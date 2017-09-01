Потревоженная сущность

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 11:04

TiTaN_2017 Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:04 by

Пару лет назад моего мужа отправили в Уфу, в командировку на год. Я поехала вместе с ним. Стали искать, кто сдает однокомнатную квартиру. На глаза попалось объявление о сдаче «двушки» по цене «однушки». Решили посмотреть. Хозяева оказались приятными людьми пожилого возраста. Сказали, что сдают квартиру, как однокомнатную, потому что вторая комната полностью заложена их вещами, следовательно, заходить туда нежелательно. Двери комнаты плотно закрывались, однако, не на ключ. Этот вариант нас вполне устраивал.Первые несколько дней мы не открывали дверь второй комнаты – было совсем не до этого. Но как только немного «разгреблись» на новом месте и появилось свободное время, я решила заглянуть в комнату с вещами хозяев – любопытно же!Помещение было заставлено ящиками с посудой, коврами в рулонах и прочими вещами. Ничего странного там не было, только необычно влажно и холодно как-то. Я вышла.На следующий день муж ушел на работу, пока я спала. Разбудил меня звук открывающейся двери второй комнаты – как будто кто-то с большой силой ее толкнул. Повеяло сыростью и холодом. Я встала с кровати и, поежившись, закрыла дверь.Вернувшись в нашу комнату, я обнаружила отпечаток мокрой ладони на шкафе. «Должно быть, муж дотронулся», – решила я и, взяв тряпку, вытерла пятно.Половину дня я провела в хлопотах: поход за продуктами, готовка, уборка.Когда мой взгляд остановился на шкафе, я застыла в недоумении. На месте, которое я утром тщательно вытерла, красовался, как будто только что оставленный мокрый след от ладони. Я снова вооружилась тряпкой и избавилась от пятна.Вечером я рассказала об этом происшествии мужу, но он лишь махнул рукой, подумав, что я его разыгрываю. Тогда я полезла в интернет. На одном из форумов, предположили, что я потревожила покой некой сущности и посоветовали задобрить ее. Я положила в комнате с хозяйскими вещами сладостей, попросила прощения и вышла, плотно закрыв дверь.Пару месяцев мы жили без подобных происшествий. Я уже стала думать, что все это мне показалось, но во вторую комнату все же не заходила.Однажды муж позвонил и сказал, что придет с работы поздно – решили немного выпить с коллегами. Не часто, но такое случалось, и мой благоверный ни разу не давал мне повод усомниться в себе или своих словах, поэтому я со спокойной душой легла спать.Проснувшись среди ночи, я почувствовала, что в комнате не одна. Я лежала на боку лицом к стене и убеждала себя, что мне это кажется. Чтоб развеять свои сомнения, я повернулась на другой бок и покрылась от страха липким потом: на меня смотрело странное существо с длинным носом, отдаленно напоминающее человека. На нем был темный плащ с капюшоном. Существо тянуло ко мне руку, с нее капала вода. В комнате было влажно и холодно.Только я открыла рот, чтоб закричать, как услышала звук открывающейся входной двери. Существо в ту же секунду исчезло. Я бросилась к вернувшемуся мужу и, лихорадочно трясясь, стала рассказывать о ночном происшествии. Сомневаюсь, что супруг понял, о чем я говорила – речь моя в тот момент не отличалась ясностью, да и муж был навеселе и решил, что я рассказываю ему сон или сцену из только что посмотренного «ужастика». Он прошел в комнату, разделся, спросил, почему на полу лужа, но ответ и объяснения его явно не интересовали. Благоверный завалился в кровать и тут же захрапел.Утром я вновь пересказала мужу кошмар, который пережила наяву и заявила, что больше здесь не останусь и возвращаюсь домой, тем более, со дня на день должна начаться сессия и уехать мне все равно скоро придется. Муж лишь поморщился от того, что «я приняла сон за реальность» и выразил надежду, что дома я немного успокоюсь и после сессии вернусь.Супруг позвонил на следующий день. Сказал, что снял другую квартиру, так как «она ближе к работе, хоть и немного дороже» и что с нетерпением ждет моего возвращения.Мы никогда не обсуждали, что случилось той ночью, когда он был один, но я догадываюсь, кто на самом деле заставил мужа покинуть ту злосчастную квартиру.

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