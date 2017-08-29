СМСка на тот свет

Сделано_в_СССР Просмотров: 192 Комментарии: 3 +4 Вчера, 10:47 by

Вот уже семь долгих лет меня терзает вопрос, на который, как ни старалась, не смогла найти рациональный ответ. А может, логическое объяснение есть, просто хочется верить в маленькое чудо, которое мягким, свернувшимся "калачиком" котёнком греет душу.Было это в мои лихие студенческие годы. Наверное, у каждой мало-мальски симпатичной девчонки были ухажеры, которые обивали пороги, а в ответ получали снисходительное разрешение поцеловать ручку объекту своих воздыханий. Вот и за мной полтора года ухаживал местный (на учёбу я приехала из другого города) озорной мальчуган. Он любил, красиво ухаживал, решал мои "проблемы" с назойливыми поклонниками. К слову сказать, в своем микрорайоне он имел большой авторитет, и я могла в любое время суток пройтись с высоко поднятой головой, не боясь хулиганов. Короче, вертела им как сама хотела, а иногда была чересчур заносчивой и грубоватой.Однажды случилась с ним беда. Не взирая на свой авторитет, получил он очень сильно по голове в своём же районе и попал в больницу. Я проведала, пожелала скорейшего выздоровления, сказала, что команды болеть не давала и хорош валяться на койке, он мне нужен здоровый и весёлый. Выйдя за территорию лечебного заведения, я решила из жалости написать ему сообщение с текстом: "Я тебя люблю". Но потом мне это показалось уж очень кощунственным и фальшивым. СМС так и осталась в черновиках.На другой день его не стало... Как часто бывает в подобных ситуациях, первым делом в голову лезут какие-то левые назойливые мысли. Как ты посмел? А как же я? А мне что теперь делать? А кто за меня заступится? Потом похороны, какой-то чужой и на себя не похожий ОН в гробу, прощальный поцелуй в холодный лоб, и я, с широко открытыми от недоумения глазами. Мы же вчера разговаривали. Он был в сознании. Что за бред вообще?В эту ночь я не спала. Всё сидела и по привычке набирала его номер, а в ответ сухой компьютерный голос: " Абонент вне зоны действия сети..." А потом я наткнулась на СМС, так и не отправленную ЕМУ. Бывает, что мы так долго сомневаемся: сказать - не сказать, люблю - не люблю. Да ладно, впереди еще вся жизнь. Мне 23, ему 26. Успею. Не успела. Рука машинально нажала на кнопку "Отправить". Куда отправить? В никуда? В этот момент по телу пробежали мурашки, как будто током пронизало всё моё естество. На экране мобильного поочередно высветилось:" Сообщение отправлено" и " Сообщение доставлено", (но не может же сообщение быть доставлено на выключенный телефон, НИКОГДА мне не приходил отчёт о доставке, пока не появлялась связь с абонентом. Иногда, если в течении трех дней связь так и не появлялась, то приходил отчет о недоставленном сообщении). Не долго думая, я позвонила оператору и получила подтверждение того, что сообщение доставлено адресату. А ещё через пару минут я связалась с его сестрёнкой объяснить, что случайно отправила СМС и если это она включила телефон, то пусть не удивляется. На что получила исчерпывающий ответ, что телефон лежит отключенный в коробке с ЕГО вещами, а СИМ-карту они положили в нагрудный карман пиджака, который был на покойном.Так хочется от всего сердца верить, что это не сбой системы мобильной связи. Все эти семь лет так сильно хочется верить, что сообщение доставлено по адресу.Спешите сказать любимым, что они любимы...

Ключевые слова: Телефон СМС смерть ухажер

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