Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Похороны бабушки

Случилось так, что бабушка попала в больницу. Упала со стула. Для молодого организма это все прошло бы без последствий, а бабушка в возрасте 95-и лет сломала сразу руку, шейку бедра и пару ребер. Отвезли в больницу. А было как раз преддверие нового года. Навещая бабушку, видели, что ей все хуже. Судя по всему, все врачи были заняты праздником, а медсестры способны только укол сделать и утку вынести.

И вот, приезжаем в очередной раз, а бабушке значительно лучше! Бодренькая такая, увидела нас - даже на кровати попыталась привстать.
Мы обрадовались:
- Да вы выздоравливаете!
- Нет, - отвечает, - я на фронте медсестрой была. Видела такое. Я УМИРАЮ! Зовите мне скорее священника, исповедаться перед смертью хочу.

Побежали за священником. Рядом с больницей небольшая церквушка. Зашли туда, нашли священника, изложили свою просьбу. Священник говорит:
- У меня сейчас обедня (или как там называется, когда молитвы читают, не знаю), подождите немного.

Ждали час. Снова вылавливаем того священника:
- У меня тут дело неотложное, подождите немного.

Через полчаса опять:
- Я с утра не ел. Сейчас немного перекушу и к бабушке вашей приду.

Наконец все-таки освободился. Мы с мамой ждем его у проходной в больнице, а жена к бабушке побежала. И вот одновременно священник приходит, и тут же жена прибегает:
- Все, умерла бабушка.

Ну, в священнике уже нужды нет, он уходит.

Назначили дату похорон, отпевали ее в той же церквушке при больнице. Отпевал тот же священник, что нас динамил. Церквушка небольшая, помещение 10 на 10 метров примерно, может, даже меньше. И в противоположной от входа стены дверь. Может ,подсобка какая, не знаю. На двери на гвоздике висит картонка. Что на ней написано - не помню. Типа "Не входить" или что-то еще, не суть важно.

И вот начинает священник свою молитву, и тут картонка с гвоздика слетает, летит через половину помещения и приземляется священнику под ноги. Священник замолкает. Кто-то из провожающих берет картонку и вешает обратно. Священник снова начинает молитву. И тут же картонка опять ему под ноги падает. Уже священник вешает картонку. Постоял минуту - все нормально. Только начал молитву - та же история. И так несколько раз. И причем священник как бы случайно перед молитвой то в одну сторону отойдет на пару шагов, то в другую - картонка аккурат к его ногам прилетает. В итоге он уже заметно бледный запихал картонку в то помещение, на двери которой она висела, и закончил-таки молитву.

Какие мысли по этому поводу? Кто-то высказался, что эта бабушка так свою обиду демонстрировала, что ей не дали исповедоваться

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19 by ArhipПросмотров: 800Комментарии: 11
+23

Ключевые слова: Похороны бабушка священник болезнь авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: LudaM
Сегодня, 13:37
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 304
Мысли только одни: она потом этому священнику и снилась, наверное.

Вот такие у нас священники.

Царствие Небесное Вашей бабушке
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 13:40
+8
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 41
Я не специалист, конечно, но полагаю, что священник недобросовестно выполняет возложенные на него обязанности. Понимаю, отслужить молебен - это важное дело, но ссылаться на неотложные дела и, тем более голод, когда зовут к умирающему - это просто кощунство! Священнослужитель не должен ставить свои дела на первое место. Он - пастырь душ в этом мире и его первоочередная задача - это помощь любой страждущей душе в здравии или при смерти.
Полагаю, что это действительно, бабушка проявляла свою обиду. А еще полагаю, что она таким образом табличкой "Не входить", брошенной под ноги священнику, как бы говорила, что таким людям в церкви не место.
Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 14:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1693|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 636
Я тоже думаю, что таким способом бабушка высказывала своё недовольство священнику. Вряд ли это совпадение - ведь несколько раз одно и то же повторилось.
Бабушку жалко. Но что ж поделаешь... Воздастся священнику, если виноват, но мы не судьи тут, мне кажется.
Царствие Небесное Вашей бабушке.
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: vbuzova
Сегодня, 14:56
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Согласна. Так же и врачи у нас работают...на людей чихать
Зарегистрирован: 6.08.2017
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 15:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 232
Что-то у меня не стыкуется, с такими травмами как у Вашей бабушки обычно один из родственников находится неотлучно с больным, мед. персонал не предназначен для ухода, они выполняю только процедуры. А Вы только навещать приходили? надо же.
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#6 написал: Arhip
Сегодня, 15:35
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 11
Цитата: Tigger power
А Вы только навещать приходили? надо же.


Ну может это только отдельно взятая больница такая, но в неприемное время туда просто не пустят
Зарегистрирован: 29.08.2017
#7 написал: Летяга
Сегодня, 17:32
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (7363|-1)
Публикаций: 166
Комментариев: 5 704
Чем больше таких священников, тем больше атеистов.
К комментарию Крокозяблы добавить по существу нечего.
Автору истории +
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#8 написал: az.ecmb
Сегодня, 18:12
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1593|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 021
Цитата: Летяга
Чем больше таких священников, тем больше атеистов.
К комментарию Крокозяблы добавить по существу нечего.
Автору истории +

Действительно! Ходят всякие прихожане, работать мешают!
+++
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#9 написал: Ахма
Сегодня, 18:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (530|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 216
Цитата: az.ecmb
Цитата: Летяга
Чем больше таких священников, тем больше атеистов.
К комментарию Крокозяблы добавить по существу нечего.
Автору истории +

Действительно! Ходят всякие прихожане, работать мешают!
+++

Только присядешь поработать, так обязательно кто-нибудь разбудит.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#10 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (155|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 024
Ни кого не хочу осуждать, всякое бывает. Истории плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#11 написал: FataMorgana
Сегодня, 20:53
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (15|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 451
- Я с утра не ел. Сейчас немного перекушу и к бабушке вашей приду.

No comments...
Не совсем обязанности свои понимает священник...
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.