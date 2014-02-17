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Истории из жизни

Опасные сверхспособности

В юности меня жестоко предали и растоптали. Комплексы я прятала глубоко в себе, но все равно в любом обществе становилась изгоем. Я не переношу человеческое лицемерие, чувствую его за версту и очень от этого страдаю. Наверное, потому моя восприимчивость стала такой отточенной. Да, я борец за справедливость, осуждаю людей за малодушие и, если понадобится, могу целиком принести себя в жертву. Но всю жизнь невозможно оставаться в недотрогах, наблюдая за страданиями души, поэтому другая часть меня продолжала приспосабливаться к окружающему миру и превратилась в ведьму.

Я просто ведьма, из простых (черную магию не практикую). В подъезде все об этом знают и стараются быть со мной вежливыми, а то вдруг не так посмотрю, еще сглажу. Только мне от этого не легче. Все их мысли проходят сквозь меня, и я чувствую, как они смеются надо мной в своих квартирах или осуждают, но на словах — ни-ни. Лицемеры. Ну и как я должна к ним относиться? Стараюсь всех великодушно прощать. Они еще дети, сколько бы им ни было лет.

Что я вам скажу? Главное свойство, позволяющее приобрести сверхспособности — это наивность. Глубокая, детская, ранимая и обязательно приправленная глубоким вниманием. Это пока все. Настройки, так сказать. Когда-то я «выбрала» быть такой, в ущерб своему душевному состоянию, лишь бы знать правду, несмотря на то, как разрывается сердце от знания этой правды. Я всегда знаю, кто, где, как и когда. Развлекалась этим не один раз, но и дико страдала, высказывая человеку правду в глаза. Люди меня за это ненавидят. Я всегда знаю, когда мне изменяют или сплетничают обо мне. Говорю в глаза, отпираются. Мужа постоянно на этом ловлю, уже не пытается обманывать. До свекрови долго доходило, не верила, пока саму ее в обмане не уличила.

Но весь секрет такого потенциала для материализации мысли — это боль моей души. На самом деле, справедливое решение случится и без меня, только не нужно проникаться злом, нужно оставаться глубоко отрешенным, не быть зависимым от своей боли и только. Когда меня обидел один «чертополох», я ему не мстила. Пара дегенератов, которые пили и ругались под моими окнами, ненавидели порядочных людей, и никакие просьбы на них не действовали. Хотелось кинуться на них и загрызть нарушителей. Но я провела над собой огромнейшую работу, чтобы, не теряя энергии, успокоиться. Я послала вверх свою боль, туда, где лучше знают, что с этим делать. В тот же месяц «чертополох» нанес ножевое ранение другой неприятной мне особе, и его забрали в тюрьму, а его «жертва» в этом доме теперь не живет, ушла. Все соседи радовались порядку.

За двадцать лет случилось многое. На моем этаже пьяница и проститутка устраивали зрелища, даже выйти бывало страшно; болела вирусными болезнями, а мне приходилось самой убирать весь оставленный на площадке мусор, следы крови после драк. Ну, помыла я возле ее двери пол с мыслью: «Чтобы и тебя отсюда смыло, да чтобы и душу твою упокоило». И все. Больше я об этом не думала. Через месяц я узнала, что она скончалась в больнице от воспаления половых органов, которыми она так долго злоупотребляла. Тихо стало, заслушаться.

Мир моей медитации… Что? Еще скажите, что я в этом виновата. Да я и пальцем их… Это те случаи, когда ситуация не могла разрешиться мирным путем. Я поделилась плохим, потому что хорошее люди воспринимают, как совпадение, как само собой разумеющееся.

Что я вам скажу, люди? Законы вселенной позаботятся о том, чтобы все уравновесить, поэтому не делайте этого сами. Я ненавижу хамство, несправедливость, надменность, необоснованную гордость, как еще понятнее сказать — все, что человек позволяет себе делать в состоянии вседозволенности. И самое большее зло — это лицемерие.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:11
Сегодня, 12:11 by ЗонтикПросмотров: 711Комментарии: 10
+4

Ключевые слова: Ведьма способности возмездие исповедь наказание боль лицемерие

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Комментарии

#1 написал: Слай
Сегодня, 13:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 205
Увидел в истории страдания подростка, пытающегося "убежать" от действительности и скрывающегося под маской ведьмы.
Но по описанию, человеком она должна стать не плохим. Пусть фигнёй мается, ещё вся жизнь впереди.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#2 написал: mr Mixter
Сегодня, 14:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Спорим что эта "ведьма" Жириновскому не навредит? Только обычное быдло и может терроризировать. Поймать бы да посадить лет на 15 за убийства - пусть зэкам "вредит")
Нет, ну есть же "оскорбление чувств верующих", пусть будет и "убийство с помощью магии", или "порча продуктов взглядом".
Зарегистрирован: 19.07.2017
#3 написал: Elena-lvs
Сегодня, 15:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (162|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 671
scream Это что?! Мистический рассказ!!!???
Ели дочитала "крик" искаверканной, измученной, непонятой, истрепленной души...
Убила одного, сглазила другова, свекровь с мужем приструнила...Ах, лицемеры!!! Всех их в ад!!! А Вы значиться Ведьма?! Не много ли на себя берете за испачканный подъезд?! А чтобы соседи про Вас не шушукались, сожгите их силой мысли вместе с Вами в пожаре или пусть газ взорвется у Вас в подьезде...желательно чтобы Вы тоже дома были в это время...
Ладно, теперь и на мне походу порча!
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 15:44
+3
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2037|2)
Публикаций: 142
Комментариев: 2 946
Как я поняла из ссылки на источник, автор - некая Соня, а не Виктория. И такие " ведьмы " бывают.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#5 написал: az.ecmb
Сегодня, 16:19
+2
Онлайн
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Публикаций: 2
Комментариев: 999
Я не знаком с автором, поэтому пишу о получившемся образе ГГ.

Ну что сказать, ГГ крута. Вся такая в белом и могучая. Ясен пень - защитная реакция. На окружающих. На окружающий мир. Загнобили что ли её?

Цитата: Слай
Увидел в истории страдания подростка... по описанию, человеком она должна стать не плохим


Подросток? Сомневаюсь. Больно фальши много. Но если даже и подросток, с чего такие вводы? На мой взгляд, чем более загноблён подросток, тем больше шансов, что подростковые комплексы перерастут в озлобленность и прочие "радостные" деформации личности.

Ну а последний абзац - это прям роспись в неискренности. Всегда тошнит, когда чел про себя любимого дифирамб пишет и личину покрасивше напяливает.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#6 написал: Lynx
Сегодня, 16:30
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2441|0)
Публикаций: 246
Комментариев: 1 540
Героиня говорит про лицемерии, а сама о нем в лице себя и пишет. Нельзя так. История не понравилась.
Зарегистрирован: 23.02.2016
           
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:41
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 197
Что я вам скажу, люди? Законы вселенной позаботятся о том, чтобы все уравновесить, поэтому не делайте этого сами.
Частенько в моей жизни случалось так, как написано. Церковь православная христианская учит прощать человека и не предпринимать против него ответных мер, тк свыше примут меры к его воспитанию, а коли сам ему тем же ответишь, то и
тебя поучат уму разуму.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#8 написал: ПИК НИК
Сегодня, 19:22
+1
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Репутация: (58|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 197
Сравнил ее жизнь и последние восемь лет своей, на старой квартире. Очень похожи. Рассказ во многом обомне, тож держался скрипя зубами, прилагал огромные усилия , подавляя негатив и ярость. Лишь понимание вселенского равновесия меня спасало.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#9 написал: ELEMAT
Сегодня, 20:08
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Комментариев: 1 623
Цитата: ПИК НИК
Что я вам скажу, люди? Законы вселенной позаботятся о том, чтобы все уравновесить, поэтому не делайте этого сами.

Ох, очень бы хотелось согласиться, да и легче так жить, по-правде говоря, но...
За бездействие тоже наказывают, однако. Так что, это всё такая тонкая грань, что еле разберёшься порой.
Надо чётко следовать за очень тонким чувством в душе: сначала надо представить своё действие, которое хотите произвести, очень чётко, а потом попробовать ощутить его изнутри, душой то есть. Есть хоть малейшее сопротивление, дискомфорт, там, в душе, глубоко? Если да, тогда не делайте того, что задумали - ни вам, ни тому, кому собирались что-то сделать или сказать на пользу не пойдёт. Даже наоборот - осядет глубокой грязью, что долго не отмоетесь. А если никакого сопротивления нет и даже наоборот, лёгкое сожаление, что не сделали, тогда надо вмешиваться обязательно. Иначе так или иначе свыше могут наказать за бездействие.
Это не философия, я это на себе проверила.
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#10 написал: xaruda
Сегодня, 20:42
0
Онлайн
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Репутация: (60|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 165
Цитата: ELEMAT
За бездействие тоже наказывают, однако. Так что, это всё такая тонкая грань, что еле разберёшься порой.
Надо чётко следовать за очень тонким чувством в душе: сначала надо представить своё действие, которое хотите произвести, очень чётко, а потом попробовать ощутить его изнутри, душой то есть. Есть хоть малейшее сопротивление, дискомфорт, там, в душе, глубоко? Если да, тогда не делайте того, что задумали - ни вам, ни тому, кому собирались что-то сделать или сказать на пользу не пойдёт. Даже наоборот - осядет глубокой грязью, что долго не отмоетесь. А если никакого сопротивления нет и даже наоборот, лёгкое сожаление, что не сделали, тогда надо вмешиваться обязательно. Иначе так или иначе свыше могут наказать за бездействие.
Это не философия, я это на себе проверила.

Замечательный совет. Полностью с вами согласна.
Зарегистрирован: 24.01.2017
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