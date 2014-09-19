История о том, что добро не всегда побеждает зло

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:07

Ратори Просмотров: 987 Комментарии: 7 +23 Вчера, 18:07 by

Последнее время жизнь меня сталкивает с нехорошими магическими действиями. То близкий человек попал под влияние, то приятельница рассказывает, как ее родственница отучает мужа от новой пассии с помощью черной магии... Караул прям. И происходит это с людьми, которые в "сказки" о колдовстве не верили.В связи с этим вспомнилась мне давняя история, которую я хочу рассказать.Есть у меня подружка, а у нее есть младшая сестра, с которой мы по молодости общались. Потом какое-то время не виделись, не слышались и встретились как-то на улице. Ну, естественно, обсудили, как дела, и вдруг она мне говорит:- А ты не слышала, что у нас Валя умерла?А Валя (имена изменены) - это их двоюродная сестра, чуть постарше меня была. Высокая, дородная, красивая девушка. Вышла замуж за парня из деревни, которая сейчас является частью города, и уехала жить к нему. Муж оказался хозяйственным, работящим. Все хорошо, все здоровы, дети подрастают. Как умерла??? А вот так.Стала Валя болеть. И вроде бы сначала ничего такого, на что обращаем внимание. То насморк, то в боку закололо, то нога заболела, то спину ломит, то голова болит. А потом все хуже и хуже. Болеть стало все. Анализы, походы по врачам, таблетки, уколы, госпитализация. Высохла вся, в чем только душа держалась. И тогда сами врачи посоветовали "бабку" искать. Ну, семья, да и сама Валентина, сначала уперлись: что за дремучесть и мракобесие? Какая бабка-дедка? Но лучше не становилось, состояние только ухудшалось.Стали искать целителя. Сама Валя уже не вставала, привозили к ней в больницу. Кто-то ничего не мог сказать, кто-то откровенные глупости вещал. А потом нашлась бабуля старенькая, которая, когда зашла в палату, аж руками замахала: "Куда вы меня привезли!" Отказалась, в общем, сославшись на то, что сил у нее на такое колдовство не хватит. Посоветовала кого посильнее поискать.Нашли деда. Приехал он, посмотрел на Валю, что-то пошептал, головой покачал и велел родственникам копать дома под воротами, искать закопанную под ними лягушку. А когда найдут, ему принести.Нашли, принесли полуразложившийся, полумумифицированный лягушачий трупик. Но вердикт деда был безрадостным: "Поздно!" Объяснил он это тем, что делали ритуал черный и, согласно этому ритуалу, как лягушка разлагалась и сохла, так и Валя болела и таяла. И если бы немного пораньше обратились, то шанс был бы, а так... В общем, умерла Валя через несколько дней.Кто это сделал, почему, осталось загадкой. Так и не сказал колдун. Да и не главное это. Главное, по-моему, то, что не важно, верим мы во что-то или нет, но это что-то имеет место быть. Берегите себя и своих близких.

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