Опасные сверхспособности

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:11

Зонтик Просмотров: 711 Комментарии: 10 +4 Сегодня, 12:11 by

В юности меня жестоко предали и растоптали. Комплексы я прятала глубоко в себе, но все равно в любом обществе становилась изгоем. Я не переношу человеческое лицемерие, чувствую его за версту и очень от этого страдаю. Наверное, потому моя восприимчивость стала такой отточенной. Да, я борец за справедливость, осуждаю людей за малодушие и, если понадобится, могу целиком принести себя в жертву. Но всю жизнь невозможно оставаться в недотрогах, наблюдая за страданиями души, поэтому другая часть меня продолжала приспосабливаться к окружающему миру и превратилась в ведьму.Я просто ведьма, из простых (черную магию не практикую). В подъезде все об этом знают и стараются быть со мной вежливыми, а то вдруг не так посмотрю, еще сглажу. Только мне от этого не легче. Все их мысли проходят сквозь меня, и я чувствую, как они смеются надо мной в своих квартирах или осуждают, но на словах — ни-ни. Лицемеры. Ну и как я должна к ним относиться? Стараюсь всех великодушно прощать. Они еще дети, сколько бы им ни было лет.Что я вам скажу? Главное свойство, позволяющее приобрести сверхспособности — это наивность. Глубокая, детская, ранимая и обязательно приправленная глубоким вниманием. Это пока все. Настройки, так сказать. Когда-то я «выбрала» быть такой, в ущерб своему душевному состоянию, лишь бы знать правду, несмотря на то, как разрывается сердце от знания этой правды. Я всегда знаю, кто, где, как и когда. Развлекалась этим не один раз, но и дико страдала, высказывая человеку правду в глаза. Люди меня за это ненавидят. Я всегда знаю, когда мне изменяют или сплетничают обо мне. Говорю в глаза, отпираются. Мужа постоянно на этом ловлю, уже не пытается обманывать. До свекрови долго доходило, не верила, пока саму ее в обмане не уличила.Но весь секрет такого потенциала для материализации мысли — это боль моей души. На самом деле, справедливое решение случится и без меня, только не нужно проникаться злом, нужно оставаться глубоко отрешенным, не быть зависимым от своей боли и только. Когда меня обидел один «чертополох», я ему не мстила. Пара дегенератов, которые пили и ругались под моими окнами, ненавидели порядочных людей, и никакие просьбы на них не действовали. Хотелось кинуться на них и загрызть нарушителей. Но я провела над собой огромнейшую работу, чтобы, не теряя энергии, успокоиться. Я послала вверх свою боль, туда, где лучше знают, что с этим делать. В тот же месяц «чертополох» нанес ножевое ранение другой неприятной мне особе, и его забрали в тюрьму, а его «жертва» в этом доме теперь не живет, ушла. Все соседи радовались порядку.За двадцать лет случилось многое. На моем этаже пьяница и проститутка устраивали зрелища, даже выйти бывало страшно; болела вирусными болезнями, а мне приходилось самой убирать весь оставленный на площадке мусор, следы крови после драк. Ну, помыла я возле ее двери пол с мыслью: «Чтобы и тебя отсюда смыло, да чтобы и душу твою упокоило». И все. Больше я об этом не думала. Через месяц я узнала, что она скончалась в больнице от воспаления половых органов, которыми она так долго злоупотребляла. Тихо стало, заслушаться.Мир моей медитации… Что? Еще скажите, что я в этом виновата. Да я и пальцем их… Это те случаи, когда ситуация не могла разрешиться мирным путем. Я поделилась плохим, потому что хорошее люди воспринимают, как совпадение, как само собой разумеющееся.Что я вам скажу, люди? Законы вселенной позаботятся о том, чтобы все уравновесить, поэтому не делайте этого сами. Я ненавижу хамство, несправедливость, надменность, необоснованную гордость, как еще понятнее сказать — все, что человек позволяет себе делать в состоянии вседозволенности. И самое большее зло — это лицемерие.

Ключевые слова: Ведьма способности возмездие исповедь наказание боль лицемерие

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