Грязные следы

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:56

Причина: Стилистика автора сохранена

TiTaN_2017 Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:55 by

Впервые это случилось со мной, когда я была совсем маленькой. В один из тоскливых осенних вечеров мы с мамой сидели перед телевизором. Мне недавно минуло 6 лет и малопонятные для меня телепередачи нагоняли скуку, но деваться было некуда – на улице стояла холодная дождливая погода.Вдруг, раздался сильный продолжительный стук по батарее – это была наша соседка сверху – тетя Оля. Мама всегда находилась с ней в весьма натянутых отношениях и старалась избегать конфликтов, но в этот раз решила подняться. Скорее всего тетю Олю не устроил громко работающий телевизор, хотя вечер был еще далеко не поздний.Я не хотела отпускать маму, точнее, я не хотела оставаться одна в квартире. Но мама, освободившись от моих маленьких ручонок, сказала, что скоро вернется и исчезла за входной дверью, закрыв ее на ключ.Свет в комнате, где мы смотрели телевизор, был выключен – это в очередной раз заставило меня вздрогнуть от страха и я поспешила к выключателю, чтоб зажечь свет. Но остановилась на полдороге, заметив в комнате слабое свечение. Это не был телевизор, ровное свечение исходило от чего-то другого.Дрожа всем телом, я медленно двигалась к комнате – любопытство побороло страх. К тому же то, что излучало свет, как будто манило меня к себе. Войдя в комнату, я увидела… собаку! Она сидела на полу возле дивана. Это была обычная дворняжка. Собака смотрела мне прямо в глаза, но я чувствовала, что она заглядывает в душу – видит все мои мысли, желания, тревоги, страхи.Я хотела закричать, но дыхание перехватило. В голове все перепуталось, я не могла понять, как эта собака попала в дом, почему от нее исходит какое-то неземное свечение, что мне теперь делать.Собака, тем временем, поднялась с пола и направилась в мою сторону. Это вывело меня из оцепенения, я развернулась, захлопнула дверь в комнату и бросилась на кухню. Там я забралась на подоконник и зажмурила глаза. Я не понимала, что происходит и желала лишь одного, – чтоб эта собака оставила меня в покое. Но я чувствовала, что существо приближается.Я заплакала и стала звать маму.Не знаю, сколько я просидела на подоконнике (мне казалось, прошла целая вечность), но решилась открыть глаза, лишь услышав звук поворачиваемого в дверях ключа. Мама вошла в квартиру. От пережитого ужаса я даже не смогла обрадоваться ее приходу. Я сидела в шоке, не в силах вымолвить ни слова.Мама с удивлением посмотрела на меня, потом перевела вопросительный взгляд на закрытую дверь в комнату, но я не могла объяснить происходящее. Мне снова захотелось плакать!– Не ходи туда, там собака! – все, что я смогла выдавить.Мама слегка улыбнулась и открыла дверь в комнату. Там никого не было, кроме грязных следов на полу! Следов животного!В мой рассказ о светящейся собаке, который я ей поведала, немного успокоившись, мама не поверила. Она решила, что это я, каким-то (до сих пор неведомым для нее образом) «насвинячила» в комнате.Спустя 10 лет, когда дома, кроме меня, никого не было, я вновь увидела свечение! То самое! На этот раз я не так испугалась и сидела, не двигаясь и не говоря ни слова, ожидая, что будет дальше.Что это за существо и почему оно является только мне – я не знаю. Возможно, собака хотела мне что-то сказать, но лишь долго смотрела в глаза (или в душу), а потом исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив после себя грязные следы.

Ключевые слова: Детство тётя Оля слабое свечение призрак собаки грязные следы.

Другие, подобные истории: