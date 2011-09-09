Улыбка из угла

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:16

Причина: Раздел решила оставить.

QBastik00 Просмотров: 1 061 Комментарии: 10 +7 Сегодня, 12:16 by

Доброго времени суток, увадаемые обитатели сайта.Хочу поделиться собственным жутким опытом и случаем из жизни...Пожалуй, начну с того, что моя семья, состоящая из четырех человек, была небогата. Отцу и матери приходилось работать в ночую смену, а я оставался с меньшим братом дома. На то время, а это 2009 год, моему брату было всего четыре месяца, но проблемным он не был, потому я мог спокойно оставаться с ним один.Как помню, в один из вечеров уложил малыша спать, а сам пошел к телеку. Смотрел до глубокой ночи, как неожиданно подскочил на кресле от страшного грохота, доносящегося с кухни. А квартира то у нас однокомнатная. Еще и на первом этаже, что могло послужить лазейкой для грабителей. Но лучше это были бы воры ...Свет в комнате я включил моментально, в тоже время подойдя к дверям кухни, я стал неприглядно вслушиваться, есть ли кто там. Клацнув включателем, я распахнул резко дверь, и то, что я увидел...повергло меня в ужас!На полу посреди маленькой кухни лежал стальной черпак, связанный в узел, а вокруг него согнуты неимоверным образом столовые приборы: ложки, вилки, ножи!Немного постояв в оцепенении, мне ничего не оставалось, как попросту убрать все это на свои места. Попробовав разогнуть хоть один прибор, я понял, что я физически этого сделать не в силах.Вернувшись обратно в комнату, я уже не смотрел телевизор, а сел почитать что-то весёленькое. Открыв книгу и пробежав по нескольким строкам, мои глаза дернулись в сторону зеркала! А зеркало у нас большое, на весь рост на стене, и сидя на кресле, как раз в отражение попадает дверь на кухню.Каково было мое изумление, когда я увидел, что дверь настежь открыта.Я отчетливо помню, как закрывал ее, но следующий кадр заставил меня взбудоражиться...Из прихожей в кухню в распахнутые двери влетело что-то черное и непонятное, и что странно, прошмыгнуло оно под самым потолком, и с такой скоростью, что я даже крикнуть не успел.Теперь на кухню я не решился больше идти! Но в тот же момент из прихожей, где при том была заперта дверь, доносились жуткие звуки топота, даже скорее бега мелкими шагами! И слышались они так, как будто бегают не только по полу, но и по стене и по потолку... Придти в себя меня заставил плачь, детский плачь. Резко в комнате вырубился свет, и на кухне что-то опять бухнуло на пол. Плачь в то время прекратился...Месяц освещал некоторую честь нашей комнаты, а именно от окна правый угол и стену.Я подошел к кроватке брата и увидел что она абсолютно пуста. Обернувшись и взглянув в правый угол, я потерял сознание...Очнулся я в постели, в квартире бабушки. Рядом была кроватка малыша, в которой он мирно спал. Спросив что произошло, я получил ответ, что у меня случился эпилептический припадок, и я потерял сознание. Спасло то, что у отца раньше кончилась смена, и он вызвал скорую, которая помогла мне. Врач выписал лежать в постели некоторое время.Все было как в бреду...P.S Вам интересно, что же я увидел в том злополучном углу? Так я вам отвечу, что ни чем интересным здесь и не пахнет! Я видел брата, висящего в углу под потолком в руках чего-то темного и страшно улыбающегося, с улыбкой от уха до уха!

Ключевые слова: жуткая улыбка полтергейст детство

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