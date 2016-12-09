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Истории из жизни

Наш домовой

Переезжали мы с мамой с городской квартиры в квартиру в сельской местности. Мне было тогда лет 11, мне пришлось по душе жить в поселке - красивая природа, свежий воздух. Сейчас это место объявили курортной зоной.

Купили небольшой дачный участок, конечно, приходилось много трудиться на участке, помощник у мамы была только я. Мне приятно вспоминать то время...

Квартирка у нас была угловая, однокомнатная, разделенная перегородкой на две маленькие комнаты, но очень уютная и теплая. С самого начала стали происходить странности с часами, обычные настольные часы с будильником остановились, сломались видимо, подумали мы, и купили новые, но новые часы тоже перестали работать и так случилось еще с пятью часами подряд. Будильник был просто необходим, так как нужно рано вставать на работу, а тут такие дела.

Мама уже не на шутку рассердилась, понимая, что дело это домового и попросила его больше не ломать часы. И, что интересно, через короткое время мы услышали тиканье самых первых часов, которые были закинуты в ящик трюмо, но работали они только лежа, последующие новые часы также не работали. По ночам наш домовой скидывал с полки подставку с карандашами, которая стояла у самой стенки, играл с игрушками.

А один раз случилось мне ночевать одной, маме пришлось по делам уехать в город. В мои обязанности входило сварить вареники с творогом на ужин к маминому приезду. Я легла спать, рано утром меня разбудил звон ключей, и я услышала голос родной тетки, она говорила, что пока я сплю, сварит сама вареники. Я подумала, зачем так рано их готовить, если до ужина еще далеко, но я так сильно хотела спать, что не стала даже рта раскрывать, только услышала, как гремят кастрюли, льется вода из крана и уснула. Когда я встала, то на мое удивление, никакой кастрюли с варениками я не нашла и здесь я вспомнила, что никаких ключей от нашей квартиры у тетки никогда не было.

Однажды к нам в гости приехала моя старшая сестра с дочкой, естественно, с ночевкой, так как видимся мы нечасто, хочется побольше побыть вместе. Этот вечер у меня был банный, я такая вся чистенькая должна была спать в одной кровати со своей племянницей, которую купать не стали. Конечно, я возмутилась, ни в какую не согласилась спать с немытой родственницей. Мама вытащила матрас и постелила мне на полу. Все благополучно спят, посреди ночи я резко просыпаюсь в холодном поту и четко ощущаю на себе пристальный взгляд, который исходит из-под кровати. Я слышала выражение "холодный пот", но тогда я почувствовала его на себе, вся мокрая и испуганная влетела на кровать к племяннице и уснула.
Вообще, домовой у нас был добрый, так как мне позже пришлось столкнуться со злой сущностью, есть сравнение.

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 18:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:14 by АдиПросмотров: 399Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Домовой квартира переезд авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 19:47
0
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Комментариев: 1 152
Пишите дальше про злую сущность) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: Talisha
Вчера, 20:33
+2
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Репутация: (893|0)
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Комментариев: 2 005
Хороший домовой. А история про злую сущность будет?
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#3 написал: Raffine
Сегодня, 00:00
0
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Комментариев: 5
Вы рекламщиком чтоли работаете--так про злую сущность приподнести)) плюс.
Зарегистрирован: 16.06.2016
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:47
0
Онлайн
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 39
Хороший у Вас домовой! Любил поиграть с часиками,да видно не мастер был в таких делах - ломались они один за другим....ну что же бывает.Одни то он пытался починить и починил,правда только в горизонтальном положении работали - но починил! Ай умница! А вот Вы говорили про "сравнение" - ждём с нетерпением рассказ про злую сущность! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
#5 написал: kusi
Сегодня, 03:37
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Группа: V.I.P.
Репутация: (1855|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 365
Весело у Вас ) Историю плюсую.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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