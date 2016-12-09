Наш домовой

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 18:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ади Просмотров: 399 Комментарии: 5 +12 Вчера, 18:14 by

Переезжали мы с мамой с городской квартиры в квартиру в сельской местности. Мне было тогда лет 11, мне пришлось по душе жить в поселке - красивая природа, свежий воздух. Сейчас это место объявили курортной зоной.Купили небольшой дачный участок, конечно, приходилось много трудиться на участке, помощник у мамы была только я. Мне приятно вспоминать то время...Квартирка у нас была угловая, однокомнатная, разделенная перегородкой на две маленькие комнаты, но очень уютная и теплая. С самого начала стали происходить странности с часами, обычные настольные часы с будильником остановились, сломались видимо, подумали мы, и купили новые, но новые часы тоже перестали работать и так случилось еще с пятью часами подряд. Будильник был просто необходим, так как нужно рано вставать на работу, а тут такие дела.Мама уже не на шутку рассердилась, понимая, что дело это домового и попросила его больше не ломать часы. И, что интересно, через короткое время мы услышали тиканье самых первых часов, которые были закинуты в ящик трюмо, но работали они только лежа, последующие новые часы также не работали. По ночам наш домовой скидывал с полки подставку с карандашами, которая стояла у самой стенки, играл с игрушками.А один раз случилось мне ночевать одной, маме пришлось по делам уехать в город. В мои обязанности входило сварить вареники с творогом на ужин к маминому приезду. Я легла спать, рано утром меня разбудил звон ключей, и я услышала голос родной тетки, она говорила, что пока я сплю, сварит сама вареники. Я подумала, зачем так рано их готовить, если до ужина еще далеко, но я так сильно хотела спать, что не стала даже рта раскрывать, только услышала, как гремят кастрюли, льется вода из крана и уснула. Когда я встала, то на мое удивление, никакой кастрюли с варениками я не нашла и здесь я вспомнила, что никаких ключей от нашей квартиры у тетки никогда не было.Однажды к нам в гости приехала моя старшая сестра с дочкой, естественно, с ночевкой, так как видимся мы нечасто, хочется побольше побыть вместе. Этот вечер у меня был банный, я такая вся чистенькая должна была спать в одной кровати со своей племянницей, которую купать не стали. Конечно, я возмутилась, ни в какую не согласилась спать с немытой родственницей. Мама вытащила матрас и постелила мне на полу. Все благополучно спят, посреди ночи я резко просыпаюсь в холодном поту и четко ощущаю на себе пристальный взгляд, который исходит из-под кровати. Я слышала выражение "холодный пот", но тогда я почувствовала его на себе, вся мокрая и испуганная влетела на кровать к племяннице и уснула.Вообще, домовой у нас был добрый, так как мне позже пришлось столкнуться со злой сущностью, есть сравнение.

Ключевые слова: Домовой квартира переезд авторская история

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