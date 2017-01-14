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Истории из жизни

Кот и коридорные

Не люблю лежать в больницах, но иногда приходится. Соседи по палате попадаются разные, кто постарше, любят рассказывать истории из своей бурной молодости, кто помоложе от них не отстают. Несколько историй были из числа тех, после которых чувствуешь себя неуютно, и потом страшновато высовываться в коридор.

Началось все с того, что один из соседей, Саша, наткнулся в интернете на недошутку: во сне пытаешься сбросить с себя существо, которое хочет съесть твое лицо, а это и не сон вовсе. Посмеялись, но остался неприятный осадок. Другой сосед по палате, Владислав, солидный мужчина с проседью и обладатель низкого, раскатистого баса, смеяться вообще не стал. Он рассказал, что в больницах лежал часто, и он, считавший себя человеком совершенно неверующим, рассказал, что у каждой больницы есть своя изюминка. И некоторые из них - ночные духи, которые в этих самых больницах творят разные вещи. Не всегда хорошие, но и не самые плохие. Лично он сталкивался со следующими:


1) Кот.

Мужчина лежал в больнице с острым бронхитом. Сначала Владислав думал, что с ума сходит, поскольку, когда все пациенты отправлялись на боковую, к нему в палату пробирался кот. Обычный такой полосатый кот, разве что толстоват и ходит так важно, вразвалочку. Первый раз пришел, с тяжелым кряхтением взобрался на кровать к Владиславу, деловито обнюхал его, фыркнул и улегся ему на живот. Владислав ему и "брысь" говорил, и согнать пытался - ни в какую. Кот укоризненно посмотрит на него, да и обратно укладывается. Лежит себе, мурлычет, потом стал мордочку умывать. Владислава почему-то тут же сморило, заснул. Утром спрашивает у медсестры в возрасте, мол, что за дела, почему коты тут у вас ходят да к пациентам на кровати залезают? Та заохала, сказала, что опять этот негодяй появился, да как ему не стыдно, спросила ложился ли на пациента. Получив утвердительный ответ, врача тут же позвала, говорить про кота не стала. Врач расспросил о самочувствии, осмотрел его. Ничего такого не нашел. На следующую ночь кот опять приходит и снова на живот ложится. И так несколько ночей подряд. Медсестра та все расспрашивала Владислава, являлся ли пушистый гость. Тут же спрашивала о самочувствии. Потом не стала ходить вокруг да около, сказала, что кот приходит к тем, у кого потом находили что-то, что не нашли сразу. Владислав только посмеялся. А вечером живот прихватило - аппендицит. Кот больше не приходил. Мужчина не стал спрашивать у медсестер, что это было, выписали его. Про кота он и думать забыл, если бы потом в ту же больницу не попала его супруга. К ее соседке по палате приходил тот полосатый котяра, укладывался на низ живота, у этой женщины потом нашлось заболевание по женской части. Супруга Владислава сказала, что кота видела собственными глазами, как и все остальные женщины в палате. Списали все на буйную игру воображения, хоть та женщина, к которой приходило животное, говорила, что ощущала тяжесть кота, как под ним проминалось одеяло, и что он был теплый.


2) Беспокойные коридорные.

В другой раз Владислав лежал уже с воспалением легких, если мне не изменяет память. Он часто слышал, что ночью в коридоре кто-то ходит туда-сюда, иногда там как будто везли каталку, однажды послышался женский плач и цокот каблучков, как будто плачущая быстро-быстро убегала. Из-за этого спать было совершенно невозможно, хоть и повторилось это раза два всего, но все равно мужчина пролежал до утра, не смыкая глаз. Выйти в коридор не решился, сначала подумал, что ну мало ли, дела у людей какие, а если и плачет кто, то и вовсе неудобно выглядывать. Эти звуки слышали и другие обитатели отделения, один парень выглянул однажды. Увидел лишь женщину с длинными темными волосами, которая сначала плакала, сидя на полу, потом встала и побежала по направлению к выходу. Персонал больницы отмахивался, лишь одна санитарка сказала что-то вроде "ну ходят и ходят, ну давно, вам не мешают и вы к ним не лезьте".


Саша на эти истории пожал плечами и рассказал только, что однажды в детстве лежал в больнице, видел как в соседнем корпусе кто-то баловался фонариком, светил пару раз в окно и больше ничего такого Саша не наблюдал. Страшно было на уколы ходить, вот где жуть.

Если у вас есть чем поделиться, буду рад почитать.


Комментарии:

TishinaMira : Мистика, но не больничная.
Мне было лет 5, когда меня оставили дома одну. Наверное, буквально минут на 30-час, но мне, само собой, это показалось вечностью. Межкомнатная дверь у нас была со стеклом, но непрозрачным. И она была закрыта. Сижу я, значит, в комнате, а по коридору кто-то бегает маленький, с меня ростом. Я и силуэт видела и шаги слышала. Туда-сюда бегал. Я, конечно, выглядывать боялась, смотрела как оно бегает и с нетерпением ждала когда мама придет.
Одну меня больше не оставляли, поэтому второй раз этот феномен я не наблюдала.
Кошек-собак у нас тогда не было.

AtlasAir : примерно такая же история происходила дома, где я росла. Квартира была четырехкомнатная с длинным коридором, в конце которого зеркало висело какое-то, достаточно старое. Сидя в зале у телевизора, боковым взглядом довольно часто видела тень небольшого роста, туда-сюда пробегающую, сперва пугалась, потом думала игра света-тени, воображения, в общем привыкла. Потом из отчего дома уехала учиться и работать в другой город, однажды приехав на малую родину, пошла с подругой за компанию, да и что греха таить, девичье любопытство удовлетворить, к гадалке местной :) она много всякого рассказала, но очень в душу запал ее рассказ о нашем домовом (: описала она нашу квартиру так, будто сама была там, в подробностях, но не суть.. И говорит, домовой у вас хороший, на медвежонка похож, росточком в метр, кудрявый да лохматый, а ноги босые и лысые, страсть как любит в зеркало круглое смотреться и рожи корчить :) носится все время по коридору :) не буду рассказывать как отпала моя челюсть и как я стала избегать смотреть в отражающийся в зеркале коридор :D
Был один жуткий момент с ним, но это уже другая история (:

Rionen : А я в детстве домового видела. Совсем мелкая была, только говорить научилась. Сидел на шкафу, смотрел на меня. С того возраста мало что помню, но эту картинку четко запомнила.
Выросла, думала, может, детское воображение, но однажды заговорили мы об этом с мамой, она сказала, что нет, она была рядом, сказала, где я стояла, где шкаф стоял, что я ей говорила:"сидит, ножки свесил, смеется".
Выглядел именно так: ростом небольшого(это я уже по расстоянию от шкафа до потолка прикинула, весь волосатый, коричневый, пропорции, как у человека.

Kalyi: Лежу в обнимку с котом, читаю и тут кто-то проходит по коридору! Кот от меня шарахнулся, забился в угол между шкафом и стенкой и зарычал. Я сначала, конечно стал себя убеждать,что это где-то в подъезде. Читать дальше уже не получилось - одни буквы без смысла. Включил телевизор, верхний свет. Потом снова шаги и, как бы пыхтение, что ли. На звук кто-то большой и тяжелый ходит по коридору взад-вперед и недовольно пыхтит. И не просто идет, а топает с силой. Вендиго(кота) потом взял на руки. Кот был в ужасе(собственно,как и я). Сидел как деревянный, с глазищами за пол-моськи и трясся. Все время глазел в коридор и то рычал, то шипел. Так продолжалось всю ночь. Периодически что-то стукало. Досидел я так с дикими глазами до 9 утра, сунул кота подмышку и рванул к бабушке.
...
зы.. думаем на отчима(покойного), сестренка говорит, что во сне его видит и он ее гонит. Как раньше, при жизни.




Автор истории: LostSummoner
Авторы комментариев указаны в тексте.
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Вчера, 11:39 by ЛетягаПросмотров: 985Комментарии: 16
+24

Ключевые слова: Больница кот медсестра больничные байки

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Комментарии

#1 написал: MIMVAV
Вчера, 13:27
+9
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 29
Занятно. Тоже много раз лежал в больницах. Про "изюминку"-это правда.
Когда лег с гемангиомой на носу. Ночью замечал красный круг в центре палаты на потолке.
Когда лег в местную с отравлением.
Вечером в туалете обращал что в одна из кабинок всегда занята. Видно ноги.
Из интереса просидел 2 часа около туалета. Но никто не вышел.
Зашел туда, а там свободно.
Есть еще куча подобных истории.
Зарегистрирован: 14.01.2017
#2 написал: Энма
Вчера, 14:18
+3
Группа: Посетители
Репутация: (556|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 5 034
Ооочень интересные истории! Тема больницы мне близка, сама много раз лежала (здоровье-то хреновое), и работала ночной медсестрой несколько лет, но Слава Богу, ничего такого никогда не наблюдала. Больше мы боялись людей (маньяки несколько раз залезали), ну, и больные вешались.
Спасибо, плюс огромный.
Зарегистрирован: 7.11.2010
             
#3 написал: Tigger power
Вчера, 14:45
+4
Группа: Посетители
Репутация: (412|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 187
Очень интересно было читать) а в последнем комментарии видимо действительно отчим покойный, коты с домовиками дружат обычно, но точно не удивляются и не пугаются когда видят. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: Татушка
Вчера, 15:26
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Мне очень понравилось. Читалось легко, прям на одном дыхании! Спасибо!+++++
Зарегистрирован: 16.07.2017
#5 написал: Эвиллс
Вчера, 16:08
+1
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Репутация: (2051|2)
Публикаций: 144
Комментариев: 2 978
В больницах много чего странного происходит. История про кота удивила. Обычно коты лечат, а тут будто наоборот...
За истории +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#6 написал: Летяга
Вчера, 16:12
+5
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Репутация: (7307|-1)
Публикаций: 162
Комментариев: 5 687
Цитата: MIMVAV
Есть еще куча подобных истории.

А как насчёт публикации? Было бы здорово!
Цитата: Эвиллс
Обычно коты лечат, а тут будто наоборот..

А этот предупреждал, что не всё, что болит, удалось обнаружить))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#7 написал: Эвиллс
Вчера, 16:14
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2051|2)
Публикаций: 144
Комментариев: 2 978
Цитата: Летяга
А этот предупреждал,

А может и наоборот провоцировал заболевания? Это-же призрак был. А они разные бывают. Хорошо если только предупреждал.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#8 написал: Летяга
Вчера, 16:26
+5
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Публикаций: 162
Комментариев: 5 687
А почему призрак? Тёплый, тяжёлый (согласно описаниям в истории). Может, просто "параллельный" кот? Ходит, предупреждает.
Я не настаиваю, просто мне самой именно такое объяснение в голову пришло, и я за позитив, даже потусторонний))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#9 написал: Эвиллс
Вчера, 16:28
+2
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Репутация: (2051|2)
Публикаций: 144
Комментариев: 2 978
Цитата: Летяга
Тёплый, тяжёлый

Точно такой-же но чёрный приходил ко мне перед смертью бабушки. Тогда у меня был серый кот. Он спал в ногах и даже ухом не пошевелил.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#10 написал: Летяга
Вчера, 16:56
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Группа: Модераторы
Репутация: (7307|-1)
Публикаций: 162
Комментариев: 5 687
Вестник? Не мог же он быть причиной смерти?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#11 написал: Talisha
Вчера, 18:30
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Публикаций: 42
Комментариев: 2 027
Хорошо, когда в доме живет домовой. Особенно веселый, бегающий-прыгающий. Хуже, когда сущность какая-то. Всё познается в сравнении. А домовых не нужно бояться.
Больницы не люблю, слишком там много всего...
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#12 написал: Серебряная пуля
Вчера, 21:13
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Публикаций: 78
Комментариев: 5 145
Цитата: Эвиллс
Цитата: Летяга
Тёплый, тяжёлый

Точно такой-же но чёрный приходил ко мне перед смертью бабушки. Тогда у меня был серый кот. Он спал в ногах и даже ухом не пошевелил.

Ого, я поздно вышла, глянуть, где мои коты? А возле одного из домов нашествие чёрных котов, не меньше семи и мои там же, все собрались и внимательно смотрят в одно из окон. Я покискала, но коты меня проигнорили, только мои забеспокоились. Я шутканула:"Дайте знак! Уйти?"- и все коты неотрывая взгляда от окна(не знаю чьё оно) сделали несколько шагов назад, а мои и вовсе побежали. Странно как-то, а один здоровый кот, чёрный(люблю таких) безразлично лежал под обозначенным окном. Интересно, чего это все чёрные и других мастей коты пялились в закрытое окно на 2-м этаже? Я же еду им ставляю на улице, даже не ели в ту ночь.
Согласна с Летягой, что- то они почувствовали. Мои аж убежали, вернулись и мяукают, зовут. Хотя прекрасно знают где еда, звали кто куда убежал.
Вестник? Не мог же он быть причиной смерти?

Летяг, нет не думаю.
Эвиллс
Жалел тебя, вот и шастал, они и вбирают энергию и отдают, а собаки только отдают. Отдавал тебе силы кот, чтобы были силы пережить. Не наговаривай, он к тебе как к родственной душе, потому и приходить перестал, понял, что винишь.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#13 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:34
+1
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Репутация: (66|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 205
Я хоть и не пришел в норму после длительной поездки, но... зашел на сайт, а тут история про котика! Я честно, устоять не смог - прочел. Занятная сборочка! Поплелся я плюссировать стори...
ПС.
Истории про котиков читаю первыми, ничего не могу с собой поделать, люблю их.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#14 написал: Эвиллс
Вчера, 22:40
+1
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Репутация: (2051|2)
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Комментариев: 2 978
Цитата: Серебряная пуля
приходить перестал, понял, что винишь.

Не виню. Думаю - предвестник это был. А так - приходит, только прозрачный, чёрный, порою и с моим играет, бегают они.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#15 написал: TiTaN_2017
Вчера, 23:52
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Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 500
Чего только не наслушаешься в больничке....а котяра прикольный......лечить приходил.
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#16 написал: Levvv
Вчера, 23:56
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 231
Да, про кота хорошо!
Зарегистрирован: 5.03.2016
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