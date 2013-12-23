Ушла за укропом в огород и... пропала навсегда без вести

Lynx Просмотров: 1 177 Комментарии: 10 +31 Вчера, 14:50 by

Как-то я прочел в газете небольшую заметку, в которой рассказывалось об исчезновении молодого пчеловода. Дело было в Сибири. Он ехал на мотоцикле через колхозное поле. Мотоцикл остался на месте, а человек исчез. С того дня его никто не видел. Остались жена, двое маленьких детей, престарелая мать и небольшая пасека. Поиски пропавшего ни к чему не привели. Меня удивила статистика: оказывается, в России ежегодно бесследно исчезают более 10 тысяч человек!В связи с этим я вспомнил похожую историю, которую услышал более 50 лет назад. Я, недавний выпускник мединститута, работал врачом в районной больнице под Костромой. Тогда группа медиков, в том числе и я, поехала в небольшое село провести очередной профилактический осмотр местных жителей.Остановились мы в фельдшерско-акушерском пункте. Местный фельдшер, мужчина лет сорока, подготовил помещение для осмотра в спортивном зале местной школы. Благо стояли последние дни лета, и дети еще были на каникулах.После трудового дня фельдшер привел нас к себе домой на ужин. Встретила нас довольно молодая женщина и сразу пригласила на веранду к столу. Село находилось в двух километрах от Волги, и поэтому рыбы на столе было в изобилии. Жене помогала дочка лет двенадцати. По комнате с котенком на руках ходила еще одна девочка лет трех.Мы с шумом расселись за столом. Кто-то налил себе в стакан домашний квас, а кто-то - настойку из красной смородины. Было шумно и весело. Я вышел освежиться во двор и присел на скамью, стоявшую у старой яблони. Вслед за мной вышел хозяин.- У вас очень приятная жена. И хозяйка она замечательная, - сказал я.Фельдшер вытащил из кармана пачку сигарет, закурил.- Эта моя вторая жена, а старшая девочка - дочь от первого брака, - сказал он. - Если вы не спешите за стол, давайте посидим, я вам кое-что расскажу.Я кивнул.- С первой женой, Ириной, - начал фельдшер свой рассказ, - я прожил семь лет. Очень ее любил. Мы с ней родом из одной деревни, вместе росли, учились в одной школе, но я был старше ее на три года. После седьмого класса я окончил фельдшерско-акушерскую школу и был направлен на работу в это село. В тот же год я женился на Ирине и перевез ее к себе. Мне выделили дом, но я его сам перестроил, приделал веранду.Мы жили дружно, почти никогда не ссорились, Ира помогала мне даже в работе, а после окончания техникума стала заведующей сельской библиотекой. У нас родилась дочка.И вот 10 лет назад, почти в эти же числа, у нас были гости. Физрук школы, мой старый друг с женой, местный участковый, который зачем-то притащил собаку, и подруга жены с девочкой - ровесницей нашей дочки. Мы так же, как и сегодня, сидели на веранде и весело болтали. Подруга поставила на стол кастрюлю с молодой картошкой. Физрук отвечал за мясо, жена нарезала овощи с нашего огорода, а я заведовал спиртным и поддерживал огонь в печи.Жена отложила нож в сторону, сказала: «Сбегаю за укропом», - и исчезла за дверью.Прошло около четверти часа. Все наполнили рюмки, положили в тарелочки горячую картошку, мясо и ожидали прихода молодой хозяйки.- Ты ее поторопи, - проговорил кто-то, - сил уже нет ждать.Я вышел на крыльцо. На земле разлегся пес участкового. Увидев меня, завилял хвостом, ожидая косточки со стола. Жены не было видно. Я обошел вокруг дома, осмотрел участок, даже заглянул в теплицу. Калитка была закрыта на внутренний засов, и я вернулся в дом.- Что случилось? - спросил участковый. - На тебе лица нет.- Ирку не могу найти, - ответил я. - За территорию участка она выйти, кажется, не могла.- И посторонние к тебе не заходили, собака непременно подала бы голос. Я ей приказал охранять, - сказал участковый и поднялся с места. - Сейчас она в одну минуту найдет твою ненаглядную.Он взял тапку жены, лежавшую у двери, и мы вышли на крыльцо. Собака радостно завизжала и стала прыгать вокруг хозяина. Участковый сунул ей под нос тапку и проговорил: «Ищи!». Пес завертелся на месте и вскоре оказался у яблони, около которой мы сейчас сидим. Там лежала только одна резиновая галоша. Эти галоши у нас обычно стояли в прихожей, мы их надевали, когда нужно было выйти во двор, на участок или в теплицу.- Ищи, - повторил участковый, погладив пса по голове.Собака обежала вокруг дерева, опустив хвост, и заскулила.- Ничего не пойму, - пробормотал участковый, - у нее прекрасный нюх, любого человека учует за версту.Жена с того вечера просто бесследно исчезла, как будто растворилась в воздухе. Уйти далеко она не могла, тем более в одной галоше и тонком праздничном платье. Мы в тот день не ссорились, у Иры было отличное настроение. Теща жила за три десятка километров от нас. У Иры не было привычки бросать дочку и уходить к матери.... Участковый со своим лохматым псом обошел все село. Физрук собрал учеников старших классов, и те обследовали близлежащий лес и берег Волги. Но все было напрасно, Иру они не нашли. Приезжал следователь из Костромы, составил протокол. Поиски постепенно прекратились.Фельдшер замолчал и вздохнул.- Видишь этот камень? - указал он на лежащий у яблони валун. - Через год после того как Ира исчезла, я нашел его в лесу. По форме ботинок напоминает. На нем, если чуть пофантазировать, просматривается буква «И». Я на телеге перевез его к себе во двор и положил на место, где мы нашли галошу. Рядом врыл эту скамью. Иногда вечерами прихожу сюда и вспоминаю свою Иру. Вы не поверите, но мне иногда кажется, что она где-то рядом. Однажды вздремнул, и мне показалось, что я слышу ее голос. «Женись, - говорит. - Тяжело тебе дочку растить. Да и одиноко...». Я к ее совету прислушался и через пять лет женился вновь. Мне даже мать Ирины сказала, что это был вещий сон, надо исполнить желание ее дочери.Полвека прошло с тех пор, а я до сих пор вспоминаю этот рассказ.Что же случилось с Ириной? Провалилась в какую-то временную воронку, телепортировалась в другое измерение или, быть может, ее похитили инопланетяне? Никакого разумного объяснения в голову не приходит.

Ключевые слова: Исчезновение пропажа поиски бесследное исчезновение жена

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