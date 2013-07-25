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Истории из жизни

Смерть брата

Смерть брата

История эта случилась 10 лет назад, когда умер мой двоюродный брат. Скорее, даже не история, а ряд мистических происшествий, при воспоминании о которых меня до сих пор бросает в дрожь.

Первый случай произошел в день смерти брата. Он был тяжело болен, практически не вставал с кровати и не выходил из своей комнаты. Его семья в то время жила в частном доме.

В тот поздний вечер родные брата находились в летней кухне, когда услышали, как кто-то 3 раза постучал в окно. Присутствующих это не только удивило, но и в какой-то степени напугало, ведь дом был обнесен высоким забором, ворота заперты на тяжелый засов, и посторонний, без ведома хозяев, просто не мог попасть на территорию.

Опомнившись от секундного ступора, все родственники вышли на улицу, чтоб осмотреть двор. Все, кроме матери брата. Ее сердце сжалось в ужасном предчувствии, и она поспешила в дом, к сыну, где нашла его мертвым.

Впоследствии, обсуждая это происшествие, мы сделали вывод, что душа брата таким образом решила попрощаться со своими родными.

В день похорон мы все видели маленькую библию, принадлежавшую брату. Она торчала из кармана пиджака, в котором он был положен в гроб. Каждый тогда решил, что кто-то из родных сунул туда книгу, с которой брат никогда не расставался. Однако позже, обсуждая это обстоятельство, выяснилось, что библию в карман никто не клал. Более того, нашлось немало свидетелей, видевших книгу накануне похорон на прикроватной тумбочке в комнате брата.

Как любые любящие родители, мои тетя с дядей очень тяжело переживали смерть единственного сына. Практически каждый день они ходили на кладбище и оплакивали усопшего. Однажды, когда дядя был на ночном дежурстве и тетя ночевала в доме одна, ей приснился сон, в котором сын, сидя рядом с ней на кровати, просил мать перестать так убиваться по поводу его смерти, что ему только хуже от беспрерывных слез родных. Затем он вышел.

Проснувшись утром, тетя обнаружила открытую нараспашку входную дверь, хотя точно помнила, как вечером закрывала ее на ключ, проводив мужа на работу.

И последний мистический случай произошел уже со мной. На 40-ой день со смерти брата, во время поминок, зазвонил мой телефон. Я остолбенела, ведь старенькая Nokia уже более 2-х месяцев лежала разряженной на полке (в то время мне купили новый телефон). Мелодия играла недолго, и я не успела посмотреть информацию о звонившем, а когда я зарядила телефон, папка входящих вызовов была пуста.

Автор: Fedyrina.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 934Комментарии: 5
+16

Ключевые слова: Двоюродный брат смерть 3 раза постучал в окно библия в кармане звонок

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Комментарии

#1 написал: BooZ
Сегодня, 10:53
+6
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Комментариев: 89
За историю плюс. Но вот меня терзает вопрос-а что за мода появилась вставлять фото, причём чаще всего не имеющих отношения к истории. Тем более назначение фото здесь, как и его смысл, я вообще не поняла
Зарегистрирован: 25.07.2013
#2 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 14:49
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Верю. Я замечала, что после ухода близких и правда бывают странные знаки, как бы послания.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#3 написал: Talisha
Сегодня, 17:33
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Души, что посильнее, могут осязаемо прощаться с родными
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: kusi
Сегодня, 17:43
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За историю плюс.
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#5 написал: Елена Соловова
Сегодня, 19:06
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Верю.У меня бабушка так же попрощалась. Я в тот момент была на даче, отчетливо помню время, потому что ждала начало фильма который должен был начаться 22.30. Только пошли субтитры к фильму и в дверь прогримело 2 мощных удара, я тут же открыла дверь, а за ней пусто. Если бы кто хулиганил, так быстро скрыться из поля зрения не смог. Первая мысль либо какая шальная птица шандарахнулась о дверь или коты носились. Наследующий день уже ближе к ночи, мне сообщили о смерти бабушки. Смерть была зафиксирована в 22.30 именно в тот день когда постучали в дверь.
А может и действительно, то была птица или коты и все это просто совпадение.
+++
Зарегистрирован: 10.02.2017
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