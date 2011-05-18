Неожиданная и таинственная встреча

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 18:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 793 Комментарии: 5 +16 Вчера, 18:30 by

Буквально вчера с моей мамой произошла странная история, и нам очень хотелось бы услышать мнение знающих людей. Дальше рассказ с ее слов.Вчера гуляла в парке со щенком. Шла в сторону запада — вечернее солнце слепило глаза. Навстречу двигался мужской силуэт около двух метров ростом, очень худощавый, в несовременной одежде. Выражение лица, хотя точные черты рассмотреть не могла из-за солнца, и взгляд были какие-то странные, как у человека с психическими расстройствами.Я точно никогда его не видела. На расстоянии около 1,5-2 метра он неожиданно заговорил: «Вика, здравствуй, какую собаку завела, хорошая будет». Я не вслушивалась, радовалась тёплому вечеру и прогулке. Мы свернули на другую тропинку. Подумала, что совпадение, показалось, он обращался не ко мне, или просто какой-то псих, хорошо, что щенок не прыгнул, как обычно, когда к нам кто-нибудь обращается на улице. Я тут же забыла эту историю.Спустя 30-40 минут, возвращаясь обратно, мы случайно догнали этого человека. Обгоняя его (мы шли по правому краю аллеи, а он по левому, расстояние около 3 метров), я опять услышала его размеренную, мягкую, тихую речь, но разобрала не всё, только обрывки: «я же рядом… хорошо быть… скучаю по вам… как же хочется вас поцеловать, родные мои». Последняя фраза была сказана уже нам вслед, но очень отчётливо.И тут меня передёрнуло. Так, «родные мои», ко мне и к дочери могли обращаться только моя бабушка (умерла в 2013 г.) и, что было значительно чаще и с совершенно идентичной интонацией, мой покойный муж (погиб в ДТП при совершенно диких и нелепых обстоятельствах 3 года назад). Захотелось обернуться и всё же рассмотреть лицо, может, я кого-то не узнала? Кто-то сильно изменился? Но мне казалось, что оборачиваться нельзя. Нет, не было страха, не хотелось скорее убежать. Обычно, раньше, когда были ситуации, перекликающиеся с определёнными моментами гибели мужа, у меня появлялся просто животный страх, я избегала этих мест, людей, вспоминала всё и плакала.Казалось, что это какие-то предостерегающие знаки, охватывали ужасные предчувствия, как тогда, а впоследствии не было решения больше не ходить в этот парк. Скорее, стало даже как-то тепло, появилось чувство защищённости и надежды на своё и дочкино будущее (что в последние годы давалось мне крайне редко и очень тяжело), ощущение радости обычной простой жизни. Мы тем же темпом и привычным окружным путём шли к выходу. Я так и не обернулась и не жалею об этом, хотя неудовлетворённое любопытство мучило, но так было правильно. Я просто шла, ощущая затылком и спиной тепло и думая, что очень хочется обернуться, но, по-моему, не стоит. Что это было? Было ли это «что-то»? Значимое? Что это сулит? Правильно ли я поступила? Или надо было остановиться, посмотреть, вступить в беседу – разобраться?Вот такая вот история. От себя добавлю, что ее муж (мой отчим) погиб действительно очень странно. Странность в том, что несколько месяцев перед смертью он часто умудрялся избегать разных аварий. В тот день он забрал новую машину из сервиса, но она почему-то заглохла, и он несколько часов не мог дождаться эвакуатор. Было лето, и стояла страшная жара, он решил выйти из машины. Авто стояло в крайнем ряду, как и положено. Все машины объезжали его, но тут какой-то человек пошел на обгон справа, и моего отчима, по сути, раздавило между двумя машинами. Сам он был профессиональным водителем и не мог допустить никакой оплошности, приведшей к такому финалу. Причину поломки транспорта установить так и не удалось. Еще помню, что за пару минут до смерти отчим написал моей маме смс-ку со словами «мне страшно», хотя бояться было нечего.То, что случилось с моей мамой — не единственный странный случай в нашей жизни, и некоторые из них связаны с этой смертью, но вчерашний случай почему-то заинтересовал нас больше всего.Спасибо за терпение, если кто-то дочитал наш рассказ. Возможно, в этом случае и нет ничего сверхъестественного, но мы сочли это странным. Буду очень благодарна, если кто-нибудь поделится мнением о случившемся.Автор - Вероника.

Ключевые слова: Мама прогулка в парке мужской силуэт авария смс. встреча

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