Вызвали духа

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:15

(Сакура) Просмотров: 336 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 18:15 by

Было нам с подружкой Настей на тот момент лет по 15. Как весело нам было вдвоём: постоянно гуляли, собирались друг у друга дома, устраивали ночевки. Сами знаете, какой это возраст - хочется чего-то нового, экстремального, я бы даже сказала. Вот мы и решили заняться гаданиями, это же так интересно, загадочно, порой жутковато. Нас было не испугать, очень уж были отчаянные. Какие только гадания мы не пробовали, всего и не перечислить, даже заглядывали в зеркальный коридор (в котором, кстати, я увидела парня, который стал моим мужем). Но мелкие гадания очень скоро нам надоели, все, которые мы знали, были перепробованы, и мы захотели чего-то "серьезного". Вызов духов...В один из дней подруга осталась ночевать у меня, мы смотрели телевизор, ждали, пока уснут родители. Около полуночи заперли дверь в комнату (мало ли, вдруг кто проснётся, попало бы) и принялись за дело. Начертили на ватмане круг, написали алфавит, слова "да", "нет", "не знаю", цифры. Я достала заранее взятое с кухни блюдце, начертила на нём стрелочку, и мы начали... Было страшновато, не помню, что именно мы говорили и чьего духа вызвали. Он пришёл и начал разговаривать с нами, отвечал на все вопросы, мы узнали много чего нового. Страх сошёл на нет, нам стало весело.Вдруг дух замолчал где-то на минуту, а когда вернулся, сразу начал материться и обзывать нас. Мы забеспокоились и закончили сеанс. Легли спать в одной кровати, рядышком. Не отпускало чувство тревоги, всё думали, что же это было. Я проснулась ночью, часа в 3, точнее, была разбужена какими-то звуками. Сразу не разобрала, а когда окончательно проснулась, поняла, что это стук. Стук в стены... Стучало под потолком, по кругу, по всем стенам, без остановки, громко и отчётливо. Сжавшись от ужаса, я смотрела на стены и потолок, ночь была светлая, всё видно. Там ничего не было, а стук продолжался, всё громче и громче. Я хотела разбудить Настю, повернулась и увидела, что она не спит и огромными глазами смотрит в потолок. Звук не прекращался, но как бы не было страшно, сон начал одолевать. Я отвернулась к стенке, прочитала молитву, какую знала, потом тихонечко сказала: "Хватит, я хочу спать". Естественно, после моих слов стучать не перестало, но я уснула.Проснулись мы с Настей почти одновременно, было тихо. За завтраком аккуратно спросила у родителей, слышали они ночью что-нибудь или нет, они ответили, что нет. После того раза я никогда не гадала и не вызывала духов, выучила несколько молитв и иногда бываю в церкви. Очень хочется верить, что такого больше не повторится, что нечистая сила больше не потревожит меня.

Ключевые слова: Стук вызов духов страх ужас ночь авторская история

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