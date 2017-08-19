ДомЗдравствуйте. Произошла со мной такая история. Я вышла замуж и переехала в пригород, точнее сказать, курортный поселок. У нас соседей толком нету: с одной стороны - садик, а с другой стороны - заброшенный дом. Иногда приезжают, убираются и уезжают хозяева. Впереди у нас идет дорога и тоже заброшенный дом стоит, так уже 17 лет.
Хозяин этого дома повесился, как мне рассказывали, жена ушла, сын погиб, никого не осталось. Дом пытались покупать, все покупатели не смогли провести там и ночь - скрипы, двери открываются, даже видели привидения. Некоторые приводили освящать дом, но все бесполезно.
Сейчас дом старый, окна выбиты. Там даже бомжи не ночуют - все боятся, иногда слышен плач.
Но я всего этого не знала, когда произошел этот случай. В спальне большое окно, оно выходит на тот самый дом, и дальше видно большое красивое озеро. Пейзаж очень красивый, хоть картину пиши. Была ночь, я вставала кормить ребенка и увидела, как горит в том доме свет, еще подумала, кто со мной в три часа ночи не спит. И так как окна открыты были, я услышала громкий мужской плач. Спросонья закрыла окно и не обратила внимания. Потом, наутро, вспомнила, и стало страшно.
Иногда, когда мы проходим мимо этого дома, сын (сыну сейчас 3 года) показывает на дом и говорит: "Дядя".
Спасибо за ваше внимание.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:22 by Настасья. сПросмотров: 428Комментарии: 1
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