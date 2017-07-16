Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Черный король уходит навсегда

После развода я переехала жить к маме, в наш старый частный дом. Найти работу тогда было очень непросто, но вопрос вроде бы решился. Самой большой проблемой оказался бывший муж. Он никак не хотел мириться с разводом и пытался меня вернуть любым способом – и по-хорошему, и по-плохому. Намекал: если не мне, то никому не достанешься. Несмотря на это, я его всё ещё любила. Было очень тяжело, но и жить с ним больше не смогла бы. За три года брака прошла все стадии отношений: от слепой любви до «это мой крест». Пока розовые шторки на глазах не полиняли и моя гордость однажды не сказала: «Хватит!» Решила: и дальше буду любить, но издалека, а терпеть его запои больше не могу.

В феврале подруга познакомила меня с мужчиной. Я была против, потому что никаких мужиков и близко видеть не хотелось. Но подружка всё устроила по-своему, объяснив: «А вдруг ты со своей дурацкой любовью простишь бывшего и снова с ним жить станешь? А тут хоть отвлечёшься. Всё без проблем: кафе, театр… В конце концов, клин клином вышибают».

Мужчина не произвёл на меня никакого впечатления, совершенно не тот типаж, который мне нравился. Его ухаживания я принимала как бы за неимением лучшего, ну и чтобы действительно как-то отвлечься. Дома никому об этом знакомстве не рассказала. А зачем, если и сама большого значения не придавала?

Рядом с нами жила баба Дуня. Я её знала с детства, бывала и у неё дома. Многие за глаза считали Дуню колдуньей, по крайней мере, её невестка была абсолютно уверена, что все беды – от свекрови. Моя сестра тоже считала, что бабушка непростая. Примечала даже: как только бабка видела её с очередным кавалером, отношения сестры с ним сразу же разлаживались. Но у меня баба Дуня особого страха не вызывала. Правда, мне не нравилось, когда она приходила к нам посидеть, пока не уснёт её сын. Тот сильно пил и, бывало, пьяным гонял свою мать. Но у меня добрая мама, она бабу Дуню жалела и всегда пускала.

Однажды я проснулась в своей комнате. Рано, часов шесть утра. На улице – весна, ещё темно. Но очнулась я от странного чувства, будто в комнате кто-то есть и смотрит на меня. Открываю глаза и в ужасе вижу бабу Дуню, сидящую рядом со мной на стуле. Вся в чёрном, лицо в морщинах, словно печёное яблоко. Было ей тогда уже лет под девяносто. О господи! Я резко поднялась с кровати, а баба Дуня мне и говорит:
– Тише, не пугайся. Я от своего Ивана ушла. Чуток посижу и уйду. Что-то матери твоей не видать. Небось ушла скотину кормить? Дверь была открыта, вот я и зашла.

Я вроде бы успокоилась немного. Бабка спросила меня о чём-то незначительном, а потом и говорит:
– Я тебе погадать хочу, – я и не знала, что она гадает. – Вижу, что нелегко тебе, переживаешь много, и мать за тебя переживает. Вот я тебе всё и расскажу, как дальше будет.

Она подсела поближе, я включила бра. Бабка вынула из кармана колоду карт и прямо на диване рядом со мной стала их раскладывать. Метала очень ловко и даже виртуозно, что-то постоянно приговаривая и нашёптывая над каждой картой. Я не всё могла разобрать, но слушала её как заворожённая.

– Вот чёрный король, – показала бабка на карты. – Любишь ты его и боишься, но зря. Его рядом нет и вообще его больше нет и не будет. А есть другой король, но ты на него внимания не обращаешь. И напрасно: он всё равно уже есть и останется с тобой. И всё у тебя наладится, всё будет хорошо.

Потом она собрала карты и ушла. А я легла и снова уснула. Потом рассказала обо всём маме. Та удивилась: за сорок лет соседства ни разу не видела, чтобы баба Дуня гадала.

Через некоторое время я заметила, что к нам перестал ездить мой бывший, хотя я раньше вздрагивала от каждого его звонка и стука в дверь. Спустя год мы узнали, что его убил родной отец. А с новым кавалером мы через год поженились, родился сын, прожили вместе двадцать лет.

Я потом у мамы спрашивала, и она меня уверяла, что бабке ничего обо мне не рассказывала и не делилась никакими событиями из жизни нашей семьи.
Источник.
Вчера, 17:41 by LynxПросмотров: 757Комментарии: 3
+17

Ключевые слова: Гадание судьба соседка испуг король карты будущее

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Татушка
Вчера, 18:03
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Буду первой в коментах))) Мистики конечно не увидела, но история очень понравилась.!!! Ведь правду говорят, надо отпустить прошлое, что бы пришло лучшее будущее! Спасибо за рассказ. ПЛЮС+++
Зарегистрирован: 16.07.2017
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 18:26
0
Группа: Авторы
Репутация: (2054|2)
Публикаций: 144
Комментариев: 2 984
Если бабка не гадала, то может это её астральный двойник приходил или кто другой под её личиной? +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#3 написал: TiTaN_2017
Вчера, 23:21
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 568
Хорошая бабулька! Талант не пропьёшь! +++++++++++
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.