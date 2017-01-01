В доме прадедушки

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:48

Айрин DarkLight Просмотров: 549 Комментарии: 0 +12 Вчера, 16:48 by

История, которой я хочу поделиться, произошла не со мной, а с моей мамой. По профессии она медсестра, много лет проработавшая в области медицины.Несколько лет назад мама взяла отпуск без содержания и уехала в деревню, чтобы оказывать медицинскую помощь и уход за своим дедушкой – он же мой прадедушка (Царствие ему Небесное! Четыре года назад его не стало), который перед этим перенёс инсульт. Прадедушка жил в обычном бревенчатом деревенском доме вместе со своей третьей женой, не связанной с нашей семьёй кровными узами.И вот как-то среди глубокой ночи мама проснулась от того, что её мягко и в то же время настойчиво зовут по имени. Открыв глаза, мама ещё сонным взором увидела на пороге комнаты белую женскую фигуру.- Ага, бабушка, уже иду, - пробормотала мама, поднимаясь в постели и протирая глаза.Мама подумала, что, скорее всего, прадедушке понадобилась её помощь – вот потому баба Роза (так зовут третью жену) её и разбудила ни свет ни заря. Она встала, накинула халат и поспешила к старику, между тем заметив, что баба Роза уже удалилась из комнаты. Выйдя в гостиную, граничившую с кухней и в которой располагался проход в спальню прадедушки, мама с неодобрением констатировала, что баба Роза, махнув на всё рукой, легла спать дальше на диване.Оказавшись на месте, она обнаружила, что прадедушке, в самом деле, плоховато и в придачу ему захотелось по нужде (приходилось помогать ему добраться до ночного горшка, поскольку самому ему после инсульта передвигаться было тяжело). Мама позаботилась о старике, оказала ему медпомощь и в заключение уложила спать. И тут в проёме появляется заспанная баба Роза.- А что случилось?- Как «что случилось?!» - возмутилась мама. – Роза, ну у тебя ни стыда, ни совести. Видишь, что деду плохо, меня разбудила – а сама завалилась спать. Хоть бы помогла!Баба Роза удивлённо уставилась на маму:- А я тебя не будила. Я сама только что проснулась – слышу, как ты тут у деда возишься, ну, и встала узнать, что случилось.Всё мамино возмущение испарилось в мгновение ока. Она, похолодев и телом, и душой, почувствовала, что ей стало дико не по себе после того, как быстро прокрутила в голове последние события и услышала слова бабы Розы. То, на что она сначала спросонья не обратила внимания, теперь её здорово напугало. Воссоздав в памяти образ той женщины, мама поняла, что она вроде как на бабу Розу не походила, голос другой, да и вся неестественно белая с головы до пят. Представляю, как жутко стало маме при шокирующем осознании, что к ней, по всей видимости, приходил призрак. Привидение явно не несло своим визитом ничего плохого, а, напротив, помогло, разбудило маму в тот момент, когда прадедушка очень в ней нуждался, но спокойнее маме от этого не стало.Она думает, что это был, скорее всего, призрак её родной бабушки – первой жены прадеда, которую она очень сильно любила. Прабабушка тоже души в маме, её внучке, не чаяла. И по натуре своей была очень добрым, отзывчивым и мягким по характеру человеком, мама рассказывала, что она даже нищих из сострадания и желания помочь кормила горячим обедом, давала им что-нибудь из тёплых вещей по мере возможностей. Жаль, что я с прабабушкой так и не познакомилась: она умерла за несколько дней до того, как мама пошла в первый класс.К слову сказать, в доме прадедушки и раньше нередко замечалась паранормальная активность. Самое частое, как говорят очевидцы из родни – высокая тень в шляпе, которая порой ночами бродит от входной двери к печке и обратно. Эту загадочную тёмную фигуру видела мама в детстве, её двоюродный брат и дядя. Что это такое – непонятно. То ли дух чей-то неупокоенный, то ли нечто вроде домового, то ли ещё что. Примечательно, что видят этих духов только те, в чьих жилах течёт кровь рода, к которому принадлежит прадедушка и, собственно, его потомки, в том числе и моя мама. Вот баба Роза та же ничего не видит и не замечает.Дом по себе большой, добротный, с просторным участком, где помимо огорода нашлось место и гаражу, и бане, и летней кухне, и большому сараю для скотины (помню, когда я была маленькая и как-то гостила у прадедушки, там жил поросёнок). Особенно мне запомнилась большая русская печка, рядом с которой всегда любили спать кошки и на которой баба Роза, игнорируя современные электрические печи, постоянно что-то варила, пекла, жарила. В нём и свадьбы справляли, и в то же время похорон там проводилось предостаточно – гроб с прабабушкой там стоял ночь перед похоронами, прадедушка в этом доме умер и оттуда же его, новопреставленного, родня провожала в последний путь на погост. Прям какая-то аномальная зона. Привидения, по всей видимости, там безвредные, иногда даже помогают, как в вышеописанном случае, и всё же я бы там при всём желании жить не смогла бы.Верить или нет – дело хозяйское.

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