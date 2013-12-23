Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ушла за укропом в огород и... пропала навсегда без вести

Как-то я прочел в газете небольшую заметку, в которой рассказывалось об исчезновении молодого пчеловода. Дело было в Сибири. Он ехал на мотоцикле через колхозное поле. Мотоцикл остался на месте, а человек исчез. С того дня его никто не видел. Остались жена, двое маленьких детей, престарелая мать и небольшая пасека. Поиски пропавшего ни к чему не привели. Меня удивила статистика: оказывается, в России ежегодно бесследно исчезают более 10 тысяч человек!

В связи с этим я вспомнил похожую историю, которую услышал более 50 лет назад. Я, недавний выпускник мединститута, работал врачом в районной больнице под Костромой. Тогда группа медиков, в том числе и я, поехала в небольшое село провести очередной профилактический осмотр местных жителей.

Остановились мы в фельдшерско-акушерском пункте. Местный фельдшер, мужчина лет сорока, подготовил помещение для осмотра в спортивном зале местной школы. Благо стояли последние дни лета, и дети еще были на каникулах.
После трудового дня фельдшер привел нас к себе домой на ужин. Встретила нас довольно молодая женщина и сразу пригласила на веранду к столу. Село находилось в двух километрах от Волги, и поэтому рыбы на столе было в изобилии. Жене помогала дочка лет двенадцати. По комнате с котенком на руках ходила еще одна девочка лет трех.

Мы с шумом расселись за столом. Кто-то налил себе в стакан домашний квас, а кто-то - настойку из красной смородины. Было шумно и весело. Я вышел освежиться во двор и присел на скамью, стоявшую у старой яблони. Вслед за мной вышел хозяин.
- У вас очень приятная жена. И хозяйка она замечательная, - сказал я.
Фельдшер вытащил из кармана пачку сигарет, закурил.
- Эта моя вторая жена, а старшая девочка - дочь от первого брака, - сказал он. - Если вы не спешите за стол, давайте посидим, я вам кое-что расскажу.
Я кивнул.
- С первой женой, Ириной, - начал фельдшер свой рассказ, - я прожил семь лет. Очень ее любил. Мы с ней родом из одной деревни, вместе росли, учились в одной школе, но я был старше ее на три года. После седьмого класса я окончил фельдшерско-акушерскую школу и был направлен на работу в это село. В тот же год я женился на Ирине и перевез ее к себе. Мне выделили дом, но я его сам перестроил, приделал веранду.
Мы жили дружно, почти никогда не ссорились, Ира помогала мне даже в работе, а после окончания техникума стала заведующей сельской библиотекой. У нас родилась дочка.

И вот 10 лет назад, почти в эти же числа, у нас были гости. Физрук школы, мой старый друг с женой, местный участковый, который зачем-то притащил собаку, и подруга жены с девочкой - ровесницей нашей дочки. Мы так же, как и сегодня, сидели на веранде и весело болтали. Подруга поставила на стол кастрюлю с молодой картошкой. Физрук отвечал за мясо, жена нарезала овощи с нашего огорода, а я заведовал спиртным и поддерживал огонь в печи.
Жена отложила нож в сторону, сказала: «Сбегаю за укропом», - и исчезла за дверью.
Прошло около четверти часа. Все наполнили рюмки, положили в тарелочки горячую картошку, мясо и ожидали прихода молодой хозяйки.
- Ты ее поторопи, - проговорил кто-то, - сил уже нет ждать.
Я вышел на крыльцо. На земле разлегся пес участкового. Увидев меня, завилял хвостом, ожидая косточки со стола. Жены не было видно. Я обошел вокруг дома, осмотрел участок, даже заглянул в теплицу. Калитка была закрыта на внутренний засов, и я вернулся в дом.
- Что случилось? - спросил участковый. - На тебе лица нет.
- Ирку не могу найти, - ответил я. - За территорию участка она выйти, кажется, не могла.
- И посторонние к тебе не заходили, собака непременно подала бы голос. Я ей приказал охранять, - сказал участковый и поднялся с места. - Сейчас она в одну минуту найдет твою ненаглядную.
Он взял тапку жены, лежавшую у двери, и мы вышли на крыльцо. Собака радостно завизжала и стала прыгать вокруг хозяина. Участковый сунул ей под нос тапку и проговорил: «Ищи!». Пес завертелся на месте и вскоре оказался у яблони, около которой мы сейчас сидим. Там лежала только одна резиновая галоша. Эти галоши у нас обычно стояли в прихожей, мы их надевали, когда нужно было выйти во двор, на участок или в теплицу.
- Ищи, - повторил участковый, погладив пса по голове.
Собака обежала вокруг дерева, опустив хвост, и заскулила.
- Ничего не пойму, - пробормотал участковый, - у нее прекрасный нюх, любого человека учует за версту.

Жена с того вечера просто бесследно исчезла, как будто растворилась в воздухе. Уйти далеко она не могла, тем более в одной галоше и тонком праздничном платье. Мы в тот день не ссорились, у Иры было отличное настроение. Теща жила за три десятка километров от нас. У Иры не было привычки бросать дочку и уходить к матери.

... Участковый со своим лохматым псом обошел все село. Физрук собрал учеников старших классов, и те обследовали близлежащий лес и берег Волги. Но все было напрасно, Иру они не нашли. Приезжал следователь из Костромы, составил протокол. Поиски постепенно прекратились.

Фельдшер замолчал и вздохнул.
- Видишь этот камень? - указал он на лежащий у яблони валун. - Через год после того как Ира исчезла, я нашел его в лесу. По форме ботинок напоминает. На нем, если чуть пофантазировать, просматривается буква «И». Я на телеге перевез его к себе во двор и положил на место, где мы нашли галошу. Рядом врыл эту скамью. Иногда вечерами прихожу сюда и вспоминаю свою Иру. Вы не поверите, но мне иногда кажется, что она где-то рядом. Однажды вздремнул, и мне показалось, что я слышу ее голос. «Женись, - говорит. - Тяжело тебе дочку растить. Да и одиноко...». Я к ее совету прислушался и через пять лет женился вновь. Мне даже мать Ирины сказала, что это был вещий сон, надо исполнить желание ее дочери.

Полвека прошло с тех пор, а я до сих пор вспоминаю этот рассказ.
Что же случилось с Ириной? Провалилась в какую-то временную воронку, телепортировалась в другое измерение или, быть может, ее похитили инопланетяне? Никакого разумного объяснения в голову не приходит.
Источник.
Вчера, 14:50 by LynxПросмотров: 1 177Комментарии: 10
+31

Ключевые слова: Исчезновение пропажа поиски бесследное исчезновение жена

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 274
Почему-то в жизни ни о чём таком слышать не приходится. Только на разных сайтах. Источник мутный сей истории. За старание плюс. Нелегко это - находить годные истории в сети.
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#2 написал: Red Scorpion
Вчера, 15:19
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1984|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 224
.. читал историю раньше в сети.. есть над чем задуматься.
просто плюс...
Зарегистрирован: 28.11.2012
#3 написал: Япона Мать
Вчера, 15:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 74
Слышала подобные истории и не раз. Верю. Плюс.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#4 написал: Молния
Вчера, 16:49
+6
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Обожаю истории об исчезновениях... Чаще всего это дело рук людей, но от этого не менее страшно... +
Зарегистрирован: 30.05.2015
#5 написал: Kreisleiter13
Вчера, 18:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 919
Живёт Ирина, наверно, в параллельном мире как обычно.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#6 написал: Татушка
Вчера, 18:35
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Интересно, а правда куда исчезла Ирина и вообще пропавшие при странных обстоятельствах люди? И почему они не могут вернуться обратно? Вот бы послушать, как там в параллельном мире?А может они не могут найти портал, через который попали туда? Вообщем вопросов тьма))) За рассказ спасибо!+++
Зарегистрирован: 16.07.2017
#7 написал: Эвиллс
Вчера, 18:49
+4
Группа: Авторы
Репутация: (2054|2)
Публикаций: 144
Комментариев: 2 984
Исчезновения наверняка имеют разные причины. В данном случае - похоже на перехлёст измерений. Но как Ирина умудрилась присниться мужу? Загадка... +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#8 написал: Tigger power
Вчера, 20:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (416|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 197
Очень страшно вот так выйти и больше не вернуться к родным и близким, вот где она теперь и как ей там? Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#9 написал: bali
Вчера, 21:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
У моей знакомой бабушка так пропала, пошла в магазин неподалеку и не вернулась, в городе.
Зарегистрирован: 30.12.2016
#10 написал: TiTaN_2017
Вчера, 23:30
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 568
Ужас что происходит - люди бесследно пропадают и нет этому объяснения.Страшно.Вот выйдешь и пропадёшь .....
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.