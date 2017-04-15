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Истории из жизни

Они нам не рады

Всем доброго времени суток! Долго я собиралась написать эту историю, но не решалась, потому как словами передать тот страх и ужас. Наверное, все-таки не получится.

Ужастик этот произошёл со мной в 2011 году. Познакомилась я с будущим мужем именно в этом году. Встречались, общались, он после развода, да и я в таком же положении. Квартиру в нашем городе он снимал. Обычная квартира, сто раз там была.
На сентябрь запланировали отпуск, а как время пришло - купили путевки, полетели на Кипр. Перед выездом в аэропорт дернул нас черт повздорить слегка.
Сережа вышел на балкон покурить, тут звонок от его товарища, мол, выходите, я жду (он нас в аэропорт повез). Мы чемоданы схватили и пошли на выход.

Аэропорт «Кольцово». Привет, Айя-Напа! Море, солнце, пляж, ночные тусовки... Пока, Айя-Напа, привет, «Кольцово». Двенадцать дней пролетели мгновенно. Тот же Алексей нас встретил и привез домой к Сереже (на съемную квартиру).
Зашли домой... и вот оно - дикое чувство дискомфорта. Балкон открыт, на полу куча жухлых листьев. Мы с Сергеем переглянулись, потоптались в коридоре, зашли в комнату, а там холодрыга. Вернулись мы - уже октябрь на дворе, а Урал нас погодой не балует.
Огляделись, осмотрелись, все на месте. Вспомнили наш отъезд, балкон прикрыли, а не закрыли. Ну, что теперь, мусор убрали, поели и спать. Устали с дороги. А у меня на душе неспокойно, и я понять не могу, с чего так. Муж сразу захрапел, а я глаза закрыла и перебираю в голове все события, что могло вызвать во мне эту тревогу. И, как у меня это уже бывало (писала историю «Не сошлись характерами»), на грани яви и сна вижу в кресле напротив меня черную кошку. Смотрим друг на друга, во мне начинает нарастать панический страх. И тут кошка или кот (кто это был - не знаю) делает прыжок и вцепляется когтями мне в руку. Я пытаюсь ее сбросить, не получается, боль в руке. Я пытаюсь снова, получилось, с руки она скатилась на одеяло, и тут я как-то изловчилась и пнула ногой, да так, что она отлетела к противоположной стене (где кресло было, в котором она сидела). Я начинаю растирать руку, от когтей жжение. Поднимаю взгляд на кошку, и она на моих глазах начинает трансформироваться в мужчину. После пинка котяра у стены СИДЕЛА и трансформировалась в СИДЯЩЕГО мужчину. Почему я не орала - не знаю. Я даже мужа на помощь позвать не могла.
Это существо было одето в рубаху и штаны. Рубаха была расстегнута, кожа была красная, а когда мы встретились взглядом (прошло уже ровно 6 лет, а я помню до сих пор этот ужас), у меня сердце остановилось. Его морда (по-другому назвать нельзя) была искажена такой ненавистью и злостью, что у меня дыхание перехватило. Молитв я не знаю, но знала точно, что надо срочно выходить из этого состояния, иначе мне конец. Не знаю, ценой каких усилий я открыла глаза, но у меня получилось.

Села, сердце выпрыгивает, руку глажу, следов когтей нет. Более-менее успокоилась, опять легла, а глаза закрыть боюсь. Лежу и на мужа смотрю. Вижу, что у него на шее вены вздуты, дыхание совсем не ровное. Я давай его трясти, кое-как разбудила. Глаза открыл, взгляд безумный, соскочил и побежал курить.
Сережа вернулся, меня в охапку сгреб, сильно-сильно к себе прижал, в плечо уткнулся и потихонечку засопел, а я до последнего со сном боролась, боялась глаза закрывать.

Утром проснулись, я ему давай рассказывать, что со мной ночью произошло. А самой неловко, думаю, что человек про меня подумает. Он внимательно выслушал, не смеялся, у виска не крутил, а поблагодарил, что я его разбудила. Его, оказывается, какая-то тварь душила, которая сидела на груди, он пытался ее сбросить и не мог. Лицо у этой нечисти мужское было, тоже перекошенное ненавистью и злостью.

Отпуск кончился, я рассказала о этой ночи на работе, на что мне сказали, что это переутомление - перелет так сказался. Но я уже тогда знала, что это вовсе не переутомление. Уставала я и поболее того, а на отдых летала и летаю, ничего подобного ни до и ни после не повторялось.
Перед тем, как мне написать, вспомнили с Сергеем эту ночь. Как выяснилось, войдя в квартиру, мы оба почувствовали что-то, но, естественно, друг другу ничего не сказали. А что тут скажешь, если сам своим ощущениям не можешь дать точное определение? Видимо, пока мы на песочке нежились, какая-то чертовщина жилплощадь заняла, тем более, что 12 дней балкон нараспашку. Заходите, гости дорогие, ни в чем себе не отказывайте.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:28
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:28 by Мария СайгинаПросмотров: 104Комментарии: 1
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Ключевые слова: Отдых отпуск кошка нечисть мужчина злость ненависть страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Лешик
Сегодня, 12:08
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Комментариев: 24
А дальше было что то? Или одного хорошего пинка гостю хватило что бы убраться восвояси?
Плюсую.
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