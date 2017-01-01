Встреча с неизвестным. Часть 2

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 21:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Слай Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:12 by

...Рассвет я встретил на берегу реки, уставший как чёрт. Думал-думал и пошёл спать домой. Нормально выспался, без приключений. Потянулось время. Так как ничего особенного не происходило, чувство тревоги притупилось, заработал мозг ища логических, понятных обычному человеку, ответов и всё как бы ничего.Я стал читать тематическую литературу и на тот момент штудировал что-то про боевую энергетику. Всё там так лихо было описано, так легко, и даже упражнения какие-то! Попробовал, стало получаться. Развёл по сторонам ладони, почувствовал тепло. Развёл чуть дальше, ощущение тепла пропало. Начал сближать, пока снова тепло не почувствовал. Медленно пропустил между разведёнными руками ногу, сжатую в колене, почувствовал давление тепла и на ноге и в руках. Ближе-дальше. Положил пятак на ладонь, другую руку подвёл над ним. Почувствовал ощущение металла и собственной энергетики. Положил пятак на стол, закрыл глаза, катнул его и, проводя рукою над поверхностью, в подавляющем большинстве случаев находил. Ловил ощущения между ладонями сводя и разводя их, делал перекаты тепла, пытался силой мысли сделать так, чтобы с одной ладони тепло сильнее шло, вторая - наоборот, впитывала. В общем, извращался как получалось, пока было море свободного времени и одиночества.Ну и про "незваного соседа" своего не забывал, мысленно призывая его войти в мой сон, где была бы возможность увидеть друг друга и обозначить: кто чего хочет и кто чего будет для этого делать. Но сны мне не снились, а если снились, то в них не было ничего необычного.И вот вечер, смотрю ТиВи. Появляется беспричинный страх и ощущение опасности. Подумалось, что сегодня ночью что-то будет. Телек выключил, прошёлся по квартире, прислушиваясь к ощущениям. Ничего необычного. Даже с церковными свечами прошёл, спасибо знакомому дядьке, так же ничего необычного. Сделал для защиты всё, что знал, скупался под душем, долго стоял в воде, горячей, потом холодной. Полез в свои вещи и оделся в такие, которые очень давно не надевал. Постелил в противоположном конце комнаты от места, где стоит спальная кровать. Сел, жду - ничего. Лёг одетым, долго не мог уснуть - неудобно, без подушки и одеяла, в джинсах. Кажется, уснул, но среди ночи почувствовал ноющую боль в районе живота. Ну мало ли, не придал значения, начал массировать живот и место, как мамы массируют деткам, когда у них животик болит. Сонный морок отступал и я подумал ещё, что какая-то необычная боль. Очень похоже по ощущениям на то, как нож сквозь масло проходит и пока он движется - вот это трение в месте соприкосновения - оно ноет. Или как будто нерв обезболенный тянут не спеша.Когда вспомнил для чего я здесь оказался, открыл глаза и в ужасе подскочил. Была глубокая ночь, но комната подсвечивалась электронными часами, может, кто помнит такие? Часы стояли на письменном столе, возле спальной кровати, а сейчас аккурат напротив меня. И вот в свете часов, в воздухе, болталась группа из 5-6 теней. И ещё одна тень была, она отплыла от уже сидящего меня и присоединилась к остальным. Ужас! Боль прекратилась. Я сидел, уставившись на них: они просто болтались в воздухе, так же не предпринимая никаких действий.Шло время, надо было что-то делать, а что, я не знал, мозг в этой ситуации выключился и ушёл не попрощавшись. Первое, что в голову пришло - включить свет. Но к выключателю надо ещё пройти. Только ноги к полу опустил, как тени неприятно завибрировали в воздухе. Мерзкое зрелище. Подтянул ноги к себе, таращусь на них - они болтаются в воздухе. Время идёт, ничего не меняется. Идею про "голосить во всё горло" отбросил, в соседях одни бабули, дверь в квартиру закрыта изнутри. В общем, надо вставать и включать свет. Ещё раз опустил ноги к полу, тени опять завибрировали, одна из них отделилась от группы и умчалась в темноту межкомнатного коридора. Я ещё чуть осмотрелся, встал на обе ноги и решился рывком добраться до выключателя, всего-то пара шагов. Но стоило сделать шаг, как из темноты коридора что-то на огромной скорости, подобно удару мяча в футболе, да прям в живот. Дыхание вышибло, аж ноги подкосились, и шум в ушах, даже слезинку пустил. 2-3 секунды и всё-таки свет включил.Комната как комната, осмотрел себя - нормально всё. Место удара ноет, но всё цело. Никаких теней, но я-то чувствую, что они здесь, правда, теперь не вижу никого. Патовая ситуация. Не сводя взгляда с того места где видел это, попятился к часам. Часа полтора эти танцы длились. Подумалось, что надо бы до рассвета как-то досидеть не дёргаясь.Место, куда это влетело, неприятно ныло, чувствовалась со стороны теней тотальная ненависть, как будто бы эти существа готовы даже умереть, лишь бы я перестал существовать, настолько их намерение было несгибаемым.Помню даже смекнул, что, возможно, это всё, отжил своё. Даже забавно, как они у меня жизнь заберут? Эти мысли, готовность принять судьбу, и не важно какая, дали какую-то отрешённость от мира и очень сильную усталость. Желание закрыть глаза и раствориться в воздухе стало настолько сильным, и я даже не сопротивлялся. Закрыл глаза раз, открыл, закрыл снова. Очень интересная тема, ведь комната освещена, но закрывая глаза, видишь лишь беспроглядную черноту. Этого не могло быть физически, но размышлять на эту тему не хотелось.Глаза закрыты, темнота, и вдруг предмет какой-то, очень большой, летит откуда-то сверху, при этом ещё и вращается. Это какое-то кольцо, метра 4-5 в диаметре. Подлетев близко, оно беззвучно растворилось, и через 2 секунды я уже стоял в центре круга. В круг была вписана звезда, вот даже сейчас помню эту пентаграмму, ну хоть застрели не смогу сказать, пятиконечная, шести или восьми! Но звезда не простая, то есть, она не острыми углами вписана. Линии её образующие пересекались чуть раньше, поэтому краёв окружности касались своего рода восьмёрки, песочные часики. Как только сосредотачиваю внимание, картинка в памяти расплывается, не давая деталям создать общую картину.Пентаграмма очень добротная, массивная, с толстыми горящими свечами. Очень всё красиво смотрелось в чернючей тьме. Она ещё из камня, вся такая объёмная. И как только я оказался внутри этого круга, как эти тени замерли. Я прям телом почувствовал, как разорвалась связь, исчез целый букет негатива, даже дышать легче стало. Открыл глаза - закрыл. Круг начал расширяться, 5 секунд - и он с какой-то молниеносной скоростью расширился до такой степени, что даже ощущение зла исчезло, вообще за пределы каких-либо ощущений. Ни круга тебе, ничего. Закрыл глаза и увидел красноту света через веки, в общем, всё стало обычно, привычно и нормально. "Спасибо" сказал вслух, потому что очевидно, что вмешались какие-то высшие силы. Про пентаграмму думал, что это знак дьявола, спасибо Голливуду, но скорее всего, это символ защиты, граница, которую не разрешено пересекать существам из разных плотностей. Ну а там, фиг его знает, что это, думаю, что всё-таки защитный знак.Очень долго ничего не случалось и родители уже вернулись, разобравшись со своими делами, и всё вроде стало на привычные рельсы жизни. Холод я уже не чувствовал, агрессии в мою сторону не было, но я чуял зло, что оно притаилось, хоть и не нападает. Решил напасть сам, нефиг было, как говориться! Дождался, когда снова останусь один, долго морально готовился, встал лицом к коридору и начал собирать в руках тепло. Мял долго, полчаса, не меньше, крутил свой шарик. Накрутил, что тепло аж кололо ладонь. Очень резко выдохнув из груди весь воздух, сделал такой жест, будто бросаю.Не спорю, хотите верьте, хотите не верьте, хотите смейтесь. Для себя я увязываю далее произошедшие события в линию, хотя, возможно, просто случайные совпадения.Пока стоял и крутил шарик из энергетики, лопнула лампа из трёх висевших под потолком, и стекло упало в плафон. Свет стал как-то более ярким что ли, и вскоре потухла вторая лампочка - комната уже в полумраке. Кинул я свою фантазию, ноги затекли, даже майка поднамокла, так старался.Через какое-то время звонок в дверь, открываю - соседка. Спрашивает, всё ли у меня со светом нормально? Электрик уже в распределительном щитке лазает. А наутро трещины по стенам. Интересное совпадение, медком на чувство собственной важности и крутости. Только радость была недолгой. Я после своих манипуляций с энергией так и не отдышался. Утром не смог встать: голова кружилась, ноги как будто из снега, тяжёлые и неуправляемые. Температура 40+. Скорая, забирать не стали, выписали простыню пилюлек. Около месяца температура ниже 38 не спадала, плавая между 38-39. Не надо было много ума, чтобы понять что со мной, это врачам не понятно, а я-то понимаю, что всю энергию с себя выкачал, даже ту, которая нужна для жизнедеятельности. И теперь организм пытается меня "отключить", дабы восстановиться. Раз и навсегда зарёкся с какими то ни было экспериментами, тем более, когда недостаточно хорошо понимаешь что делаешь.Для меня история закончилась, в скором времени я уехал из родительского дома на ПМЖ в другое место, и навещал их очень редко. Бурный период жизни. Заходя в гости, я ничего не чувствовал - обычная квартира, как и у меня.Но днюха была, и братишка подарил подарок, который я совсем не оценил. Это была кукла ведьмы, со страшным сморщенным лицом. Для кого-то может и прикол, но я за прекрасное и "такое" к себе приближать не хочу. Сказал, чтоб забирал назад своё чудовище, тот отказался. Я уже выбросить хотел, но родителям моим понравилась, забрали. При этом мама обмолвилась, что в той самой комнате поставят её, отец там сейчас спит один, будет ему друг и защита, а то его там черти мордуют, и засмеялась.У нас в семье не принято о таких вещах вслух говорить, они не знают про меня, я про них. Но как бы там ни было, папе сочувствую.

Ключевые слова: Ночь тени пентаграмма авторская история

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