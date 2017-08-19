Дом

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Настасья. с Просмотров: 428 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 10:22 by

Здравствуйте. Произошла со мной такая история. Я вышла замуж и переехала в пригород, точнее сказать, курортный поселок. У нас соседей толком нету: с одной стороны - садик, а с другой стороны - заброшенный дом. Иногда приезжают, убираются и уезжают хозяева. Впереди у нас идет дорога и тоже заброшенный дом стоит, так уже 17 лет.Хозяин этого дома повесился, как мне рассказывали, жена ушла, сын погиб, никого не осталось. Дом пытались покупать, все покупатели не смогли провести там и ночь - скрипы, двери открываются, даже видели привидения. Некоторые приводили освящать дом, но все бесполезно.Сейчас дом старый, окна выбиты. Там даже бомжи не ночуют - все боятся, иногда слышен плач.Но я всего этого не знала, когда произошел этот случай. В спальне большое окно, оно выходит на тот самый дом, и дальше видно большое красивое озеро. Пейзаж очень красивый, хоть картину пиши. Была ночь, я вставала кормить ребенка и увидела, как горит в том доме свет, еще подумала, кто со мной в три часа ночи не спит. И так как окна открыты были, я услышала громкий мужской плач. Спросонья закрыла окно и не обратила внимания. Потом, наутро, вспомнила, и стало страшно.Иногда, когда мы проходим мимо этого дома, сын (сыну сейчас 3 года) показывает на дом и говорит: "Дядя".Спасибо за ваше внимание.

Ключевые слова: Страх дом плач авторская история

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