Отцу и матери приходилось работать в ночую смену, а я оставался с меньшим братом дома. На то время, а это 2009 год, моему брату было всего четыре месяца, но проблемным он не был, потому я мог спокойно оставаться с ним один.
Как помню, в один из вечеров уложил малыша спать, а сам пошел к телеку. Смотрел до глубокой ночи, как неожиданно подскочил на кресле от страшного грохота, доносящегося с кухни. А квартира то у нас однокомнатная. Еще и на первом этаже, что могло послужить лазейкой для грабителей. Но лучше это были бы воры ...
Свет в комнате я включил моментально, в тоже время подойдя к дверям кухни, я стал неприглядно вслушиваться, есть ли кто там. Клацнув включателем, я распахнул резко дверь, и то, что я увидел...повергло меня в ужас!
На полу посреди маленькой кухни лежал стальной черпак, связанный в узел, а вокруг него согнуты неимоверным образом столовые приборы: ложки, вилки, ножи!
Немного постояв в оцепенении, мне ничего не оставалось, как попросту убрать все это на свои места. Попробовав разогнуть хоть один прибор, я понял, что я физически этого сделать не в силах.
Вернувшись обратно в комнату, я уже не смотрел телевизор, а сел почитать что-то весёленькое. Открыв книгу и пробежав по нескольким строкам, мои глаза дернулись в сторону зеркала! А зеркало у нас большое, на весь рост на стене, и сидя на кресле, как раз в отражение попадает дверь на кухню.
Каково было мое изумление, когда я увидел, что дверь настежь открыта.
Я отчетливо помню, как закрывал ее, но следующий кадр заставил меня взбудоражиться...
Из прихожей в кухню в распахнутые двери влетело что-то черное и непонятное, и что странно, прошмыгнуло оно под самым потолком, и с такой скоростью, что я даже крикнуть не успел.
Теперь на кухню я не решился больше идти! Но в тот же момент из прихожей, где при том была заперта дверь, доносились жуткие звуки топота, даже скорее бега мелкими шагами! И слышались они так, как будто бегают не только по полу, но и по стене и по потолку... Придти в себя меня заставил плачь, детский плачь. Резко в комнате вырубился свет, и на кухне что-то опять бухнуло на пол. Плачь в то время прекратился...
Месяц освещал некоторую честь нашей комнаты, а именно от окна правый угол и стену.Я подошел к кроватке брата и увидел что она абсолютно пуста. Обернувшись и взглянув в правый угол, я потерял сознание...
Очнулся я в постели, в квартире бабушки. Рядом была кроватка малыша, в которой он мирно спал. Спросив что произошло, я получил ответ, что у меня случился эпилептический припадок, и я потерял сознание. Спасло то, что у отца раньше кончилась смена, и он вызвал скорую, которая помогла мне. Врач выписал лежать в постели некоторое время.
Все было как в бреду...
P.S Вам интересно, что же я увидел в том злополучном углу? Так я вам отвечу, что ни чем интересным здесь и не пахнет! Я видел брата, висящего в углу под потолком в руках чего-то темного и страшно улыбающегося, с улыбкой от уха до уха!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:16
Причина: Раздел решила оставить.
Сегодня, 12:16 by QBastik00Просмотров: 1 061Комментарии: 10
+7

Ключевые слова: жуткая улыбка полтергейст детство

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 12:46
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (243|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 320
Да уж. Ну а что, все может быть.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:01
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (574|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 436
Я тоже пожалуй поверю, может и такое бывает, не приведи Господь конечно! Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: masjanja
Сегодня, 13:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Это был домовой.
Зарегистрирован: 18.10.2017
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:25
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (74|0)
Публикаций: 102
Комментариев: 900
Жуть. И что бы это могло такое быть? smirk
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#5 написал: Talisha
Сегодня, 14:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (1008|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 236
Бедный мальчик...
Но чтоб всякое ещё и младенцев могло на руки брать - это вообще жуть
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#6 написал: Fantom2015
Сегодня, 14:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 339
Мне одной вспомнился фильм "Мама" ("Mama", Гильермо дель Торо)?
Не приведи господь такого увидеть в реальной жизни. Может все-таки галлюцинации, предшествующие припадку? (((
+++
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#7 написал: Snejnay
Сегодня, 16:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1202|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 403
Не знаю что написать.. Как то я в одной из историй писала, что меня в воздух нечто поднимало и вертело...Плюс...
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 16:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (276|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 838
просто для интереса: а сколько тогда Вам было лет, Автор?
жуть, если это правда
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#9 написал: leona
Сегодня, 16:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 86
За историю , даже не историю,а ^ сумбур ^ поставлю - это выдумка.
Зарегистрирован: 11.05.2011
#10 написал: Maxim 80
Сегодня, 16:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 41
Джиперс Криперс!?-хотя нет-тот вроде не улыбался...-скорее всего это Карлсон,объевшийся забродившим вареньем! crazy
Зарегистрирован: 8.10.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.