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Истории из жизни

В лагере смерти

Мой дедушка, Иван Гаврилович, как раз окончил школу, когда началась Великая Отечественная война. Как он вспоминает, в тот страшный день, услышав объявление по радио, он испытал воодушевление: настал час проявить героизм, защитить Родину!
Поэтому домой он вернулся скорее в восторженном настроении. Но там он увидел свою мать всю в слезах, и она кричала, точно по покойнику:
- О, горе, горе нам! Опять война! Война, война!
-Да что вы, мама, так убиваетесь! - сказал дедушка.- Все хорошо будет! Побьем фашистов!
Но его мама продолжала плакать и кричать. Как показали дальнейшие события, моя прабабушка Тодоска Степановна, куда более умудренная опытом, чем ее юный сын, была права. Она хорошо помнила и Первую Мировую, и Гражданскую войну - как ей было не горевать?
Мой прадедушка, ее муж, был отставным военным, и хоть он был уже немолод, его тут же призвали - опытных офицеров не хватало.
А на другой день, т.е. 23 июня, дедушка и все его одноклассники двинулись в военкомат, чтобы пойти и защищать свою страну. Но оттуда их прогнали: мало, мол, толку от зеленых юнцов... Они продолжали ходить туда день за днем, предлагая свои услуги, но от них отмахивались.
Однако начало войны было настолько тяжелым для нашей страны, что когда они в очередной раз явились туда, то домой послали только девочек, а всех мальчиков призвали. Всех, кроме дедушки!
Когда ему было 12 лет, ему в драке выбили глаз. И вот из-за этого глаза его и забраковали.
Как говорит дедушка, ему было очень обидно и стыдно перед девчонками: повсюду молодые парни уходили на фронт, один он оставался дома!
День за днем он ходил штурмовать военкомат, кричал, требовал, даже обозвал тамошнюю комиссию "пособниками фашистов" - за то, что его не брали! Его чуть не арестовали. Но, наконец, его настойчивость увенчалась успехом. Ему вручили долгожданную повестку. Но в действующую армию его все же не взяли, вместо этого он стал начальником контроля за качеством бомб.
В 1942 году вместе с армией дедушка попал в окружение и оказался в плену. Его отправили сначала в один лагерь для военнопленных - на территории Украины, потом в другой. Дедушка пытался бежать, поэтому его в конце концов переслали в Германию в тамошний концлагерь. Оттуда он предпринял еще одну попытку побега и добрался до Польши, но опять был схвачен и водворен в лагерь.
Там дедушке повезло, его взял к себе в работники немец, некий Антон. Он, хоть и был эсэсовцем, оказался неплохим человеком. Хотя дедушка и был формально на положении раба, относились к нему там почти как к родному сыну. Он и ел вместе с хозяевами, и спал в такой же комнате.
Там, в Германии, дедушка и двое его друзей, с которыми он познакомился там же, Василий и Петро, тайно взялись за распространение листовок. Поскольку дедушка в совершенстве выучил немецкий, то он переводил тексты на немецкий.
А распространение листовок каралось смертью.
Через некоторое время случилось несчастье. Василий подрался с двумя другими украинцами, такими же работниками из соседнего села, из-за девушки. Силы были неравны. Естественно, друзья, мой дедушка и Петро, не могли бросить его в такой беде, пришли на помощь, и так им повезло, что они победили.
Отомстить им за это побежденные решили подло. Они донесли в полицию, что мой дедушка распространяет листовки, а двое его друзей их читают.
Дедушку и его друзей арестовали и отвезли в страшный лагерь смерти в Вюрцбурге.
Самих листовок фашисты найти не смогли, поэтому они начали пытать дедушку и его друзей, чтобы получить признание. Петро и Василий могли спастись, если бы дали показания против деда. Их бы отпустили, а деда повесили.
В камере дедушка спросил у них, как они думают поступить.
Но Петро твердо сказал:
-Ты что, Иван! Петлю на шею наденут - и тогда не выдам!
Василий поколебался, но затем сказал то же самое. Трое друзей выдержали страшные пытки, но ничего не сказали. Поэтому их пока просто оставили в лагере.
То, что творилось в этом концлагере, можно назвать словом "ад".
В нем фашисты проводили испытания на людях, проверяя пределы выносливости человеческого организма. Узников морили голодом, избивали, заставляли бегать и ходить по-гусиному, пока те не падали замертво, запирали в бараках, где воздуха было так мало, что люди задыхались. Издеваясь, охранник открывал окошечко, и бил тех, кто пытался дышать возле него. Одним из самых страшных издевательств были т.н. "Чистые четверги" - узников заставляли убивать друг друга.
Из этого лагеря никто никогда не выходил живым.
Дедушка отощал, стал живым скелетом, покрытым ранами. Каждый день он думал: "Вот проживу еще день, и - конец..."
В одну ночь ему было особенно страшно. Лежа на грязных нарах среди других узников, он чувствовал, что умирает, что это его последняя ночь на земле...
В ту самую ночь прабабушка, его мама, вдруг проснулась в своей хате с испуганным криком:
- Ваня, мой Ваня!!!
Прабабушка всегда была очень набожной, несмотря на то, что годы были советские.
И вот в эту ночь она стала в отчаянии молиться, прося высшие силы защитить и спасти ее сыночка... И до самого утра она так просила, и плакала, и кричала в темноту: "Ваня!" - пугая младших детей...
Дедушка, лежа на нарах, вдруг как наяву увидел родной дом и свою мать.
Он пытался уснуть, думать о чем -то другом, но снова и снова видел перед собою плачущую мать.
На другое утро Василия внезапно взяли на работу. Вообще-то узников из этого лагеря не брали на работу. Работа считалась привилегией для тех заключенных, кто мог выжить, а эти все считались обреченными.
Но Василия взяли, и он весь день работал с пленными итальянцами из другого лагеря.
Итальянцам, в отличие от русских, разрешалось писать письма. Василий их попросил, и они согласились помочь - переслать письмо дедушкиному другу Дмитрию Базальницкому, который остался на воле.
Этот Дмитрий был советский офицер, который вместе с дедом пытался бежать из первого лагеря. Несмотря на свой чин, он был трусоват и наотрез отказался помогать, получив письмо. А вот его гражданская жена, с которой он жил, была не робкого десятка, и кинулась на помощь.
Благодаря ее усилиям до Антона, бывшего дедушкиного хозяина, и фашистких властей дошло, что драка первоначально была из-за девушки, и донос о листовках был ложным.
Антон кинулся хлопотать о спасении дедушки.
В итоге доносчиков самих арестовали. Одна из девушек-украинок, послуживших причиной той драки, нехотя, под нажимом, дала правдивые показания. А никаких доказательств, кроме того доноса, у фашистов ведь не было. И доносчиков тоже отправили в лагерь!
По совпадению, дедушка как раз смотрел от нечего делать в щель. И вдруг он увидел, как их обидчиков тоже ведут под конвоем...
- Они здесь - значит, мы свободны! - радостно сказал он друзьям.
И впрямь, через пару дней его и его друзей, избив на прощание, выпустили...
Дедушка пробыл в этом аду ровно 52 дня. Из молодого здорового парня он стал живым скелетом.
На его счастье, тот немец Антон и его жена приняли его назад, хотя работать он больше не мог. И жена Антона две недели выхаживала его, лежачего больного...
Многое еще привелось испытать дедушке до того, как вернуться домой. На возвращающихся из немецкого плена смотрели косо. На счастье дедушки, советские власти знали, что он занимался листовками, так что он вернулся беспрепятственно.
И вот однажды ночью дедушка отворил дверь родного дома...
У одинокой свечи сидели его мать и сестра.
-Гостей не ждете? - спросил дедушка.
....
Позже они сопоставили даты и узнали, что та ночь, когда прабабушка так молилась и тревожилась за сына, была та самая, когда дедушка видел ее перед собой, как живую.
Прабабушка всю жизнь была уверена, что бог спас ее сына по ее просьбе, и оставалась столь же набожной. Однажды на их края налетел ураган. У соседей разрушил дома, а у прабабушки только вырвал одну яблоню.
- Вот! -сказала с торжеством прабабушка. - Я молилась, вот меня бог и защитил!
Когда в доме появился телевизор, прабабушка отнеслась к нему с крайним недоверием. По ее мнению, это было изобретение черта, и она категорически отказывалась его смотреть.
Но видно было, что ей очень интересно, и она украдкой заглядывала в комнату, где стояло чудо техники, когда думала, что никто этого не замечает.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 22:46
Вчера, 22:46 by Шарлотта КордеПросмотров: 689Комментарии: 8
+20

Ключевые слова: Дедушка война плен лагерь

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Комментарии

#1 написал: Sausy_Jade
Сегодня, 00:12
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 37
Чудесная история! Во Всевышнем-наше спасение! Плюс.
Зарегистрирован: 12.06.2017
#2 написал: фергю сон
Сегодня, 01:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 299
Про современное телевидение вполне с бабулей соглашусь. Просите и дано вам будет - одна из заповедей Творца Небесного.
Зарегистрирован: 8.12.2014
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:19
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (48|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 772
За чудесное спасение дедушки и необыкновенную историю лихих военных лет, несомненно поставлю плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#4 написал: Sergio2121
Сегодня, 04:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 67
Спасибо Вам за историю, читал с большим интересом.Сильно тогда людей война ,,покрутила,,.Моего деда дядька(прадеда родной брат)в начале войны попал в плен,не в лагерь а где-то выходил с окружения его и словили,пока конвоировали (где-то они заночевали),он подгадал ,убил конвоира,завладел оружием и сбежал , потом удачно перешол линию фронта,прошол всю войну (закончил в Берлине)-повезло ему.Но самое интересное что у этого прадеда,била сестра(трое их было),иоеа обладала какими то экстрасенсорными способностями,знахаркой была,так вот когда прадед бежал с плена то ей видение было,она знала что он вернется домой живым К сожалению подробостей этой истории я не знаю,пепесказал со слов своего отца(а он в то время когда прадеды были живы,не сильно интересовался,шо там пацаном был,а может время стерло память?)Ругал егоговорю,, тыб хоть записал историю (((,,
Недай Бог нам пережить такое,то что довелось нашим предкам .
Зарегистрирован: 16.06.2017
#5 написал: kusi
Сегодня, 07:32
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1971|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 470
Он, хоть и был эсэсовцем, оказался неплохим человеком. Хотя дедушка и был формально на положении раба, относились к нему там почти как к родному сыну. Он и ел вместе с хозяевами, и спал в такой же комнате.

Если бы он был простым солдатом, или научным светилой или относился к классу интеллигенции, ещё бы поверила, но он был эсэсовцем ... Я думаю некого не удивлю что в эсэс набиралися отборный контингент людей. Жалость - это слабость, а таким там не место.(его бы свои же коллеги на ножи поставили за доброту души . )
Я не буду говорить, что спать в равноценной по убранству с хозяевами комнате никак не мог (чердак, чулан или что то в этом роде они могли ему предоставить) , не буду говорить что несостоятельные немцы не могли купить людей. Да и большинство немцев испытывали к нам ненависть, неприязнь.Хотя сами были запуганы своей властью до жути.Какая уж там помощь? Если конечно этот эсэсовец состоял в подпольной коммунистической организации разделяя борьбу и взгляды Тельмана тогда сомнений на предмет веры в помощь у меня ноль.

Дедушку и его друзей арестовали и отвезли в страшный лагерь смерти в Вюрцбурге.

Как понимаю речь идёт о Ашаффенбурге?
Один из первых концентрационных лагерей созданных нацистами.... находился между Вюрцбургом и Франкфуртом.

За мужество и героизм нашим предкам вечная память.Дай Бог, нам любить так же свою Родину и свой народ , как они.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: Talisha
Сегодня, 07:53
0
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Репутация: (990|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 211
Да, тогда только вера и искренняя молитва матерей и жен спасали! Страшное время - время войны
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#7 написал: Вурдулак
Сегодня, 08:01
0
Группа: Посетители
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Комментариев: 8
[интересно
Зарегистрирован: 10.10.2017
#8 написал: Стаська
Сегодня, 08:23
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 337
Отличная история! Материнская молитва со дна моря достанет! Какое бы было счастье, не будь на земле войн всевозможных! Спасибо предкам за силу, волю и мужество! Плюс!

А вам автор, отдать должное, за то, что храните в памяти и сердце историю своих предков, и с нами делитесь!
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
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