Безвольная кукла

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 492 Комментарии: 1 +6 Вчера, 17:15 by

Моей подруге Ане Соколовой сейчас 24 года, и один из них она прожила как в тумане.Окончив педагогический университет, Аня отправилась работать в захолустье. Ее парень Андрей остался в городе, но тем не менее их отношения не прекращались, ведь они очень любили друг друга и через пару месяцев собирались пожениться.В этом селе девушка познакомилась с Олегом – парнем, который с первого дня их знакомства начал себя навязывать. Аня не принимала ухаживаний и старалась его избегать. Парень был ей неприятен. Но Олег не сдавался и однажды даже умудрился познакомить ее со своей матерью Людмилой. Женщина была в восторге от девушки. С этого все и началось…Через пару дней после знакомства с мамой Олега, ни с того ни с сего, Ане позвонил ее жених Андрей и, ничего не объяснив, сказал, что расторгает помолвку. Конкретную причину своего решения парень назвать не смог.Аня была в растерянности. А тут еще и этот Олег, который настырно приглашал на день рождения мамы.Подавленная девушка с большой неохотой отправилась на торжество. Вся семейка была в сборе, и, казалось, Аня была самым желанным гостем. Ей все время подливали и подкладывали, а она почему-то все выпивала и съедала.Утром Аня проснулась и обнаружила, что ночевала не дома. Голова была тяжелая и страшно гудела. Гостеприимные хозяева сразу повели ее на кухню завтракать. И снова девушка все съела и выпила, хотя раньше не отличалась хорошим аппетитом.С этого дня Аня уже не смогла покинуть дом семейства Олега. Всем вокруг казалось, что у них с ним большая любовь, так казалось и самой Ане. Ее превратили в рабыню. Девушка работала с утра до ночи, не отдыхая и секунды. За непослушание Олег жестоко ее избивал.Аня пыталась уходить, но это желание после общения с мамой Людой резко исчезало, и ей казалось, что все происходящее в порядке вещей. Аня осунулась, похудела и стала очень бледной. Олег запрещал ей ездить даже к родителям и старался контролировать каждый ее шаг.К счастью, Аню решила навестить Марина, ее младшая сестра, которая была очень обеспокоенна этой ситуацией. Увидев, в каком состоянии ее сестра, она решила немедленно забрать девушку домой.Уговорить Аню уехать из этого села было непросто. На тот момент она представляла собой безвольную куклу и ужасно боялась ослушаться Олега или его матери. Тогда Марина пошла на хитрость. Она выбрала момент, когда они с Аней остались одни и сообщила ей, что родители плохо себя чувствуют и хотят увидеться с дочерью. Что нужно ехать немедленно, не спрашивая разрешения Олега.Даже такие новости заставили Аню колебаться. Что-то внутри нее понимало, что она должна сорваться сию же секунду и ехать к родителям, но страх и непонятно откуда взявшиеся мысли о «преступном ослушании Олега» не давали ей этого сделать.Марине стоило огромных трудов убедить девушку и, в конце концов, дрожа как осиновый лист, та уступила. Уже в электричке Ане стало немного лучше, ее перестало терзать чувство вины перед Олегом. Мысли стали понемногу проясняться…Дома родители девушки повели ее к бабке, и та поведала, что Аню постоянно поили каким-то зельем, и именно оно делало из нее безвольное существо…Через некоторое время девушка полностью пришла в себя, но до сих пор вспоминает о том годе, прожитом с Олегом и его матерью, с дрожью в голосе и холодными каплями пота на лбу.Автор: Лия Левковская.

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