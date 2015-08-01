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Истории из жизни

Игра не по Станиславскому

Произошло это, когда я училась в магистратуре и готовилась защищать диссертацию. Мое отношение к любви и свадьбе всегда было каким-то... ну не то чтобы неправильным, скорее нетипичным. Во-первых, я всегда разделяла понятия "чувства" и "брак", ехидно цитируя Задорнова, что хорошее дело браком не назовут. Во-вторых, я постоянно пребывала в состоянии влюбленности в кого-то, но при этом никого к себе не подпускала, считая, что этим разрушу весь флер светлого чувства и опущусь до грубой реальности. А мне это было не нужно, потому что влюбленность окрыляла, давала толчок к творчеству, в частности, к написанию статей, публикаций, ну и непосредственно, диссертации. Моей главной страстью были и остаются учеба (теперь работа) и творчество, а вовсе не всякие там любовные сопли. Ну и в-третьих, мое жизненное кредо - "Свобода дороже тюрьмы", то есть семьи.

Маму это очень сильно волновало. Она такой человек, для которого жизнь без семьи - это не жизнь, и искренне недоумевала, видя, что я не принимаю ничьи ухаживания и мне совершенно прекрасно одной. Тогда она решила пойти ва-банк - познакомить меня с сыном своей знакомой.

К сожалению, о том, что это было спланировано, я узнала не сразу, да и знакомство было каким-то глупым. Сначала обе мамы (моя и его) договорились, потом его мама привела его в церковь на службу, и в конце концов они с трудом подвели его ко мне. В то время я, как обычно, была влюблена, на этот раз в своего научного руководителя. А тут пожалуйста, жениха привели. Глянула я на него и еле сдержалась, чтобы не прыснуть - человеку уже прилично за тридцать, а его мама за ручку водит, чтобы с девушкой познакомить.

Узнав всю правду, я рассердилась как никогда. Мама меня убеждала, что он хороший, у него приличные родители, и что мне пора усмирить свою творческую натуру и задуматься о семье. Я же в свою очередь кричала, что нечего вмешиваться в мою жизнь, как хочу, так и живу, а всякие великовозрастные сыночки, которые шагу без мамочки ступить не могут - это не по мою душу. В итоге пришли к консенсусу - я, так и быть, дам ему шанс показать себя, а если не понравится - никто меня насильно под венец не поведет.

На том и порешили. Молодой человек оказался галантным кавалером, ухаживал в лучших традициях прошлых лет. Все было идеально, но как ни странно - чем лучше он себя вел, тем меньше мне это нравилось. Было четкое ощущение, что он "переигрывает" - слишком много пафоса проскальзывало в его словах и поступках. А в присутствии его матери я становилась вялой, постоянно хотелось спать от ее монотонных речей. Вообще я заметила, что она очень любит, когда девушка послушная, постоянно молчит и со всем соглашается. Это мне нравилось еще меньше. Слишком как-то все было приторно. Как бы сказал Станиславский: "Не верю!". Вот и я тоже не верила в то, что они такая прям хорошая семья, какой мне их представили. Еще его мама постоянно переводила разговор на тему "вот когда вы поженитесь", что выводило меня из себя - лично я ни с кем жениться не планировала.

Прошло чуть больше месяца этих "встреч". В одно из воскресений мне жутко не захотелось идти в церковь. Опять их видеть, опять с ними разговаривать, потом идти к ним на обед - надоело. Мама не поняла моего странного поведения, но, зная мой характер, решила не спорить. Когда за ней закрылась дверь, я отправилась на службу в наш главный городской собор.

Возле входа, как обычно, сидело много нищих. Безошибочно угадав в них беспробудных пьяниц, я уже хотела пройти мимо, как увидела сидящую чуть поодаль от них старенькую бабушку, очень аккуратную и благообразную. Она-то точно не из их круга, сразу было видно. Подойдя к ней, я подала милостыню.

- Спасибо, деточка, - тихо прошептала бабуля и неожиданно взяла меня за руку. - Деточка, а у тебя ж беда-то...
- Какая беда? - изумилась я.
- Беда, девонька, беда, плохие люди тебя окружили, но ты под защитой, потому что часто причащаешься.

Несмотря на удивление тем, откуда она могла узнать все это, я сразу поняла, про каких "плохих людей" идет речь.

- Мама его - она с бесами водится, - продолжала бабушка. - Сын-то тоже под ее властью, делает то, что она прикажет. А теперь еще нужна невестка, такая же безропотная кукла. Ты правильно делаешь, что не веришь ни ему, ни ей. Разорви с ними общение, и они тебе покажут свое истинное лицо.

Обычно люди в таких случаях говорят, что они были в шоке, в ступоре, в прострации, и еще кучу эпитетов. Но лично я была спокойна как удав. Потому что теперь знала, что мне делать. Вернувшись домой после службы, я увидела, что мама уже дома. И очень расстроенная.

- Про тебя спрашивали, почему ты не пришла, - сказала она.
- Я даже догадываюсь кто, - не сдержала ухмылку я.
- Слушай, ну зачем ты так?
- Мам, я не верю им, понимаешь? Не верю!
- При чем тут верю или не верю? Шансов выйти замуж у тебя не так и много, а тут тебе люди сами предлагают!
- Что?! - психанула я. - Я что - вещь что ли? Значит так - я больше никогда не буду общаться ни с этим камрадом, ни с его мамочкой!

Слово за слово - мы поругались. Но все-таки маленькое рациональное зерно, брошенное мною, упало на благодатную почву. Мама, поостыв, задумалась, - почему мать этого новоиспеченного жениха так рьяно намекает на скорую свадьбу? Всего месяц прошел, да и я не обещала ничего, а ей все неймется.

Днем этот горе-кавалер начал названивать, причем весьма настырно. Потом его мать - моей, также настойчиво. Несмотря на мои возмущения, она ответила на звонок ("Это некрасиво, мы же приличные люди"). Моя несостоявшаяся свекровь начала "наезжать" на маму с вопросами, почему она так плохо воспитала дочь, что она позволяет себе такое поведение - не приходить на встречу с будущим мужем, не брать трубку, игнорировать слова его матери. Меня накрыла такая злость, что я просто вырвала у мамы трубку и крикнула:

- Отстань от нашей семьи, ведьма! Иди ворожи в другом месте!

В трубке повисла тишина, после чего женщина чуть слышно прошипела:

- Раскусила-таки... (далее непарламентские выражения). С моего сына семь потов сошло, пока он тебя обхаживал, все делал, чтобы быстрее тебя в загс затащить, а там бы ты уже никуда не делась, наша бы стала...

Желания слушать весь этот бред у меня не было, и я скинула вызов на полуслове.

- Вот теперь ты убедилась? - спросила я маму, которая, лишившись дара речи, сидела на диване. - Ты в какую семью меня сватала? Я порой в шоке с твоей наивности, мам. Давай договоримся - больше никакой самодеятельности. Если я захочу выйти замуж - я сама выберу, за кого. Но я вряд ли захочу, мне намного интереснее дело, которым я занимаюсь, а вовсе не всякие сказочки о большой и дружной семье.

Больше та женщина с сыном в церковь не приходили. А мне было интересно узнать, что с той бабулей, которая рассказала мне об этих людях. Через неделю я пришла в собор, но ее не было. Более того, на мои расспросы все недоуменно пожимали плечами, мол, да, эту толпу любителей попить горькую мы знаем давно, но никаких бабушек тут сроду не было. Да и не пустила бы ее сюда эта дружная компания, они же за копейку удавятся.

На день рождения наша соседка, которая вместе с нами ходит в церковь, подарила мне икону блаженной Ксении (она как раз ездила в Санкт-Петербург, где и купила ее). Взяв в руки икону, я обомлела - на меня смотрела та самая бабуля возле собора, только лет на 20 моложе...

По преданию, блаженная Ксения имеет благодать отводить от плохого брака. Я верю, что именно она помогла тогда мне и моей семье и защитила от непоправимого несчастья.

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 19:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:34 by ЗонтикПросмотров: 648Комментарии: 8
+19

Ключевые слова: Сватовство магия ведьма помощь свыше авторская история

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Комментарии

#1 написал: lulutka2104
Вчера, 20:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 23
Автор, не поверите! Со мной была подобная история! Странная мамаша, странный сынок,которому уже 29 лет. И все как-то приторно.
Зарегистрирован: 1.08.2015
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 21:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 514
Хочется вставить словечко. Раньше, а в Азии до сих пор старики между собою договаривались о свадьбе, но сначала аккуратно прощупывали почву, люб парень для девушки, али не люб. Вся эта деликатность была настолько завуалирована обычаями, что простому обывателю-дилетанту казались нравы и традиции невероятно дикими, хотя на поверку получалось, что изначально было получено согласие девушки.
Наше общество очень далеко ушло от практики сватовства. Хотя девичья природа совсем не изменилась. Женщины-мамы пытаются хоть как-то упорядочить поведение своих сыновей, конкретно подчиняя себе. Тем самым формируя чёткий ролевой тип мужчины-сына. У вас, автор, прослеживаются материнские нотки. Не точно, но вы, вероятнее всего, по ролевой типу женщина-мать, потому что с другой женщиной-матерью вы не находите общего языка. И ваше домашнее поведение свидетельствует об этом. Да и если история правдоподобна, то мама того сына несколько не продумала ситуацию до конца. Надо было ей подобрать к вам другую форму обращения, предоставляя инициативу вам.
Короче, если вы до сих пор не замужем, не сжигайте этот мост. Присмотритесь к парню, не спешите, он по ролевой типу просто идеально к вам подходит. У вас по определению может быть невероятная гармония в семье.
Ксения Петербургская поддержит - это я точно знаю, она всегда была за семейное благополучие.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: az.ecmb
Вчера, 23:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1555|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 993
пока он тебя обхаживал, все делал, чтобы быстрее тебя в загс затащить

- У-у!! Нестор Петрович... Он такой! Оглянуться не успеешь, как в ЗАГСе окажешься!

Молодой человек оказался галантным кавалером, ухаживал в лучших традициях прошлых лет ... чем лучше он себя вел, тем меньше мне это нравилось.
Странно еще, что автора не стошнило! С вами, автор, всё в порядке. Не такого самца желает инстинкт самки, пардон за банальность.

Цитата: lulutka2104
Странная мамаша, странный сынок,которому уже 29 лет. И все как-то приторно

Гы!
Самец-то в самом расцвете. Только вот "приторность"... Да и маму надо было бы уж лет 15 как не брать с собой по девочкам.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#4 написал: фергю сон
Вчера, 23:35
+1
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Репутация: (9|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 268
Мне в моем парне понравились его мужские духи, запахи других мужчин я по жизни плохо переношу, мне дискомфортно, хотя и парфюмы у других встречаются хорошие. Молекула моя стала его... Думаю, у нормальных женщин нюх на "чужаков".
Зарегистрирован: 8.12.2014
#5 написал: Lunnaya
Сегодня, 00:01
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Комментариев: 151
Повезло автору, вот блин мамаша то.
+++
Зарегистрирован: 22.07.2017
#6 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 02:48
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1564|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 5 110
Мамы великовозрастных сынков хотят внуков и уборщиц. Разорви отношения с мутными типами и они себя покажут. Сильный любящий мужчина снимет квартиру и добъётся своего. Но он может быть атеистом и любить другое кино. Святые являются редко, а без подсказок, месяц тратить в пустую- как-то не ахти. Характер- это когда мама тихо перекрестившись разводит руками;"Не зная где дочь, не имея возможности повлиять."
Видя такой независимый от мамы характер, шипеть не станут, замуж насильно не позовут. У меня обычно -нет, значит нет. Только псих не поймёт.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#7 написал: Сирин
Сегодня, 06:01
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 866
Очень гладкая и ладная история, но плюс ставить не хочется. В первую очередь из-за описания автором самой себя в череде историй. В более молодом возрасте я подумала бы, что Вау! - какая сильная независимая женщина, приоритет на работе, от мужиков не надо ничего, вот это идеал! Сейчас, имея широкий круг общения и видя жизненные ситуации знакомых, мне обычно становится несколько жалко (не из позиции свысока) таких женщин. Обычно, сколько бы я ни видела, подобное отношение вызвано подавленной женственность, когда какие-то обстоятельства заставили человека думать, что он недостоин идеального отношения к себе, или что не найдет идеального партнера, и тогда девушки либо соглашаются на неполноценные отношения, или вообще от отношений отказываются. Хотя взаимная самодостаточная Любовь - это счастье, нужно только руки не опускать. Позиция мамы с одной стороны даже понятна и ее можно оправдать.
В любом случае, я лишь поделилась своими наблюдениями о своих знакомых и никак не хочу обидеть автора. А Зонтику от всей души желаю счастья и комфорта в жизни, такого, каким она сама его себе представляет sun
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#8 написал: ПИК НИК
Сегодня, 08:31
0
Онлайн
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Репутация: (44|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 180
Обязательно надо было пожениться! Пусть через немогу и не хочу. А то теперь голову ломаю, что они ( ведьма и ее сын) хотели от Вас, кроме внуков и борщей!? И спешили сыграть свадьбу, пока не кончилось полнолуние?!
Зарегистрирован: 27.06.2017
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