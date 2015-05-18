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Истории из жизни

Не купайся голышом

Как я уже писала в предыдущих историях, осознание того, что я отличаюсь от других детей, пришло ко мне в совсем раннем детстве. И хотя то, что отличало меня от сверстников, можно трактовать по-разному, сути это не меняет - что-то я-таки умею.

Было лето 2015-го года, я долгое время встречалась с мальчиком, дело шло к свадьбе, и, естественно, что мы оставались ночевать вместе. О моих ночных походах по дому он знал и уже успел привыкнуть и не бояться этого, но одна ночь стала исключением из правил. Далее с его слов.

"Я проснулся посреди ночи, так как меня жутко мучила жажда. Пошёл на кухню, попил воды, а вернувшись в спальню, увидел, как над тобой будто облако висит, даже туча, грозовая. Быстро включил свет, думал, спросонья что-то померещилось. Получил от тебя заслуженных пилюлей и, выключив свет, лёг рядом. Уснул. Потом снова проснулся - замёрз жутко. Ещё думаю как, на улице ночью +27, а мне холодно. Вижу, тебя рядом нет, простынь скомкана. Ну, думаю, в туалет вышла или на кухню. Но проверить решил, потому что в квартире нигде свет не горел.

Вышел из спальни и чуть не инсультнул - ты стояла посреди коридора, волосы на лицо спадают, голая напрочь, стоишь на месте и знай себе бормочешь что-то под нос. Ну, я понял, что снова приступ лунатизма и попытался тебя отвести в кровать. Но, взяв за руку, почувствовал холодное жжение, и ты ни в какую не хотела идти с места. Пришлось брать тебя на руки, одевать и укладывать. Знаешь, что самое стремное в этой ситуации? Ты ведь проснулась в той одежде, что надевала сама ночью, а не в той, что я еле натянул на тебя".

Утром я ровным счетом ничего не помнила и могла бы снова списать на лунатизм, если бы не одно но... Мне снился сон, будто парень мой меня из воды вытаскивал. Мы купались на озере, и я стала тонуть, уже потеряла сознание, когда он все же смог вынести меня на руках, попытаться откачать воду из лёгких и укутать, чтобы согреть. Оказалось, что сон был вещий.

На следующей неделе наши общие друзья позвали нас на карьер купаться. Все поначалу шло очень хорошо, но чувство тревоги меня не покидало из-за сна и той странной ночи. В итоге, я даже не полезла ноги помочить - воды я и так побаивалась, а тут ещё эта ситуация. Как бы ребята меня ни уговаривали, сидела я на берегу. И была в нашей компании безбашенная парочка - Олег и Оля (имена изменены) - любили купаться голышом. Они и отошли на соседний пляж, чтобы уединиться и покупаться всласть. К таким закидонам их все привыкли, дело молодое.

Но вдруг Олег не позвонил моему парню, истошно крича в трубку, что Оля утопилась. Благо недалеко они от нас уехали, мы бегом по машинам, кто в чем был - успели! Олька решила сигануть с утеса карьерского и головой ударилась, топором на дно пошла. Как Олег ни пытался её откачать, сил не хватало. Но хорошо, что в компании нашей был медбрат, он-то и смог вытащить Ольгу с того света. Просто чудо, что у него в тот день выходной был, и он с нами поехал! И да, купались они голышом.

Хотите верьте, хотите нет, но мы с моим молодым человеком сразу об одном и том же подумали, хотя ребятам рассказали уже позже, когда эмоции улеглись и все были в безопасности. Вот тогда-то мой круг общения ещё чуток меньше стал, хотя в чем вина моя, спросите вы? А в том, что не предупредила ребят. Да кто ж знал, что не со мной беда случится, ведь не Ольку во сне я видела, а себя.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57 by asya_romanov21Просмотров: 575Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Озеро вещий сон купание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 17:49
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 42
Комментариев: 2 171
Может, в принципе была опасность утопления, витала над вашей компанией в тот день, а раз вы не полезли в воду - она подругу накрыла. Или вы муссировали сон в памяти и притянули эту энергетику, из-за чего подруга пострадала
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#2 написал: Snejnay
Сегодня, 18:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1050|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 380
Бабушка мне говорила что спать голышом нельзя, черти гладить будут. А вот купаться не слышала. Видно тело все же притягивает различных ахалай-бахалаек.. Плюс
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#3 написал: Nnastec
Сегодня, 18:40
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Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 34
Карма то у каждого своя, нельзя так что если один в воду не полез то другой утонул.
Мне кажется Вы моделируете ситуации, те есть сами притягиваете
Зарегистрирован: 1.02.2017
#4 написал: asya_romanov21
Сегодня, 18:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 32
Цитата: Snejnay
Бабушка мне говорила что спать голышом нельзя, черти гладить будут. А вот купаться не слышала. Видно тело все же притягивает различных ахалай-бахалаек.. Плюс

Вот про спать голышом даже не слышала никогда, чесслово!) спасибо за плюс)

Цитата: Talisha
Может, в принципе была опасность утопления, витала над вашей компанией в тот день, а раз вы не полезли в воду - она подругу накрыла. Или вы муссировали сон в памяти и притянули эту энергетику, из-за чего подруга пострадала

Вы знаете, все может быть.. Если бы я знала наверняка,да только откуда?
Зарегистрирован: 28.09.2017
#5 написал: FataMorgana
Сегодня, 18:48
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 484
Ну в данной ситуации, по-моему трудно было бы догадаться, что случится это не с Вами, а с подругой. И предположить тоже. Даже если Вам было известно то что Ваши друзья будут купаться, а Вы нет.
Просто как правило сразу начинаешь думать, что это случится с тобой, если нет каких-либо сильно указывающих знаков, что пострадает кто-то другой.
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#6 написал: asya_romanov21
Сегодня, 19:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 32
Цитата: FataMorgana
Ну в данной ситуации, по-моему трудно было бы догадаться, что случится это не с Вами, а с подругой. И предположить тоже. Даже если Вам было известно то что Ваши друзья будут купаться, а Вы нет.
Просто как правило сразу начинаешь думать, что это случится с тобой, если нет каких-либо сильно указывающих знаков, что пострадает кто-то другой.
Плюс.

Спасибо! Ну как же я могла подумать, что окажусь лишь "проводником" информации,если во сне чётко видела себя..
Зарегистрирован: 28.09.2017
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:22
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 63
Комментариев: 539
Вот эта часть текста мне больше всего понравилась!

Вышел из спальни и чуть не инсультнул - ты стояла посреди коридора, волосы на лицо спадают, голая напрочь, стоишь на месте и знай себе бормочешь что-то под нос. Ну, я понял, что снова приступ лунатизма и попытался тебя отвести в кровать. Но, взяв за руку, почувствовал холодное жжение, и ты ни в какую не хотела идти с места. Пришлось брать тебя на руки, одевать и укладывать. Знаешь, что самое стремное в этой ситуации? Ты ведь проснулась в той одежде, что надевала сама ночью, а не в той, что я еле натянул на тебя".

Жаль вашего парня,такое жуткое состояние испытать пришлось.Дай бог ему здоровья и терпения на будущее.
За историю огромный плюс! Очень понравилась! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#8 написал: asya_romanov21
Сегодня, 20:34
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 32
Цитата: Сделано_в_СССР
Вот эта часть текста мне больше всего понравилась!

Вышел из спальни и чуть не инсультнул - ты стояла посреди коридора, волосы на лицо спадают, голая напрочь, стоишь на месте и знай себе бормочешь что-то под нос. Ну, я понял, что снова приступ лунатизма и попытался тебя отвести в кровать. Но, взяв за руку, почувствовал холодное жжение, и ты ни в какую не хотела идти с места. Пришлось брать тебя на руки, одевать и укладывать. Знаешь, что самое стремное в этой ситуации? Ты ведь проснулась в той одежде, что надевала сама ночью, а не в той, что я еле натянул на тебя".

Жаль вашего парня,такое жуткое состояние испытать пришлось.Дай бог ему здоровья и терпения на будущее.
За историю огромный плюс! Очень понравилась! +++

Спасибо, большое)
Ну, дай бог ему здоровья, но я уже не знаю как он живёт, так что не смогу передать ваши пожелания)
Зарегистрирован: 28.09.2017
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:46
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 63
Комментариев: 539
Может есть у Вас история мистическая про то,как он сбежал от Вас? wink
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
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