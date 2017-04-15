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Истории из жизни

Вызвали духа

Было нам с подружкой Настей на тот момент лет по 15. Как весело нам было вдвоём: постоянно гуляли, собирались друг у друга дома, устраивали ночевки. Сами знаете, какой это возраст - хочется чего-то нового, экстремального, я бы даже сказала. Вот мы и решили заняться гаданиями, это же так интересно, загадочно, порой жутковато. Нас было не испугать, очень уж были отчаянные. Какие только гадания мы не пробовали, всего и не перечислить, даже заглядывали в зеркальный коридор (в котором, кстати, я увидела парня, который стал моим мужем). Но мелкие гадания очень скоро нам надоели, все, которые мы знали, были перепробованы, и мы захотели чего-то "серьезного". Вызов духов...

В один из дней подруга осталась ночевать у меня, мы смотрели телевизор, ждали, пока уснут родители. Около полуночи заперли дверь в комнату (мало ли, вдруг кто проснётся, попало бы) и принялись за дело. Начертили на ватмане круг, написали алфавит, слова "да", "нет", "не знаю", цифры. Я достала заранее взятое с кухни блюдце, начертила на нём стрелочку, и мы начали... Было страшновато, не помню, что именно мы говорили и чьего духа вызвали. Он пришёл и начал разговаривать с нами, отвечал на все вопросы, мы узнали много чего нового. Страх сошёл на нет, нам стало весело.

Вдруг дух замолчал где-то на минуту, а когда вернулся, сразу начал материться и обзывать нас. Мы забеспокоились и закончили сеанс. Легли спать в одной кровати, рядышком. Не отпускало чувство тревоги, всё думали, что же это было. Я проснулась ночью, часа в 3, точнее, была разбужена какими-то звуками. Сразу не разобрала, а когда окончательно проснулась, поняла, что это стук. Стук в стены... Стучало под потолком, по кругу, по всем стенам, без остановки, громко и отчётливо. Сжавшись от ужаса, я смотрела на стены и потолок, ночь была светлая, всё видно. Там ничего не было, а стук продолжался, всё громче и громче. Я хотела разбудить Настю, повернулась и увидела, что она не спит и огромными глазами смотрит в потолок. Звук не прекращался, но как бы не было страшно, сон начал одолевать. Я отвернулась к стенке, прочитала молитву, какую знала, потом тихонечко сказала: "Хватит, я хочу спать". Естественно, после моих слов стучать не перестало, но я уснула.

Проснулись мы с Настей почти одновременно, было тихо. За завтраком аккуратно спросила у родителей, слышали они ночью что-нибудь или нет, они ответили, что нет. После того раза я никогда не гадала и не вызывала духов, выучила несколько молитв и иногда бываю в церкви. Очень хочется верить, что такого больше не повторится, что нечистая сила больше не потревожит меня.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15 by (Сакура)Просмотров: 336Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Стук вызов духов страх ужас ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Лешик
Сегодня, 18:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 31
Да, чего только люди в 15 лет не делают!
Плюс! У нас история закончилась не так быстро.
Зарегистрирован: 15.04.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:43
0
Онлайн
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Репутация: (445|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 234
Так все животрепещуще и не помните кого вызывали?) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 18:48
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 23
Когда мне было 11, я так пугала свою подружку, благо она была трусовата. Так я нарочно стучала ночью.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:18
0
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Репутация: (155|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 027
Забавная история, такие вот подростковые шалости))) Надеюсь, больше этот дух вас не пугал, а то, говорят, и привязаться может. Понравилось, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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