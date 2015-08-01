Игра не по Станиславскому

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 19:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Зонтик Просмотров: 648 Комментарии: 8 +19 Вчера, 19:34 by

Произошло это, когда я училась в магистратуре и готовилась защищать диссертацию. Мое отношение к любви и свадьбе всегда было каким-то... ну не то чтобы неправильным, скорее нетипичным. Во-первых, я всегда разделяла понятия "чувства" и "брак", ехидно цитируя Задорнова, что хорошее дело браком не назовут. Во-вторых, я постоянно пребывала в состоянии влюбленности в кого-то, но при этом никого к себе не подпускала, считая, что этим разрушу весь флер светлого чувства и опущусь до грубой реальности. А мне это было не нужно, потому что влюбленность окрыляла, давала толчок к творчеству, в частности, к написанию статей, публикаций, ну и непосредственно, диссертации. Моей главной страстью были и остаются учеба (теперь работа) и творчество, а вовсе не всякие там любовные сопли. Ну и в-третьих, мое жизненное кредо - "Свобода дороже тюрьмы", то есть семьи.Маму это очень сильно волновало. Она такой человек, для которого жизнь без семьи - это не жизнь, и искренне недоумевала, видя, что я не принимаю ничьи ухаживания и мне совершенно прекрасно одной. Тогда она решила пойти ва-банк - познакомить меня с сыном своей знакомой.К сожалению, о том, что это было спланировано, я узнала не сразу, да и знакомство было каким-то глупым. Сначала обе мамы (моя и его) договорились, потом его мама привела его в церковь на службу, и в конце концов они с трудом подвели его ко мне. В то время я, как обычно, была влюблена, на этот раз в своего научного руководителя. А тут пожалуйста, жениха привели. Глянула я на него и еле сдержалась, чтобы не прыснуть - человеку уже прилично за тридцать, а его мама за ручку водит, чтобы с девушкой познакомить.Узнав всю правду, я рассердилась как никогда. Мама меня убеждала, что он хороший, у него приличные родители, и что мне пора усмирить свою творческую натуру и задуматься о семье. Я же в свою очередь кричала, что нечего вмешиваться в мою жизнь, как хочу, так и живу, а всякие великовозрастные сыночки, которые шагу без мамочки ступить не могут - это не по мою душу. В итоге пришли к консенсусу - я, так и быть, дам ему шанс показать себя, а если не понравится - никто меня насильно под венец не поведет.На том и порешили. Молодой человек оказался галантным кавалером, ухаживал в лучших традициях прошлых лет. Все было идеально, но как ни странно - чем лучше он себя вел, тем меньше мне это нравилось. Было четкое ощущение, что он "переигрывает" - слишком много пафоса проскальзывало в его словах и поступках. А в присутствии его матери я становилась вялой, постоянно хотелось спать от ее монотонных речей. Вообще я заметила, что она очень любит, когда девушка послушная, постоянно молчит и со всем соглашается. Это мне нравилось еще меньше. Слишком как-то все было приторно. Как бы сказал Станиславский: "Не верю!". Вот и я тоже не верила в то, что они такая прям хорошая семья, какой мне их представили. Еще его мама постоянно переводила разговор на тему "вот когда вы поженитесь", что выводило меня из себя - лично я ни с кем жениться не планировала.Прошло чуть больше месяца этих "встреч". В одно из воскресений мне жутко не захотелось идти в церковь. Опять их видеть, опять с ними разговаривать, потом идти к ним на обед - надоело. Мама не поняла моего странного поведения, но, зная мой характер, решила не спорить. Когда за ней закрылась дверь, я отправилась на службу в наш главный городской собор.Возле входа, как обычно, сидело много нищих. Безошибочно угадав в них беспробудных пьяниц, я уже хотела пройти мимо, как увидела сидящую чуть поодаль от них старенькую бабушку, очень аккуратную и благообразную. Она-то точно не из их круга, сразу было видно. Подойдя к ней, я подала милостыню.- Спасибо, деточка, - тихо прошептала бабуля и неожиданно взяла меня за руку. - Деточка, а у тебя ж беда-то...- Какая беда? - изумилась я.- Беда, девонька, беда, плохие люди тебя окружили, но ты под защитой, потому что часто причащаешься.Несмотря на удивление тем, откуда она могла узнать все это, я сразу поняла, про каких "плохих людей" идет речь.- Мама его - она с бесами водится, - продолжала бабушка. - Сын-то тоже под ее властью, делает то, что она прикажет. А теперь еще нужна невестка, такая же безропотная кукла. Ты правильно делаешь, что не веришь ни ему, ни ей. Разорви с ними общение, и они тебе покажут свое истинное лицо.Обычно люди в таких случаях говорят, что они были в шоке, в ступоре, в прострации, и еще кучу эпитетов. Но лично я была спокойна как удав. Потому что теперь знала, что мне делать. Вернувшись домой после службы, я увидела, что мама уже дома. И очень расстроенная.- Про тебя спрашивали, почему ты не пришла, - сказала она.- Я даже догадываюсь кто, - не сдержала ухмылку я.- Слушай, ну зачем ты так?- Мам, я не верю им, понимаешь? Не верю!- При чем тут верю или не верю? Шансов выйти замуж у тебя не так и много, а тут тебе люди сами предлагают!- Что?! - психанула я. - Я что - вещь что ли? Значит так - я больше никогда не буду общаться ни с этим камрадом, ни с его мамочкой!Слово за слово - мы поругались. Но все-таки маленькое рациональное зерно, брошенное мною, упало на благодатную почву. Мама, поостыв, задумалась, - почему мать этого новоиспеченного жениха так рьяно намекает на скорую свадьбу? Всего месяц прошел, да и я не обещала ничего, а ей все неймется.Днем этот горе-кавалер начал названивать, причем весьма настырно. Потом его мать - моей, также настойчиво. Несмотря на мои возмущения, она ответила на звонок ("Это некрасиво, мы же приличные люди"). Моя несостоявшаяся свекровь начала "наезжать" на маму с вопросами, почему она так плохо воспитала дочь, что она позволяет себе такое поведение - не приходить на встречу с будущим мужем, не брать трубку, игнорировать слова его матери. Меня накрыла такая злость, что я просто вырвала у мамы трубку и крикнула:- Отстань от нашей семьи, ведьма! Иди ворожи в другом месте!В трубке повисла тишина, после чего женщина чуть слышно прошипела:- Раскусила-таки... (далее непарламентские выражения). С моего сына семь потов сошло, пока он тебя обхаживал, все делал, чтобы быстрее тебя в загс затащить, а там бы ты уже никуда не делась, наша бы стала...Желания слушать весь этот бред у меня не было, и я скинула вызов на полуслове.- Вот теперь ты убедилась? - спросила я маму, которая, лишившись дара речи, сидела на диване. - Ты в какую семью меня сватала? Я порой в шоке с твоей наивности, мам. Давай договоримся - больше никакой самодеятельности. Если я захочу выйти замуж - я сама выберу, за кого. Но я вряд ли захочу, мне намного интереснее дело, которым я занимаюсь, а вовсе не всякие сказочки о большой и дружной семье.Больше та женщина с сыном в церковь не приходили. А мне было интересно узнать, что с той бабулей, которая рассказала мне об этих людях. Через неделю я пришла в собор, но ее не было. Более того, на мои расспросы все недоуменно пожимали плечами, мол, да, эту толпу любителей попить горькую мы знаем давно, но никаких бабушек тут сроду не было. Да и не пустила бы ее сюда эта дружная компания, они же за копейку удавятся.На день рождения наша соседка, которая вместе с нами ходит в церковь, подарила мне икону блаженной Ксении (она как раз ездила в Санкт-Петербург, где и купила ее). Взяв в руки икону, я обомлела - на меня смотрела та самая бабуля возле собора, только лет на 20 моложе...По преданию, блаженная Ксения имеет благодать отводить от плохого брака. Я верю, что именно она помогла тогда мне и моей семье и защитила от непоправимого несчастья.

Ключевые слова: Сватовство магия ведьма помощь свыше авторская история

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