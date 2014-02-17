Хочу видеть покойников!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:53

Причина: Стилистика автора сохранена

Shaban Просмотров: 702 Комментарии: 9 +20 Сегодня, 13:53 by

Ирина – человек с чудинкой, даже не так, не с чудинкой, а с маниакальной идеей видеть покойников. Не в том смысле, что смотреть на умерших людей в гробах, а, грубо говоря, видеть привидения. Сколько я её знаю, она всегда мечтала о ведьминских ритуалах, о нечисти и тому подобное. Кто-то мечтает стать принцессой, кто-то фотомоделью, а у Иры мечта – чтобы покойники близлежащих кладбищ к ней толпами ходили, а она, томная ведьма, видела их, разговаривала, помогала душам успокоиться.Началась эта эпопея с того, что однажды, где-то на вокзале, к Ире подошла старушка и сказала, якобы та наделена даром помогать мятущимся душам. Ира развесила уши и стала внимать вокзальной Ванге. Старуха вещала, что давным-давно Ирина прабабка, которая была, естественно, сильной ведьмой, что-то там наделала и была проклята тем, что ее потомки будут наделены даром колдовским, но проявить его сможет только та, у которой будут черные волосы и зеленые глаза (описание Иры). И как мы не пытались воззвать к голосу разума, что волосы она красит в черный уже лет 7, а глаза у них в семье у многих зеленые, Ира сказала, что волосы ее покрасить подтолкнула судьба, а глаза у неё «практически изумрудные», таких ни у кого нет. Ну что тут скажешь?В семье сначала ужасались от её чудачеств, особенно, когда Ира, подведя глаза черным и зеленым, распустив волосы, тихонько выплывала из-за двери и говорила что-то про «душу неупокоенную, которая вот здесь у стола стоит». Но ко всему привыкаешь, в семье не без урода, попривыкли и к ней. Конечно, родственники, которые приезжали в гости раз в год из сел и городов нашей родины, мягко говоря, были в шоке от Ирины. Но Ира ни на кого не обращала внимания и с упорством продолжала свою ведьмовскую «деятельность», направленную на вызов покойников. Сначала она пытала всех родственников, чтобы узнать про прабабок. По маминой линии все были обычными женщинами, работали в колхозе и про ведьм знали только то, что они в колесо превращаться умеют. Папина мама вместе с прабабкой употребляли большое количество горячительных напитков и знать не знали о ведьмовщине. Генеалогическое расследование не принесло утешающих результатов, но Ирина не отчаивалась. Каждое полнолуние она выходила в близлежащий лесок и при свете луны драла там траву с корнями, кору с деревьев, и выискивала на «нехоженых тропках проклятые монетки». Но ночные прогулки по лесу довольно быстро закончились, так как лесок этот маленький, находится возле многоэтажек, а там всегда дежурит «патруль» в виде пенсионеров. Свои-то бабушки, из ее подъезда, знали Иру и только пальцем у виска крутили, а вот остальные были не в курсе, что по ночам по лесу доморощенная ведьма шастает. А когда Совет ветеранов узнал, что она наносит «непоправимый ущерб лесу, который мы еще в войну садили» (так выразился председатель), то, естественно, прогулки прекратились.Дома у героини был скандал с битьем посуды и криками. Но неугомонная ведьма решила во что бы то ни стало достичь цели. Теперь она стала ходить на кладбище. Что она там делала, я не знаю, но покойники оставались глухими к её просьбам прийти и побеседовать, да и в помощи они, похоже, не нуждались. После того, как кладбищенский сторож выгнал ее, Ирина решила, что, скорей всего, неупокоенные души находятся в тех местах, к каким привязаны, ну, например, к квартире или дому, сараю, огороду и так далее. Следовательно, надо узнать, где произошло несчастье, и пойти туда, чтобы душе помочь. Если честно, все уже даже не слушали этот бред.На какое-то время Ира пропала из поля зрения, и не общались мы примерно полтора года. На прошлой неделе Ирина посетила нашу редакцию. Когда мы ее увидели, то просто изумились преображению. Нормальная, адекватная женщина, с хорошим макияжем, без томного взгляда и размазанных черных теней, в человеческой одежде (обычно она ходила в каких-то черных длинных тряпках и накинутой на плечи черной вуали). Мы, конечно, все набросились с расспросами: что случилось? Почему изменилась? Неужто замуж вышла? И вот тут начинается самое интересное, далее от лица Ирины:«После того, как у меня на кладбище ничего не получилось, решила я попробовать поискать какие-нибудь квартиры - с историями. И тут обращается ко мне моя знакомая. Говорит, я, мол, слышала, что ты с покойниками связь устанавливаешь, можешь говорить с ними, вот, помощь твоя нужна. Я от радости чуть с ума не сошла, дура! Ну, думаю, все! Вот теперь-то все поймут, какая я на самом деле! Давай знакомую выспрашивать, что случилось. Оказалось, у них бабушка старенькая умерла, вроде бы и чувствовала себя хорошо, а ночью легла спать и не проснулась. И вот теперь встал вопрос: в чем бабушку хоронить, так как распоряжений она не оставила, а попадать впросак не хочется. Умирать старушка не собиралась, ибо еще несколько дней назад бодро гуляла с внуками и ходила с ними в кино, где они объедались мороженым. Знакомая и говорит, мол, приди к нам, бабуля-то в морге пока, поколдуй, может, она тебе чего и скажет.Я, как идиотка, нарядилась в свои одежды, взяла свой саквояж с атрибутами и пошла. Зашла в квартиру, горе у всех, успокоительным пахнет. Знакомая объяснила, кто я, и повела меня в комнату бабушки, вместе с нами пошла мама знакомой. В мечтах своих я такая смелая была, даже на кладбище не так было страшно, как здесь. Вроде и крестов-могил нет, а как понимаешь, что недавно на этой кровати труп лежал, так сразу жуть берет… Ну, отступать некуда, достала я свечки, лицо черным шарфом повязала, как Елена Голунова, и спрашиваю имя покойной. Сказали, что Людмила. Вот я давай делать то, что в книжках читала. Конечно, ничего не произошло. А люди-то ждут, доверились мне. Тут я попросила, чтобы шкаф с одеждой открыли, а сама думаю, может, интуиция сработает, что-нибудь выберу. Стала смотреть, вещи хорошие, добротные, наверное, все бы подошло, хорошо бы бабушку увидеть, но фотографий нет, не любила покойница фотографироваться. Короче, вижу уже, что знакомая раздражаться начинает, да и мама её тоже не в восторге от меня, и тут попалось мне на глаза платье, красивого синего цвета с оборочками, в уголке оно лежало, смятое. Я его вытащила из шкафа, оно длинное, воротничок ажурный, вроде и старомодное, а такое очаровательное. Ну, что сомневаться! «Вот, - говорю, - этот наряд, прямо рукой на него указала ваша бабушка Люда». Смотрю, они обрадовались и говорят, мол, мы и платья такого не помним у неё, не иначе и правда на смерть приготовила, да сказать нам не успела. Стали меня благодарить, а я скорей домой убежала. Пришла и думаю, что надо завязывать со всем этим, ну нет у меня дара, ведь и так уже в статус городской сумасшедшей вошла. Подумала и решила, что все, хватит.Вечером никуда не пошла, дома сидела, даже родители удивились. Легла спать, задремала, и тут слышу тихий скрип, я голову повернула, а это дверца моего шкафа открылась. У меня волосы на голове дыбом встали. И выходит из моего шкафа женщина. Высокая такая, руки в бока уперла, злобно смотрит на меня и говорит: «Ты что выдумала?! А?!», а я смотрю, у нее на руке платье синее висит, которое я сегодня для старушки выбирала! Только передо мной не старушка, а женщина лет 50-ти, злая как черт. «Со мной, - говорит, - пойдешь, я на тебя платье надену и посмотрю, как давить воротник тебе будет!». И как прыгнет на меня! Я заорала во все горло, причем кричала так громко, что не только прибежали родители, но еще и двое соседей. Я, конечно, ничего не рассказала, объяснила, что мне показалось, что в комнату грабитель забрался, мы же на первом этаже живем и решетки старые. Ладно, все вроде успокоились.Да только жить мне не стало от этой тетки, как спать ложусь, так и вылазит из шкафа, грозит, что заберет с собой, и воротник меня задушит. Сначала я все списывала на то, что, наверное, перенервничала, накрутила себя. А через месяц поняла, что еще немного, и я либо в психушку, либо точно задавлюсь. В общем, покаялась я во всем маме, мы, конечно, с ней ругались, но тут уж не до ругани.Всех она на уши подняла, кто бы мог помочь мне, едва-едва нашла какую-то бабку древнюю, которая в Старом городе живет (название населенного пункта в Нерчинском районе Забайкальского края, ст. Приисковая – прим. автора). Поехали мы к ней. На вид бабке лет 90, а может, и все 100. Зашли, сели, бабка и говорит мне: «Чего тебе надо?». Я и думаю, что за колдунья такая, должна же наперед все вопросы знать. Объяснила все ей, только про цвет платья говорить не стала. Бабка опять: «Чего тебе надо?». Я стала объяснять, но она меня перебила: «Я не глухая. Только ты же всегда хотела покойников видеть, вот она к тебе и ходит, что тебе надо? Ты ж так долго и сильно желала с потусторонним миром общаться, вот дверь и отворила». Я говорю, мол, как отворила? А она: «Ну, как… Зашла в комнату, где душа покойницы еще находится, обозлила её, вот она и прицепилась к тебе!», потом бабка зевнула и продолжила: «Вон, позади тебя стоит, платье синее, ненавистное в руках держит. Между прочим, это платье ей муж подарил, когда изменил. Так сказать, подарок, компенсация морального ущерба, одно ей, а второе - своей любовнице, вот и ненавидит покойница это платье. Да еще с размером не угадал, тесное оно ей при жизни было, да и сейчас воротник и рукава жмут. Так что, хотела покойников – получай!».Выдав тираду, бабка встала и пошла в комнату, тут я не выдержала, завыла в голос и кинулась ей в ноги, умоляя, чтобы она мне помогла. Бабка объяснила, что единственный выход – это пойти к родственникам умершей, все объяснить, а потом другую одежду упаковать и положить в ноги покойнику, которого собираются хоронить, якобы он передаст посылку. Я спросила у нее о том, как одежду другую выбрать, вдруг снова не угадаю, а бабка усмехнулась и говорит: «Так теперь возле тебя душа ходит, она и подскажет».Что ж делать, поехала к родственникам бабушки. Выслушала, конечно, о себе, но сумела их убедить, что надо другую одежду выбрать. Снова в ту же комнату пошла, опять шкаф открыла и думаю - а дальше что? И вдруг, с верхней полки, тряпка падает. Мы ее развернули, а это юбка, а в неё блузка беленькая завернута. Дочь этой бабушки увидела одежду, расплакалась и говорит: «Когда мама музыкальное училище заканчивала, она в этой одежде была, она мне рассказывала, единственная отличница на курсе! Она так счастлива была, все говорила, что была свободной, вся жизнь впереди, а потом они с отцом поженились». Тут я поняла, что это точно ТА одежда, и вдруг вслух сказала: «Извините меня, пожалуйста, я больше так не буду!».Буквально через день на первом этаже похороны были, умер пожилой мужчина – инфаркт, с ним посылку и передали, родственники не противились. Покойная ко мне больше не приходила, а я выбросила все свои атрибуты и теперь в церковь хожу, на ночь молюсь, чтобы только покойники больше не привиделись».От такого рассказа мы остолбенели, естественно, была куча вопросов, но история и так получилась очень длинная. Ирина и правда очень изменилась, надеюсь, это был хороший жизненный урок, и больше подобные идеи не будут посещать ее. Спасибо за то, что уделили время!

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