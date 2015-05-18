Не купайся голышом

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:57

asya_romanov21 Просмотров: 575 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 15:57 by

Как я уже писала в предыдущих историях, осознание того, что я отличаюсь от других детей, пришло ко мне в совсем раннем детстве. И хотя то, что отличало меня от сверстников, можно трактовать по-разному, сути это не меняет - что-то я-таки умею.Было лето 2015-го года, я долгое время встречалась с мальчиком, дело шло к свадьбе, и, естественно, что мы оставались ночевать вместе. О моих ночных походах по дому он знал и уже успел привыкнуть и не бояться этого, но одна ночь стала исключением из правил. Далее с его слов."Я проснулся посреди ночи, так как меня жутко мучила жажда. Пошёл на кухню, попил воды, а вернувшись в спальню, увидел, как над тобой будто облако висит, даже туча, грозовая. Быстро включил свет, думал, спросонья что-то померещилось. Получил от тебя заслуженных пилюлей и, выключив свет, лёг рядом. Уснул. Потом снова проснулся - замёрз жутко. Ещё думаю как, на улице ночью +27, а мне холодно. Вижу, тебя рядом нет, простынь скомкана. Ну, думаю, в туалет вышла или на кухню. Но проверить решил, потому что в квартире нигде свет не горел.Вышел из спальни и чуть не инсультнул - ты стояла посреди коридора, волосы на лицо спадают, голая напрочь, стоишь на месте и знай себе бормочешь что-то под нос. Ну, я понял, что снова приступ лунатизма и попытался тебя отвести в кровать. Но, взяв за руку, почувствовал холодное жжение, и ты ни в какую не хотела идти с места. Пришлось брать тебя на руки, одевать и укладывать. Знаешь, что самое стремное в этой ситуации? Ты ведь проснулась в той одежде, что надевала сама ночью, а не в той, что я еле натянул на тебя".Утром я ровным счетом ничего не помнила и могла бы снова списать на лунатизм, если бы не одно но... Мне снился сон, будто парень мой меня из воды вытаскивал. Мы купались на озере, и я стала тонуть, уже потеряла сознание, когда он все же смог вынести меня на руках, попытаться откачать воду из лёгких и укутать, чтобы согреть. Оказалось, что сон был вещий.На следующей неделе наши общие друзья позвали нас на карьер купаться. Все поначалу шло очень хорошо, но чувство тревоги меня не покидало из-за сна и той странной ночи. В итоге, я даже не полезла ноги помочить - воды я и так побаивалась, а тут ещё эта ситуация. Как бы ребята меня ни уговаривали, сидела я на берегу. И была в нашей компании безбашенная парочка - Олег и Оля (имена изменены) - любили купаться голышом. Они и отошли на соседний пляж, чтобы уединиться и покупаться всласть. К таким закидонам их все привыкли, дело молодое.Но вдруг Олег не позвонил моему парню, истошно крича в трубку, что Оля утопилась. Благо недалеко они от нас уехали, мы бегом по машинам, кто в чем был - успели! Олька решила сигануть с утеса карьерского и головой ударилась, топором на дно пошла. Как Олег ни пытался её откачать, сил не хватало. Но хорошо, что в компании нашей был медбрат, он-то и смог вытащить Ольгу с того света. Просто чудо, что у него в тот день выходной был, и он с нами поехал! И да, купались они голышом.Хотите верьте, хотите нет, но мы с моим молодым человеком сразу об одном и том же подумали, хотя ребятам рассказали уже позже, когда эмоции улеглись и все были в безопасности. Вот тогда-то мой круг общения ещё чуток меньше стал, хотя в чем вина моя, спросите вы? А в том, что не предупредила ребят. Да кто ж знал, что не со мной беда случится, ведь не Ольку во сне я видела, а себя.

Ключевые слова: Озеро вещий сон купание авторская история

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