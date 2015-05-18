Роковое фото

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 11:16

TiTaN_2017 Просмотров: 849 Комментарии: 3 +20 Сегодня, 11:16 by

Эта история произошла много лет тому назад, еще когда я училась в начальной школе. Но страх неизвестности и странное желание разобраться (хотя это уже невозможно) охватывают меня до сих пор.Нам было по 10-11 лет, когда наша любимая учительница решила вывезти нас на природу. У меня была подруга по имени Женька. Женька была не девочка, а просто ангел, из хорошей дружной семьи, неплохо училась, играла на скрипке и, вообще, была идеальным ребенком. К моему стыду, иногда она казалась мне и другим ребятам занудой.На природе было весело. Мы играли в любимые всеми пионерами вышибалы, казаки-разбойники, купались и собирали дикую ежевику. Ближе к вечеру двое из наших одноклассниц предложили нам с Женькой прогуляться в близлежащую рощицу. Мы с радостью согласились.За рощицей мы обнаружили деревню, а рядом с ней небольшое сельское кладбище и церквушку. Обычно трусливая Женька позвала нас за оградку. Мы переглянулись и последовали за ней.Прямо у входа стоял очень красивый памятник с пристроенным фонтаном. На фото был ребенок, судя по датам, умерший в возрасте 4-х лет. Женька заметила красивую куклу на могиле и решила забрать ее для младшей сестренки. Нам стоило большого труда отговорить ее. Пионерам не полагалось верить ни в бога, ни в приметы, ни во что-либо еще, однако эта затея нам не понравилась. Женька говорила, что кукла умершей девочке уже не нужна, что ее сестренка давно мечтает о таком подарке, но в конце концов сдалась и решила хоть сфотографировать куклу. Старенький фотоаппарат висел на шее, она частенько брала его на различные мероприятия и выезд на природу, конечно, входил в их число.Женька сделала фото, затем другое, третье. Потом она стала фотографировать могилу, памятник со всех сторон. Непонятно, что на нее нашло. Казалось, в каждый щелчок затвора она вкладывала жгучую досаду, что пришла сюда не одна, а с «суеверными» «отсталыми» подругами. Успокоилась Женька лишь когда в фотоаппарате закончилась пленка.Прошло несколько дней. Мы все забыли инцидент на кладбище. Писали контрольные и готовились к летним каникулам.В класс пришла испуганная Женька и показала проявленную пленку – рядом с красивой могилой малышки стояло прозрачное очертание какой-то женщины. Взволнованные, мы показали фото учительнице. Пожилая женщина долго рассматривала снимок, а затем сказала, что призрак этот мог быть кем угодно: и ангелом-хранителем девочки, и самой Богородицей, и кем-то из родственников малышки, и хозяйкой кладбища. Вот только зачем он был рядом с нами?– Вы ведь ничего плохого не сделали и не замышляли? – спросила нас учительница, взглянув поверх очков. – А вообще, фотографировать могилы детей – грех, – добавила она.Конечно, с возрастом люди меняются, но чтоб так резко и радикально. Через 3 месяца мы не узнали Женьку. Двенадцатилетняя девочка начала курить, плохо учиться, вульгарно одеваться и краситься. Где-то за гаражами потеряла девственность. А, вскоре, исчезла совсем, доведя этим мать до сердечного приступа. Нашли ее через год в какой-то секте, девушке потребовалось срочное лечение у психиатра и нарколога.Как-то я встретила Женьку с двумя ее детьми от неизвестных мужчин. Я пригласила ее в гости. Мы пересмотрели школьные фотографии. Я невольно сравнивала милую и кроткую маленькую Женьку с той наглой бабищей, которой она стала. И вспомнила ту мистическую историю на кладбище. Неужели оскверненная фотовспышкой детская могила или мысли и слова, сказанные около нее, способствовали таким резким и ужасным изменениям в жизни человека?P.S. С Женькой мы сейчас не общаемся, поэтому фото с кладбища, к сожалению, предоставить не могу.

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