Наказание за дар

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:13

Причина: Стилистика автора сохранена

Элла Жежелла Просмотров: 983 Комментарии: 5 +14 Вчера, 15:13 by

Чем оборачивается дар экстрасенсам истинным?Одна знакомая моей мамы, назовем ее Ниной Альбертовной, до 55 лет не подозревала, что у нее откроется «третий глаз», хотя, во время бесед за чашкой кофе, упоминала, что ее деревенская бабушка умела лечить «падучую», а мать неплохо гадала. Что подвигло эту женщину увлечься миром неизведанного — непонятно.Семейная жизнь текла ровно, - муж работал переводчиком за рубежом, потому она, хоть и не была богатой, ни в чем не нуждалась, дочь была удачно устроена.Возможно, дело в одолевающей скуке - Нина Альбертовна вышла на пенсию, а, может, проснулись способности, заложенные природой...Она купила массу эзотерической литературы, написала письмо в одну известную столичную магическую школу. Ее приняли, по окончании выдали диплом.Способности она начала оттачивать на своих знакомых. Началось все с моих невинных вопросов:- Тетя Нина, а посмотрите в астрале, как ко мне такой-то относится!Женщина уверяла, что у каждого человека существует своя проекция в Космосе, которую она видит.Вглядываясь в небо, чтобы четче рассмотреть изображение, Нина Альбертовна очень точно передавала мимикой, жестами выражение лиц людей, которых никогда не видела:- Ты ему нравишься.Или нет - в зависимости от объекта моих симпатий.Самое любопытное - когда она "рассматривала" (или следует писать без кавычек, если она действительно это делала?) образ в астрале, его проекцию, она принимала на себя выражение лица этого человека! Как-то спросила у нее про конфликт с подругой. На челе Нины Альбертовны появилась несвойственная ей гримаска, в которой я узнала ту, о ком спрашивала! У моей подруги частенько было именно такое выражение лица: она забавно так сводила бровки, удивленно распахивала глазки, оттопыривая нижнюю губу.К слову, Нина Альбертовна была не слишком эмоциональной. Лицо ее в жизни выразительным не назовешь. А в такие моменты - наоборот. Стоит ли упоминать, что мою подругу она ни разу не видела, даже на фото, потому перенять ее выражение лица для пущей убедительности мамина подруга ну никак не могла.Стоило тете Нине взглянуть на человека, и она мгновенно определяла, чем он страдает, ведь каждое заболевание имеет свой цвет, что и отражается на ауре человека.Женщина стала лечить людей. Не денег ради — всегда брала столько, сколько дадут.Прекрасно помню свой сеанс - у меня в юности были такие режущие боли в спине (остеохондроз проклятый), что я с трудом вставала с кровати, позвоночник сводило.На сеансе лечения полагалось стоять ровно, ноги на ширине плеч. Тетя Нина проводила какие-то странные манипуляции... Неожиданно мои ноги подкосились, а к горлу подкатило «синее» чувство, напоминающее вкус водки, когда пробуешь ее в первый раз. Это длилось полчаса-час... После сеанса я чувствовала себя вымотанной, словно долго отжималась.С того дня такая острая боль в позвоночнике меня больше не беспокоила - факт.За два года тетя Нина помогла многим людям. Но, увы, за все приходится расплачиваться. Не зря же говорят, что люди, обладающие экстрасенсорными способностями, пропускают болезни человека, которого лечат, через себя.Нина Альбертовна стала жаловаться... что к ней приходят «некто» из астрала и угрожают расправой, если она не прекратит свою деятельность. «Переутомилась женщина», - говорили ее знакомые. Некоторые откровенно крутили пальцем у виска, даже те, кого она успешно вылечила. "Благодарные" люди, что уж тут скажешь.Как-то раз мы пришли к тете Нине в гости. Она выглядела бледной и очень нервной.- Не будем оставаться в этой квартире, - забормотала женщина. - Давайте погуляем.На улице Нина Альбертовна, затравленно оглядываясь по сторонам, рассказала, что «те, из астрала» требуют от нее жертвы за возможность продолжать лечить людей:- Говорили, что заберут мою дочь!А когда вернулись домой, то вещи в ее квартире были разбросаны, а шкафы, кажется, вывернуты наизнанку... Хотя до этого царил абсолютный порядок - тоже факт.Возможно, конечно, что в квартиру забрались в наше отсутствие, но для чего? Просто для того, чтобы выкинуть вещи из шкафа?Закончилась история в один день: тетя Нина возвращалась с рынка. У ее подъезда толпились соседки, что-то оживленно обсуждали. Увидев Нину Альбертовну, они замолчали. У женщины похолодели ноги.- Нина, ты только не волнуйся, - начала одна из соседок, отводя взгляд, - случилось несчастье!- Что-то с дочерью? - бескровными губами вопросила женщина.А ведь «они» ее предупреждали, что заберут кровиночку!Соседки молчали. Нина Альбертовна решила, что ее дочь умерла, у нее случился инсульт.На самом деле несчастьем оказался пожар. Почему женщины в ответ на ее вопрос не могли сказать, что дело не в дочери - загадка. Впрочем, как и вся эта история...Выписавшись из больницы, Нина Альбертовна перестала практиковать лечение людей и в астрал больше не входит - себе дороже. Вскоре у нее родился внук, и свое время она посвятила ему.

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