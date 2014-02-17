Девушка-паук

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:30

Вурдулак Просмотров: 791 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 07:30 by

Эта история произошла в моей уже далекой, увы, юности. Однажды вместе с друзьями я поехала на выходные на базу отдыха на озере, километров за сто от города.База отдыха представляла из себя всего лишь несколько домиков и летнюю кухню, у дальнего конца ее красовались мусорный бак и довольно-таки вонючий туалет, чем и исчерпывались все предоставляемые ею удобства.Как раз на ту же базу приехали и другие компании, так что нам всем пришлось поместиться в одном крохотном домике. Кроме меня, присутствовали моя лучшая подружка Лена, ее брат-близнец Женя, и еще Катя и Дима. Девочкам досталась комната с кроватями, а мальчики разместились на крохотной кухне рядом.Вдоволь накупавшись, мы ушли в домик, но спать никому не хотелось. Кто-то нашел старую колоду карт в тумбочке, и мы допоздна резались в "дурака". Потом мальчики ушли к себе, а мы долго еще сидели и шушукались. Тут, между прочим, Катя сказала, что в соседнем с нами домике ночуют ее знакомые, и среди них - "та самая Маринка Носова"...Лена, видимо, знала, кто это, а я попросила объяснить. И тут девочки рассказали мне, что некоторое время назад в их школе (я училась в другой) разыгралась трагедия. Две девочки влюбились в одного мальчика. Сама по себе ситуация была довольно заурядной, пикантности ей добавляло только то, что соперницы были родными сестрами, кажется, погодками. Звали их Наташа и Марина.Они и до того особо дружны не были, но уж соперничество в любви превратило их в смертельных врагов. В ход пошли всевозможные уловки. Через некоторое время молодой человек начал явно оказывать предпочтение Наташе, сестра злилась. Затем что-то произошло, кажется, влюбленные поссорились, и Наташа, поднявшись на крышу девятиэтажки, бросилась вниз.Как раз в то время волна самоубийств прошла по школам. Я смутно вспомнила, что с девятиэтажки неподалеку от моего дома бросилась какая-то школьница 16-ти лет. Но тогда это не привлекло моего внимания, т.к. самоубийства казались довольно заурядным явлением.Об этой истории шептались в основном из-за поведения Марины. На похороны своей родной сестры она заявилась в мини-юбке и коротеньком топе, ярко накрашенной и, следуя в похоронном шествии, вовсю флиртовала с парнем своей сестры, а на поминках села ему на колени.Катя презрительно заметила, что мальчик остался бесхозным и ушлая сестрица решила заполучить его.Но в отдыхавшей рядом компании того мальчика не было, и, стало быть, Марина не преуспела в своем намерении.Мало-помалу мы стихли и улеглись в кровати. Мне, однако, не спалось, и я тихонько вышла на веранду, благо моя кровать стояла прямо возле двери. Домик окружала тайга, и шишечки с огромной лиственницы падали прямо на веранду. В соседнем домике еще слышался смех, но потом и там погас свет. Некоторое время спустя Лена встала и пошла в туалет, располагавшийся на самом краю базы, на порядочном расстоянии от домов. Наверное, чтобы не чувствовался запах.Я знала, что Лена трусовата и до ужаса боится нечистой силы, поэтому мне в голову пришло ее попугать. Лена уверяла меня, что если после полуночи стучать по деревяшке, то непременно явится нечистая сила. Поэтому я тут же начала тарабанить по перилам. Как я и ожидала, Лена рассердилась и принялась ругать меня за неосторожность.Как только она исчезла, я тут же спустилась и неслышно двинулась следом, чтобы ухнуть из кустов, когда она пойдет обратно. Освещения на базе не было, но луна светила достаточно ярко. От соседнего домика отделились еще какие-то смеющиеся тени: видимо, еще две девушки тоже отправились в "места уединения".Я тихонько заняла место на полпути и спряталась в кустах. Через некоторое время я услышала шаги. Шли как будто несколько человек, и, стало быть, это была не Ленка, а те двое. Я притаилась в засаде.И тут я услышала дикий вопль ужаса. Я узнала голос Ленки, а потом завизжала еще одна девушка. Решив, что меня заметили, я вылезла и увидела сразу трех девушек на дороге перед собой, но смотрели они не на меня... Миг - и две из них кинулись, пронзительно визжа, прочь, а на меня налетела Ленка, которая, похоже, от страха совсем потеряла голову, вопила и цеплялась за меня, как утопающая.Я никак не могла понять, в чем дело. Между тем Лена продолжала кричать и указывать на что-то, при этом она тащила меня назад к домику.Мне это показалось очень смешным, ведь я даже не рассчитывала, что смогу ее напугать настолько сильно. Тем не менее, я решила ее успокоить и сказала ей, что это всего лишь шутка. Она не успокаивалась, но, перестав кричать, как будто задыхалась.В эту минуту я вдруг увидела среди кустов багульника нечто такое, что навсегда врезалось мне в память. Там, на земле, с другой стороны тропинки стояла на четвереньках незнакомая мне девушка и смотрела на меня, а затем она быстро двинулась к нам. Поразило меня то, как именно она передвигалась. Вместо того, чтобы идти на двух ногах или ползти на четвереньках, незнакомка как-то странно вышагивала, и когда я пригляделась, то внезапно поняла, что у нее ноги выгнуты коленками в другую сторону, и она ползет к нам, очень похожая на гигантскую паучиху. Я не закричала, только молча уставилась на нее, но буквально почувствовала, как холодный пот потек по лбу.Передвигалась она довольно быстро и подползла к тропинке, оказавшись буквально в двух шагах от нас. Тут луна скрылась за тучей, а когда снова стало светло, ее уже не было.Мы с Леной поспешили к домику, откуда нам навстречу уже выскочили разбуженные наши товарищи. Женя некоторое время светил фонариком на соседние кусты и тропинку, ведущую к домику, ничего не было видно. В соседнем домике тоже был некоторое время переполох, но все стихло.После того, как мы обсудили эту историю, мало-помалу все пришли к выводу, что нам почудилось. Но почему всем четверым одновременно почудилось одно и то же?С девочками из соседней компании поговорить не удалось, едва дождавшись утра, они собрались и уехали. Лена уверяла меня, что увидеть, как странно ходит ночная гостья, она не успела, потому что та не шевелилась, а потом Лена уже смотрела только на меня. Зато Лена успела хорошо рассмотреть ее лицо. По ее словам, это была та самая Наташа Носова, сестра нашей соседки Марины, которая в прошлом году бросилась с крыши...Эту историю мы потом с Леной долго обсуждали, но так и не могли найти логического объяснения. Кстати, на Лену история подействовала странным образом. До того болезненно суеверная и истерично пугливая, она стала решительной. Со временем наши дорожки разошлись. Но я узнала, что она устроилась работать в морг.

Ключевые слова: призрак самоубийство паучиха сёстры

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