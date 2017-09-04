Прости меня, прабабушка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:58

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Mardjiet Mara Просмотров: 297 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 17:58 by

В своём прекрасном детстве 90-х годов я часто бывала у своей прабабушки. Как сейчас помню: её доброе и улыбчивое лицо, пучок волос и нашу любимую игру в паровозик, когда она сажала меня на колени лицом к себе, и мы накрывались платком и ехали. Мои родители привозили меня к ней, а в некоторых случая и по её просьбе оставляли на ночь. Много было и весёлого, и смешного, например, как я закрылась изнутри в её комнате, а открыть не могла, или как потом рассказывала маме с детским страхом карапуза о том, что прабабушка меня кусает. И на вопрос, как же она меня кусает, если у бабушки Наташи всего один зуб остался, я говорила: "Одииин, а знаете, как больно кусается!" Конечно, прабабушка шутила и не кусала меня ни разу, но история не об этом, а о том, что случилось позже.В квартире вместе с прабабушкой проживали мои бабушка, дедушка и дядя, мамин брат. Следовательно, все три комнаты были жилыми. Когда меня оставляли на ночь, то спала я на одной кровати с прабабушкой, и мы долго разговаривали, она мне рассказывала сказки и истории, шутила - и вот так мы засыпали.На тот момент я уже училась в 1 классе, и это была зима 1995 года. Мы с прабабушкой уже лежали в кровати и разговаривали. Она повернулась ко мне, а я - к ней. Внезапно во время разговора мне стало очень тревожно, это была совершенно необъяснимая тревога с желанием замереть на месте и не шевелиться. За спиной прабабушки я почувствовала чьё-то присутствие. Это было словно наитие, я не видела и даже не улавливала краем глаза что-либо, а именно чувствовала. Комната и обстановка в ней - всё было обычным, даже висевшее на двери на вешалке зимнее пальто и то не казалось в темноте чем-то иным, кроме как висевшим пальто. Поэтому я прервала рассказ прабабушки и слёзно, со страхом, даже внушением просила только об одном: "Бабушка, пожалуйста, не оборачивайся! Делай, что угодно, только не оборачивайся! Пожалуйста!" Моя прабабушка была настолько удивлена внезапным и совершенно не понятным моим порывом, что только спросила: " Рита, почему? Что такое?", и я ответила то, что только теперь остро почувствовала: " Если ты обернёшься, то умрёшь". Я заплакала и продолжала просить не поворачиваться. Прабабушка пыталась меня успокоить, развеселить, только все попытки были зря. Я просто просила и просила. Тогда прабабушка повернулась, она обернулась, сказав мне: " Ну, видишь, никого нет, ничего не случилось".На следующий день за мной приехали мои родители, и мы поехали домой. Я попрощалась со всеми, прабабушка была как обычно весёлой и бойкой. К сожалению, больше я её живой не видела. Она очень скоро заболела, и ей стало тяжело разговаривать и тем более ходить, поэтому меня к ней не пускали. Её состояние было тяжёлым, и вот 17 марта 1995 года она умерла. Это сообщение было передано по домашнему телефону, я плакала. Плакала, не понимая, как так могло произойти.На похоронах мама готовила, все что-то делали, а я снова впала в медитативный ступор, и меня тянуло к прабабушке. Поэтому я зашла в комнату, где стоял гроб, и просто стояла около него, стояла и смотрела на лицо, казавшееся живым, только лишь уснувшим. Через довольно продолжительное время меня попросили выйти из комнаты, но я, походив минут 5 по квартире, снова возвращалась туда, будто бы магнит тянул быть рядом с ней. После уже раза пятого или шестого меня выводили за руку, запрещали заходить. Конечно, взрослые испугались, что семилетний ребёнок не отходит от гроба и постоянно сидит и смотрит на покойную. Только тянула меня необъяснимая сила и сильнее, чем кошку тянет сметана. Все приготовления были закончены, прощания тоже, и Наталью увезли хоронить. Меня на похороны не взяли, как я ни просилась, оставили дома.Через время наступили летние каникулы. На летние каникулы меня отправили к бабушке по папиной линии, моей хорошей бабушке Гале, которой, к сожалению, не стало в конце февраля 2017 года. Лето прошло замечательно, за сбором ягод с огорода, за ночными посиделками с чаем, да и много всего было. В середине лета было принято решение переехать, а точнее, поменяться квартирами с бабушкой, дедушкой и дядей. Переехали мы опять же летом, а осенью я пошла в третий класс уже в другую школу, с которой тоже связано несколько историй.Переехав, я обосновалась в комнате прабабушки. Поменяли мебель, сделали ремонт, и комната стала выглядеть совершенно по-другому. Как-то вечером я, уже засыпая, вспоминала её, и тут в моей детской голове зародились мысли, которые переросли в настойчивую и нудную вещь. Я в мыслях думала о жизни и смерти, о том, что нечестно, когда ушедший человек не даёт никаких знаков. И что, если бы меня не стало, то я бы обязательно дала такой знак, даже бы пришла и рассказала, как там всё устроено и есть ли что-то после смерти. Мысль развилась настолько, что я уже напрямую стала просить и даже требовать дать мне знак.Наконец, я уснула и увидела, что нахожусь в маленьком коридоре нашей новой квартиры, который вёл в комнату моих родителей, а с правой стороны были двери в ванную и туалет. Я подошла к комнате, как из неё вышла моя прабабушка Наташа. Она улыбалась и была очень тёплой и мягкой. Сказала мне: "Вот она я, живая", - и снова улыбнулась. Только я вместо того, чтобы принять это и обрадоваться, ответила: " Это неправда, ты ведь умерла", на что она снова терпеливо сказала, что живая. На этом я опять не успокоилась и выдвинула ещё более гениальное предложение: " Если ты живая, то покружи меня!" Моя прабабушка подошла ко мне и покружила, взяв за руки, мы посмеялись, и тут я проснулась.На следующий вечер мысли о знаках и жизни после смерти снова одолели меня, опять же вытекая в сетования ребёнка о том, что почему же не дают никаких знаков и как это несправедливо, вот я бы... ремня хорошего я бы заслужила, если уж говорить честно) Поворочавшись в кровати, я уснула. Снова оказалась в коридорчике к комнате и увидела выходящую из комнаты родителей прабабушку. Только вот с ней произошли изменения: она уже не была ласковой и тёплой, она была серьёзной и даже хмурой. Её слова были пугающими, она сказала о том, что заберёт меня, и быстрым темпом пошла ко мне. Я отступила и вышла за границу коридора, а она осталась стоять на границе. Постояв так совсем чуть-чуть, ушла, и я тут же проснулась.Наступил третий вечер, а моя дурная голова так и не поняла, почему же не дают знаков умершие живым людям и оставляют их в неведение. Думаю, не стоит долго говорить, о чем я думала перед сном и во что это вылилось. Я стояла в знакомом уже коридоре, прабабушка вышла очень и очень злая, не тратя времени на разговор, она погналась за мной, говоря, что заберёт. Я быстро даже не побежала, а рванула из коридора, но она побежала за мной дальше. Я забежала в большую комнату и спряталась за подлокотник дивана, стараясь сидеть тихо, попутно думая, как можно в случае обнаружения выбраться и успеть убежать. Прабабушка же остановилась в проёме и стояла, смотря на меня. Дальше она и не пыталась идти, просто стояла, оперевшись о косяк, и наблюдала. Сидеть долго в таком положении я не могла, так как обнаружила, что рядом со мной сидит моя подруга, и её нужно было вывести отсюда. Пробежав по дивану, мы невероятным образом прошмыгнули мимо прабабушки. Сейчас мне кажется, что она просто дала нам уйти, но этого, к сожалению, уже не узнаешь.Прошмыгнув мимо неё, мы побежали на кухню, и тут я поняла, что подруга просто исчезла, и я снова одна. Прабабушка же тоже забежала на кухню. Я прижалась к плите и уже не знала, что делать. Как рядом с плитой, я бы даже сказала из плиты, возникло чудо, которое в общих чертах можно назвать монстром. Это была большая груда песка, без ног или рук, всего лишь гора песка с глазами. И вот у этой горы открылся рот, и меня оно съело. Хотя, наверное не съело, а обволокло, так что я просто оказалась внутри этой песочной горы целая и невредимая. Страха у меня не было, какое-то чувство подсказывало о том, что это была помощь, спасение. Песочный монстр прогнал мою прабабушку и рассыпался сам. А я стояла на кухне совсем одна. На этом кончился мой сон, и я проснулась. Больше же в мою голову не лезли мысли о знаках, и я не просила и не мусолила эту тему. Знаки стали приходить ко мне сами, не только во сне, но и наяву, правда, я стала умнее и деликатнее относиться к теме ушедших из мира людей. После произошедшего случая сны о ней мне сниться перестали, только однажды прабабушка снова подала весточку.Прошло несколько лет, я была уже подростком. В 13 лет я пошла в магазин за хлебом. Дома никого не было, я только вернулась со школы и думала о том, как поскорее сделать уроки и продолжить читать книгу либо смотреть телевизор. Идя до магазина по дорожке, я почувствовала довольно странное ощущение у себя внутри. Словно замедленная киносъемка и размытый фон из идущей по бокам толпы людей. И в этой толпе я чётко увидела лицо своей прабабушки, только это лицо было большое и словно находящее очень близко. Само состояние длилось не больше секунд 4. Я сморгнула, и всё встало на место, большого количества людей не было, мир стал обычным и простым. Купив хлеб, я вернулась домой и занялась своими делами.Больше я её не видела, но знаю, что она со мной и так же мудро хранит меня от моей глупости. От неё на память у меня осталась фотография и флакончик любимых ею духов. Из-за чего прабабушка явилась мне в 13 лет, я обязательно напишу в другой истории.Прости меня, моя родная, за всё.

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