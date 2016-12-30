Что там, за последней чертой?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 853 Комментарии: 3 +12 Сегодня, 14:54 by

Я никогда не верила в Бога, от слова «совсем». Пару раз мне приходилось бывать в церкви, но проповеди и песнопения вызывали во мне только скуку. Я не верила в существование и нетленность души, считая христианскую мифологию о рае и аде сказками для эффективного управления поведением человека.Но две мистические истории из жизни посеяли сомнения в моей атеистической душе. Первая история произошла в Киеве в конце июня 2009 года. 20 июня 2009 года я легла спать в 4 утра. Вскоре я проснулась как будто от толчка, взглянула на экран телефона - 5:55. То есть я проспала меньше двух часов. Необъяснимым образом я знала, что случилось. Ровно в 6, то есть через 5 минут, раздался звонок: это была медсестра из больницы. Мама умерла…Через несколько дней похоронные хлопоты закончились, родственники разъехались, жизнь стала входить в привычную колею. Девять дней решено было не отмечать: члены моей семьи давно живут вдали от Украины. Ночью 29 июня я сидела в темной комнате. Единственным источником света был монитор компьютера. Внезапно я почувствовала легкое прикосновение к шее. Обернулась – никого! Но я чувствовала, что была в комнате не одна, я знала это точно. Страха не было, поэтому я сказала: «Мама, я не боюсь. Пусть тебе там будет хорошо и прости меня». Через пару минут я ощутила, что она покинула меня навсегда… И тут мне стало по-настоящему жутко. Прошло 8 лет, но я до сих пор помню это прикосновение.Вторая история произошла в 2014-м году. Мой родной брат был убит 22 октября. Его тело мы не смогли получить, поэтому традиционного погребения не было. 9 дней меня терзали мысли: «А вдруг он жив?» и «Может, это неправда». Но ночью 31 октября я проснулась как будто от резкого толчка. Сердце выпрыгивало из груди, не хватало кислорода. Я смотрела в темноту и чувствовала, что брат рядом: веселый, улыбающийся, счастливый. Он прощался со мной. Конечно, на самом деле вокруг была темнота, но на протяжении пары минут я как будто находилась в кругу невидимого для посторонних света. Я поняла, что брата действительно больше нет в мире живых.Эти две истории заставили меня задуматься о том, насколько мало мы знаем о потустороннем мире. Мы вовсе не ведаем, что нас ждет за последней чертой. Конечно, я не научилась молиться и не превратилась в истовую христианку, но теперь думаю, что, пожалуй, что-то в христианстве есть. Возможно, в будущем я даже попытаюсь понять Библию!Автор: Марина.

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