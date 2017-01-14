Кот и коридорные

Летяга Просмотров: 985 Комментарии: 16 +24 Вчера, 11:39 by

Не люблю лежать в больницах, но иногда приходится. Соседи по палате попадаются разные, кто постарше, любят рассказывать истории из своей бурной молодости, кто помоложе от них не отстают. Несколько историй были из числа тех, после которых чувствуешь себя неуютно, и потом страшновато высовываться в коридор.Началось все с того, что один из соседей, Саша, наткнулся в интернете на недошутку: во сне пытаешься сбросить с себя существо, которое хочет съесть твое лицо, а это и не сон вовсе. Посмеялись, но остался неприятный осадок. Другой сосед по палате, Владислав, солидный мужчина с проседью и обладатель низкого, раскатистого баса, смеяться вообще не стал. Он рассказал, что в больницах лежал часто, и он, считавший себя человеком совершенно неверующим, рассказал, что у каждой больницы есть своя изюминка. И некоторые из них - ночные духи, которые в этих самых больницах творят разные вещи. Не всегда хорошие, но и не самые плохие. Лично он сталкивался со следующими:1) Кот.Мужчина лежал в больнице с острым бронхитом. Сначала Владислав думал, что с ума сходит, поскольку, когда все пациенты отправлялись на боковую, к нему в палату пробирался кот. Обычный такой полосатый кот, разве что толстоват и ходит так важно, вразвалочку. Первый раз пришел, с тяжелым кряхтением взобрался на кровать к Владиславу, деловито обнюхал его, фыркнул и улегся ему на живот. Владислав ему и "брысь" говорил, и согнать пытался - ни в какую. Кот укоризненно посмотрит на него, да и обратно укладывается. Лежит себе, мурлычет, потом стал мордочку умывать. Владислава почему-то тут же сморило, заснул. Утром спрашивает у медсестры в возрасте, мол, что за дела, почему коты тут у вас ходят да к пациентам на кровати залезают? Та заохала, сказала, что опять этот негодяй появился, да как ему не стыдно, спросила ложился ли на пациента. Получив утвердительный ответ, врача тут же позвала, говорить про кота не стала. Врач расспросил о самочувствии, осмотрел его. Ничего такого не нашел. На следующую ночь кот опять приходит и снова на живот ложится. И так несколько ночей подряд. Медсестра та все расспрашивала Владислава, являлся ли пушистый гость. Тут же спрашивала о самочувствии. Потом не стала ходить вокруг да около, сказала, что кот приходит к тем, у кого потом находили что-то, что не нашли сразу. Владислав только посмеялся. А вечером живот прихватило - аппендицит. Кот больше не приходил. Мужчина не стал спрашивать у медсестер, что это было, выписали его. Про кота он и думать забыл, если бы потом в ту же больницу не попала его супруга. К ее соседке по палате приходил тот полосатый котяра, укладывался на низ живота, у этой женщины потом нашлось заболевание по женской части. Супруга Владислава сказала, что кота видела собственными глазами, как и все остальные женщины в палате. Списали все на буйную игру воображения, хоть та женщина, к которой приходило животное, говорила, что ощущала тяжесть кота, как под ним проминалось одеяло, и что он был теплый.2) Беспокойные коридорные.В другой раз Владислав лежал уже с воспалением легких, если мне не изменяет память. Он часто слышал, что ночью в коридоре кто-то ходит туда-сюда, иногда там как будто везли каталку, однажды послышался женский плач и цокот каблучков, как будто плачущая быстро-быстро убегала. Из-за этого спать было совершенно невозможно, хоть и повторилось это раза два всего, но все равно мужчина пролежал до утра, не смыкая глаз. Выйти в коридор не решился, сначала подумал, что ну мало ли, дела у людей какие, а если и плачет кто, то и вовсе неудобно выглядывать. Эти звуки слышали и другие обитатели отделения, один парень выглянул однажды. Увидел лишь женщину с длинными темными волосами, которая сначала плакала, сидя на полу, потом встала и побежала по направлению к выходу. Персонал больницы отмахивался, лишь одна санитарка сказала что-то вроде "ну ходят и ходят, ну давно, вам не мешают и вы к ним не лезьте".Саша на эти истории пожал плечами и рассказал только, что однажды в детстве лежал в больнице, видел как в соседнем корпусе кто-то баловался фонариком, светил пару раз в окно и больше ничего такого Саша не наблюдал. Страшно было на уколы ходить, вот где жуть.Если у вас есть чем поделиться, буду рад почитать.Комментарии:: Мистика, но не больничная.Мне было лет 5, когда меня оставили дома одну. Наверное, буквально минут на 30-час, но мне, само собой, это показалось вечностью. Межкомнатная дверь у нас была со стеклом, но непрозрачным. И она была закрыта. Сижу я, значит, в комнате, а по коридору кто-то бегает маленький, с меня ростом. Я и силуэт видела и шаги слышала. Туда-сюда бегал. Я, конечно, выглядывать боялась, смотрела как оно бегает и с нетерпением ждала когда мама придет.Одну меня больше не оставляли, поэтому второй раз этот феномен я не наблюдала.Кошек-собак у нас тогда не было.: примерно такая же история происходила дома, где я росла. Квартира была четырехкомнатная с длинным коридором, в конце которого зеркало висело какое-то, достаточно старое. Сидя в зале у телевизора, боковым взглядом довольно часто видела тень небольшого роста, туда-сюда пробегающую, сперва пугалась, потом думала игра света-тени, воображения, в общем привыкла. Потом из отчего дома уехала учиться и работать в другой город, однажды приехав на малую родину, пошла с подругой за компанию, да и что греха таить, девичье любопытство удовлетворить, к гадалке местной :) она много всякого рассказала, но очень в душу запал ее рассказ о нашем домовом (: описала она нашу квартиру так, будто сама была там, в подробностях, но не суть.. И говорит, домовой у вас хороший, на медвежонка похож, росточком в метр, кудрявый да лохматый, а ноги босые и лысые, страсть как любит в зеркало круглое смотреться и рожи корчить :) носится все время по коридору :) не буду рассказывать как отпала моя челюсть и как я стала избегать смотреть в отражающийся в зеркале коридор :DБыл один жуткий момент с ним, но это уже другая история (:: А я в детстве домового видела. Совсем мелкая была, только говорить научилась. Сидел на шкафу, смотрел на меня. С того возраста мало что помню, но эту картинку четко запомнила.Выросла, думала, может, детское воображение, но однажды заговорили мы об этом с мамой, она сказала, что нет, она была рядом, сказала, где я стояла, где шкаф стоял, что я ей говорила:"сидит, ножки свесил, смеется".Выглядел именно так: ростом небольшого(это я уже по расстоянию от шкафа до потолка прикинула, весь волосатый, коричневый, пропорции, как у человека.: Лежу в обнимку с котом, читаю и тут кто-то проходит по коридору! Кот от меня шарахнулся, забился в угол между шкафом и стенкой и зарычал. Я сначала, конечно стал себя убеждать,что это где-то в подъезде. Читать дальше уже не получилось - одни буквы без смысла. Включил телевизор, верхний свет. Потом снова шаги и, как бы пыхтение, что ли. На звук кто-то большой и тяжелый ходит по коридору взад-вперед и недовольно пыхтит. И не просто идет, а топает с силой. Вендиго(кота) потом взял на руки. Кот был в ужасе(собственно,как и я). Сидел как деревянный, с глазищами за пол-моськи и трясся. Все время глазел в коридор и то рычал, то шипел. Так продолжалось всю ночь. Периодически что-то стукало. Досидел я так с дикими глазами до 9 утра, сунул кота подмышку и рванул к бабушке....зы.. думаем на отчима(покойного), сестренка говорит, что во сне его видит и он ее гонит. Как раньше, при жизни.Автор истории: LostSummonerАвторы комментариев указаны в тексте.

Ключевые слова: Больница кот медсестра больничные байки

Другие, подобные истории: