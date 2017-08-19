Может, инопланетянине прилетали

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:13

Настасья. с Просмотров: 345 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:13 by

Здравствуйте! Эту историю рассказала мне моя бабушка. Дальше с ее слов от первого лица.Это было давно, тогда был жив мой отец и мать, на улице был ноябрь, темнело, мы все собрались ужинать ( отец, мать, сын, дочка. лет по 16-18 им, муж и я). Я шла последней, выключала везде свет. И тут меня притянуло к окну, оно выходило на улицу ( в любую погоду бабушка открывала форточку, не могла без свежего воздуха), так вот, я увидела, что форточка закрыта, и принялась ее открывать, как вдруг увидела, что на меня с неба падает огненный шар. В панике закричала и побежала всех выгонять с дому, крича, что метеорит падает. Но ничего не произошло. Все принялись ужинать и подшучивать надо мной, якобы меня инопланетянине посещали. Только твоя прабабушка, моя мама, отдельно от всех сказала: "Не к добру это, будет очень большое горе".Через несколько недель моя мама умерла во сне, заснула и не проснулась. Хотя помню, она была здоровой. Были похороны, потом 40 дней, и через месяц умирает мой муж - тоже уснул и не проснулся, помню, я тяжело перенесла это, долго болела, я верила всегда в бога, и на тот момент я перестала в него верить, очень обозлилась на него.Прошел год. Все думали, что все закончилось. Приехала ко мне сестра родная старшая, с детьми помогать. Своих у нее не было, была бесплодной, и личная жизнь у нее не складывалась. Но все ошибались: проклятие не закончилось, как все думали. Через пол года заболела и умерла моя сестра. Приглашали батюшек со всей округи и бабок, дом освещать и чистить. На тот момент думала, что помогло, но потом, спустя 2 год,а умирает мой отец. Помню как сейчас, ковыряюсь я во дворе, на улице май, а на диване спит мой отец. И кто-то меня сильно толкнул в спину. Я встала, оглянулась - никого не было. И почувствовала еще один сильный толчок в сторону дома. Я подошла к окну и увидела: отец на полу съежился. Подбегаю, кладу голову себе на колени, плачу, звоню скорой. И отец умирает на моих руках. Ничего так не запомнилось, как смерть отца. У меня остались только мои детки, я очень за них переживала, что бы и их не забрали. Меня тоже хотели забрать, снился сон, где все меня ждут, но я не могла, меня удерживали дети. Все они похоронены рядом друг с другом.С того момента прошло уже почти 30 лет. Кстати, с того момента ей стали снится вещие сны, они и правда сбываются. На одном кладбище все 4 могилки, плюс одна для меня - купила, чтобы рядом с ними быть, но сейчас там уже не хоронят. Мы каждый год туда ездим - уберемся, поменяем цветы на кладбище. Но как не приедем, за могилками ухаживают, кто -неизвестно, но это уже другая история. Постараюсь вскоре написать.Спасибо, что уделили время и прочитали. До сих пор не знаем, что это такое. Сейчас мой отец и моя тетя живые и здоровые.

Ключевые слова: вещие сны кладбище проклятие

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