Похороны бабушки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:19

Arhip Просмотров: 800 Комментарии: 11 +23 Сегодня, 13:19 by

Случилось так, что бабушка попала в больницу. Упала со стула. Для молодого организма это все прошло бы без последствий, а бабушка в возрасте 95-и лет сломала сразу руку, шейку бедра и пару ребер. Отвезли в больницу. А было как раз преддверие нового года. Навещая бабушку, видели, что ей все хуже. Судя по всему, все врачи были заняты праздником, а медсестры способны только укол сделать и утку вынести.И вот, приезжаем в очередной раз, а бабушке значительно лучше! Бодренькая такая, увидела нас - даже на кровати попыталась привстать.Мы обрадовались:- Да вы выздоравливаете!- Нет, - отвечает, - я на фронте медсестрой была. Видела такое. Я УМИРАЮ! Зовите мне скорее священника, исповедаться перед смертью хочу.Побежали за священником. Рядом с больницей небольшая церквушка. Зашли туда, нашли священника, изложили свою просьбу. Священник говорит:- У меня сейчас обедня (или как там называется, когда молитвы читают, не знаю), подождите немного.Ждали час. Снова вылавливаем того священника:- У меня тут дело неотложное, подождите немного.Через полчаса опять:- Я с утра не ел. Сейчас немного перекушу и к бабушке вашей приду.Наконец все-таки освободился. Мы с мамой ждем его у проходной в больнице, а жена к бабушке побежала. И вот одновременно священник приходит, и тут же жена прибегает:- Все, умерла бабушка.Ну, в священнике уже нужды нет, он уходит.Назначили дату похорон, отпевали ее в той же церквушке при больнице. Отпевал тот же священник, что нас динамил. Церквушка небольшая, помещение 10 на 10 метров примерно, может, даже меньше. И в противоположной от входа стены дверь. Может ,подсобка какая, не знаю. На двери на гвоздике висит картонка. Что на ней написано - не помню. Типа "Не входить" или что-то еще, не суть важно.И вот начинает священник свою молитву, и тут картонка с гвоздика слетает, летит через половину помещения и приземляется священнику под ноги. Священник замолкает. Кто-то из провожающих берет картонку и вешает обратно. Священник снова начинает молитву. И тут же картонка опять ему под ноги падает. Уже священник вешает картонку. Постоял минуту - все нормально. Только начал молитву - та же история. И так несколько раз. И причем священник как бы случайно перед молитвой то в одну сторону отойдет на пару шагов, то в другую - картонка аккурат к его ногам прилетает. В итоге он уже заметно бледный запихал картонку в то помещение, на двери которой она висела, и закончил-таки молитву.Какие мысли по этому поводу? Кто-то высказался, что эта бабушка так свою обиду демонстрировала, что ей не дали исповедоваться

Ключевые слова: Похороны бабушка священник болезнь авторская история

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