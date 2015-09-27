Похороны бабушки

Похороны бабушкиСлучилось так, что бабушка попала в больницу. Упала со стула. Для молодого организма это все прошло бы без последствий, а бабушка в возрасте 95-и лет сломала сразу руку, шейку бедра и пару ребер. Отвезли в больницу. А было как раз преддверие нового года. Навещая бабушку, видели, что ей все хуже. Судя по всему, все врачи были заняты праздником, а медсестры способны только укол сделать и утку вынести.
И вот, приезжаем в очередной раз, а бабушке значительно лучше! Бодренькая такая, увидела нас - даже на кровати попыталась привстать.
Мы обрадовались:
- Да вы выздоравливаете!
- Нет, - отвечает, - я на фронте медсестрой была. Видела такое. Я УМИРАЮ! Зовите мне скорее священника, исповедаться перед смертью хочу.
Побежали за священником. Рядом с больницей небольшая церквушка. Зашли туда, нашли священника, изложили свою просьбу. Священник говорит:
- У меня сейчас обедня (или как там называется, когда молитвы читают, не знаю), подождите немного.
Ждали час. Снова вылавливаем того священника:
- У меня тут дело неотложное, подождите немного.
Через полчаса опять:
- Я с утра не ел. Сейчас немного перекушу и к бабушке вашей приду.
Наконец все-таки освободился. Мы с мамой ждем его у проходной в больнице, а жена к бабушке побежала. И вот одновременно священник приходит, и тут же жена прибегает:
- Все, умерла бабушка.
Ну, в священнике уже нужды нет, он уходит.
Назначили дату похорон, отпевали ее в той же церквушке при больнице. Отпевал тот же священник, что нас динамил. Церквушка небольшая, помещение 10 на 10 метров примерно, может, даже меньше. И в противоположной от входа стены дверь. Может ,подсобка какая, не знаю. На двери на гвоздике висит картонка. Что на ней написано - не помню. Типа "Не входить" или что-то еще, не суть важно.
И вот начинает священник свою молитву, и тут картонка с гвоздика слетает, летит через половину помещения и приземляется священнику под ноги. Священник замолкает. Кто-то из провожающих берет картонку и вешает обратно. Священник снова начинает молитву. И тут же картонка опять ему под ноги падает. Уже священник вешает картонку. Постоял минуту - все нормально. Только начал молитву - та же история. И так несколько раз. И причем священник как бы случайно перед молитвой то в одну сторону отойдет на пару шагов, то в другую - картонка аккурат к его ногам прилетает. В итоге он уже заметно бледный запихал картонку в то помещение, на двери которой она висела, и закончил-таки молитву.
Какие мысли по этому поводу? Кто-то высказался, что эта бабушка так свою обиду демонстрировала, что ей не дали исповедоваться
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19 by ArhipПросмотров: 800Комментарии: 11
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