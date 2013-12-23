Ушла за укропом в огород и... пропала навсегда без вести

Ушла за укропом в огород и... пропала навсегда без вестиКак-то я прочел в газете небольшую заметку, в которой рассказывалось об исчезновении молодого пчеловода. Дело было в Сибири. Он ехал на мотоцикле через колхозное поле. Мотоцикл остался на месте, а человек исчез. С того дня его никто не видел. Остались жена, двое маленьких детей, престарелая мать и небольшая пасека. Поиски пропавшего ни к чему не привели. Меня удивила статистика: оказывается, в России ежегодно бесследно исчезают более 10 тысяч человек!
В связи с этим я вспомнил похожую историю, которую услышал более 50 лет назад. Я, недавний выпускник мединститута, работал врачом в районной больнице под Костромой. Тогда группа медиков, в том числе и я, поехала в небольшое село провести очередной профилактический осмотр местных жителей.
Остановились мы в фельдшерско-акушерском пункте. Местный фельдшер, мужчина лет сорока, подготовил помещение для осмотра в спортивном зале местной школы. Благо стояли последние дни лета, и дети еще были на каникулах.
После трудового дня фельдшер привел нас к себе домой на ужин. Встретила нас довольно молодая женщина и сразу пригласила на веранду к столу. Село находилось в двух километрах от Волги, и поэтому рыбы на столе было в изобилии. Жене помогала дочка лет двенадцати. По комнате с котенком на руках ходила еще одна девочка лет трех.
Мы с шумом расселись за столом. Кто-то налил себе в стакан домашний квас, а кто-то - настойку из красной смородины. Было шумно и весело. Я вышел освежиться во двор и присел на скамью, стоявшую у старой яблони. Вслед за мной вышел хозяин.
- У вас очень приятная жена. И хозяйка она замечательная, - сказал я.
Фельдшер вытащил из кармана пачку сигарет, закурил.
- Эта моя вторая жена, а старшая девочка - дочь от первого брака, - сказал он. - Если вы не спешите за стол, давайте посидим, я вам кое-что расскажу.
Я кивнул.
- С первой женой, Ириной, - начал фельдшер свой рассказ, - я прожил семь лет. Очень ее любил. Мы с ней родом из одной деревни, вместе росли, учились в одной школе, но я был старше ее на три года. После седьмого класса я окончил фельдшерско-акушерскую школу и был направлен на работу в это село. В тот же год я женился на Ирине и перевез ее к себе. Мне выделили дом, но я его сам перестроил, приделал веранду.
Мы жили дружно, почти никогда не ссорились, Ира помогала мне даже в работе, а после окончания техникума стала заведующей сельской библиотекой. У нас родилась дочка.
И вот 10 лет назад, почти в эти же числа, у нас были гости. Физрук школы, мой старый друг с женой, местный участковый, который зачем-то притащил собаку, и подруга жены с девочкой - ровесницей нашей дочки. Мы так же, как и сегодня, сидели на веранде и весело болтали. Подруга поставила на стол кастрюлю с молодой картошкой. Физрук отвечал за мясо, жена нарезала овощи с нашего огорода, а я заведовал спиртным и поддерживал огонь в печи.
Жена отложила нож в сторону, сказала: «Сбегаю за укропом», - и исчезла за дверью.
Прошло около четверти часа. Все наполнили рюмки, положили в тарелочки горячую картошку, мясо и ожидали прихода молодой хозяйки.
- Ты ее поторопи, - проговорил кто-то, - сил уже нет ждать.
Я вышел на крыльцо. На земле разлегся пес участкового. Увидев меня, завилял хвостом, ожидая косточки со стола. Жены не было видно. Я обошел вокруг дома, осмотрел участок, даже заглянул в теплицу. Калитка была закрыта на внутренний засов, и я вернулся в дом.
- Что случилось? - спросил участковый. - На тебе лица нет.
- Ирку не могу найти, - ответил я. - За территорию участка она выйти, кажется, не могла.
- И посторонние к тебе не заходили, собака непременно подала бы голос. Я ей приказал охранять, - сказал участковый и поднялся с места. - Сейчас она в одну минуту найдет твою ненаглядную.
Он взял тапку жены, лежавшую у двери, и мы вышли на крыльцо. Собака радостно завизжала и стала прыгать вокруг хозяина. Участковый сунул ей под нос тапку и проговорил: «Ищи!». Пес завертелся на месте и вскоре оказался у яблони, около которой мы сейчас сидим. Там лежала только одна резиновая галоша. Эти галоши у нас обычно стояли в прихожей, мы их надевали, когда нужно было выйти во двор, на участок или в теплицу.
- Ищи, - повторил участковый, погладив пса по голове.
Собака обежала вокруг дерева, опустив хвост, и заскулила.
- Ничего не пойму, - пробормотал участковый, - у нее прекрасный нюх, любого человека учует за версту.
Жена с того вечера просто бесследно исчезла, как будто растворилась в воздухе. Уйти далеко она не могла, тем более в одной галоше и тонком праздничном платье. Мы в тот день не ссорились, у Иры было отличное настроение. Теща жила за три десятка километров от нас. У Иры не было привычки бросать дочку и уходить к матери.
... Участковый со своим лохматым псом обошел все село. Физрук собрал учеников старших классов, и те обследовали близлежащий лес и берег Волги. Но все было напрасно, Иру они не нашли. Приезжал следователь из Костромы, составил протокол. Поиски постепенно прекратились.
Фельдшер замолчал и вздохнул.
- Видишь этот камень? - указал он на лежащий у яблони валун. - Через год после того как Ира исчезла, я нашел его в лесу. По форме ботинок напоминает. На нем, если чуть пофантазировать, просматривается буква «И». Я на телеге перевез его к себе во двор и положил на место, где мы нашли галошу. Рядом врыл эту скамью. Иногда вечерами прихожу сюда и вспоминаю свою Иру. Вы не поверите, но мне иногда кажется, что она где-то рядом. Однажды вздремнул, и мне показалось, что я слышу ее голос. «Женись, - говорит. - Тяжело тебе дочку растить. Да и одиноко...». Я к ее совету прислушался и через пять лет женился вновь. Мне даже мать Ирины сказала, что это был вещий сон, надо исполнить желание ее дочери.
Полвека прошло с тех пор, а я до сих пор вспоминаю этот рассказ.
Что же случилось с Ириной? Провалилась в какую-то временную воронку, телепортировалась в другое измерение или, быть может, ее похитили инопланетяне? Никакого разумного объяснения в голову не приходит.
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Вчера, 14:50 by LynxПросмотров: 1 177Комментарии: 10
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