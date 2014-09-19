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Истории из жизни

История о том, что добро не всегда побеждает зло

Последнее время жизнь меня сталкивает с нехорошими магическими действиями. То близкий человек попал под влияние, то приятельница рассказывает, как ее родственница отучает мужа от новой пассии с помощью черной магии... Караул прям. И происходит это с людьми, которые в "сказки" о колдовстве не верили.

В связи с этим вспомнилась мне давняя история, которую я хочу рассказать.

Есть у меня подружка, а у нее есть младшая сестра, с которой мы по молодости общались. Потом какое-то время не виделись, не слышались и встретились как-то на улице. Ну, естественно, обсудили, как дела, и вдруг она мне говорит:
- А ты не слышала, что у нас Валя умерла?

А Валя (имена изменены) - это их двоюродная сестра, чуть постарше меня была. Высокая, дородная, красивая девушка. Вышла замуж за парня из деревни, которая сейчас является частью города, и уехала жить к нему. Муж оказался хозяйственным, работящим. Все хорошо, все здоровы, дети подрастают. Как умерла??? А вот так.

Стала Валя болеть. И вроде бы сначала ничего такого, на что обращаем внимание. То насморк, то в боку закололо, то нога заболела, то спину ломит, то голова болит. А потом все хуже и хуже. Болеть стало все. Анализы, походы по врачам, таблетки, уколы, госпитализация. Высохла вся, в чем только душа держалась. И тогда сами врачи посоветовали "бабку" искать. Ну, семья, да и сама Валентина, сначала уперлись: что за дремучесть и мракобесие? Какая бабка-дедка? Но лучше не становилось, состояние только ухудшалось.

Стали искать целителя. Сама Валя уже не вставала, привозили к ней в больницу. Кто-то ничего не мог сказать, кто-то откровенные глупости вещал. А потом нашлась бабуля старенькая, которая, когда зашла в палату, аж руками замахала: "Куда вы меня привезли!" Отказалась, в общем, сославшись на то, что сил у нее на такое колдовство не хватит. Посоветовала кого посильнее поискать.

Нашли деда. Приехал он, посмотрел на Валю, что-то пошептал, головой покачал и велел родственникам копать дома под воротами, искать закопанную под ними лягушку. А когда найдут, ему принести.

Нашли, принесли полуразложившийся, полумумифицированный лягушачий трупик. Но вердикт деда был безрадостным: "Поздно!" Объяснил он это тем, что делали ритуал черный и, согласно этому ритуалу, как лягушка разлагалась и сохла, так и Валя болела и таяла. И если бы немного пораньше обратились, то шанс был бы, а так... В общем, умерла Валя через несколько дней.

Кто это сделал, почему, осталось загадкой. Так и не сказал колдун. Да и не главное это. Главное, по-моему, то, что не важно, верим мы во что-то или нет, но это что-то имеет место быть. Берегите себя и своих близких.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:07
Вчера, 18:07 by РаториПросмотров: 987Комментарии: 7
+23

Ключевые слова: Порча на смерть колдовство колдун лягушка дед авторская история

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Вчера, 18:59
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 223
История ,заставляющая думать
Насущные вопросы:
1. А что в заключении о смерти сказано, что вскрытие показало, диагноз какой?
2. Это любая Жаба прикопает лягушку и все, трындец?
3.Опять же , цитирую Автора"... То насморк, то в боку закололо, то нога заболела, то спину ломит, то голова болит.."-это история жизни любой женщины за полгода..так что мы все прокляты?
4.Мне очень жаль женщину и ее родных, но может это не лягуха виновата? Может просто человек болел?
Плюс поставлю за трагизм ситуации.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#2 написал: az.ecmb
Вчера, 19:14
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1667|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 044
Сакральным вопросом сайта "верю-не верю" по-прежнему не задаюсь. Вот что в глаза бросилось:
Главное, по-моему, то, что не важно, верим мы во что-то или нет, но это что-то имеет место быть

Ага. В упор не видеть проблем - наша народная забава. Ну или на крайний случай, в упор не видеть причинно-следственных связей. Правда, схожие игрульки есть и у других народностей (например, "закрываться от солнца ладошкой")

"Оптический обман" (Даниил Хармс)
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович не желает верить в это явление и считает его оптическим обманом

П.с. Ну и традиционный плюс
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#3 написал: Летяга
Вчера, 19:46
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7637|-1)
Публикаций: 187
Комментариев: 5 815
Цитата: az.ecmb
в упор не видеть причинно-следственных связей

И повсеместно и ежечасно путать причину и следствие.
Плюсанула.
А за первый абзац даже аплодирую.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#4 написал: FataMorgana
Вчера, 19:58
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 500
Сильную порчу на нее навели...Жаль, что так поздно спохватились. К сожалению, насморк, головная боль, нога заболела и т. п. - это то, на что никто не будет обращать внимания.
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#5 написал: Tigger power
Вчера, 23:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (524|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 326
И ведь вдвойне должно быть обидно от того, что непонятно кто и за что гнобит. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 68
Комментариев: 565
Ужас! Вот колдуны проклятые,ни дна им ни покрышки!
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#7 написал: kusi
Сегодня, 05:14
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1952|0)
Публикаций: 332
Комментариев: 6 436
Цитата: az.ecmb
Ага. В упор не видеть проблем - наша народная забава.

С языка снял)
Историю плюсанула.Очень жаль женщину. Хорошо что следом за ней и других домашних к могиле не сопроводил этот "доброжелатель"
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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