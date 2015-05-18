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Истории из жизни

Роковое фото

Роковое фото

Эта история произошла много лет тому назад, еще когда я училась в начальной школе. Но страх неизвестности и странное желание разобраться (хотя это уже невозможно) охватывают меня до сих пор.

Нам было по 10-11 лет, когда наша любимая учительница решила вывезти нас на природу. У меня была подруга по имени Женька. Женька была не девочка, а просто ангел, из хорошей дружной семьи, неплохо училась, играла на скрипке и, вообще, была идеальным ребенком. К моему стыду, иногда она казалась мне и другим ребятам занудой.

На природе было весело. Мы играли в любимые всеми пионерами вышибалы, казаки-разбойники, купались и собирали дикую ежевику. Ближе к вечеру двое из наших одноклассниц предложили нам с Женькой прогуляться в близлежащую рощицу. Мы с радостью согласились.

За рощицей мы обнаружили деревню, а рядом с ней небольшое сельское кладбище и церквушку. Обычно трусливая Женька позвала нас за оградку. Мы переглянулись и последовали за ней.

Прямо у входа стоял очень красивый памятник с пристроенным фонтаном. На фото был ребенок, судя по датам, умерший в возрасте 4-х лет. Женька заметила красивую куклу на могиле и решила забрать ее для младшей сестренки. Нам стоило большого труда отговорить ее. Пионерам не полагалось верить ни в бога, ни в приметы, ни во что-либо еще, однако эта затея нам не понравилась. Женька говорила, что кукла умершей девочке уже не нужна, что ее сестренка давно мечтает о таком подарке, но в конце концов сдалась и решила хоть сфотографировать куклу. Старенький фотоаппарат висел на шее, она частенько брала его на различные мероприятия и выезд на природу, конечно, входил в их число.

Женька сделала фото, затем другое, третье. Потом она стала фотографировать могилу, памятник со всех сторон. Непонятно, что на нее нашло. Казалось, в каждый щелчок затвора она вкладывала жгучую досаду, что пришла сюда не одна, а с «суеверными» «отсталыми» подругами. Успокоилась Женька лишь когда в фотоаппарате закончилась пленка.

Прошло несколько дней. Мы все забыли инцидент на кладбище. Писали контрольные и готовились к летним каникулам.

В класс пришла испуганная Женька и показала проявленную пленку – рядом с красивой могилой малышки стояло прозрачное очертание какой-то женщины. Взволнованные, мы показали фото учительнице. Пожилая женщина долго рассматривала снимок, а затем сказала, что призрак этот мог быть кем угодно: и ангелом-хранителем девочки, и самой Богородицей, и кем-то из родственников малышки, и хозяйкой кладбища. Вот только зачем он был рядом с нами?

– Вы ведь ничего плохого не сделали и не замышляли? – спросила нас учительница, взглянув поверх очков. – А вообще, фотографировать могилы детей – грех, – добавила она.

Конечно, с возрастом люди меняются, но чтоб так резко и радикально. Через 3 месяца мы не узнали Женьку. Двенадцатилетняя девочка начала курить, плохо учиться, вульгарно одеваться и краситься. Где-то за гаражами потеряла девственность. А, вскоре, исчезла совсем, доведя этим мать до сердечного приступа. Нашли ее через год в какой-то секте, девушке потребовалось срочное лечение у психиатра и нарколога.

Как-то я встретила Женьку с двумя ее детьми от неизвестных мужчин. Я пригласила ее в гости. Мы пересмотрели школьные фотографии. Я невольно сравнивала милую и кроткую маленькую Женьку с той наглой бабищей, которой она стала. И вспомнила ту мистическую историю на кладбище. Неужели оскверненная фотовспышкой детская могила или мысли и слова, сказанные около нее, способствовали таким резким и ужасным изменениям в жизни человека?

P.S. С Женькой мы сейчас не общаемся, поэтому фото с кладбища, к сожалению, предоставить не могу.

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16 by TiTaN_2017Просмотров: 849Комментарии: 3
+20

Ключевые слова: Начальная школа подруга Женька кладбище церковь фото с куклой очертание женщины.

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 14:22
+1
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Комментариев: 2 081
Влезла она на территорию чужую, разозлилась, тем самым опустившись низко по вибрациям и кого-то там и подцепила, а дальше уже ею, как куклой, управляют. Причем тут роковое фото, оно никак не повлияло на её судьбу, просто запечатлело немного тонкого плана
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#2 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 14:54
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Хорошо хоть куклу с могилы не забрала, были бы другие последствия, хотя уже так наказана.
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#3 написал: Долгопят
Сегодня, 18:25
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 180
Никакой связи происшествия с последующей трансформацией.Просто в Жене изначально "водились черти". а в 11-12 лет они впервые стали показывать миру свои рожицы- вызывающее поведение на кладбище- всего лишь звено цепи.А могло быть что угодно- убийство бомжа, кража со взломом, садизм- лишь бы нарушать правила, табу,важен был вызов обществу
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
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