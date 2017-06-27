Гексоген

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:18

Причина: Стилистика автора сохранена

Зонтик Просмотров: 248 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 14:18 by

Мы с Леной дружили с первого класса. На первый взгляд настолько разные: она была типичной отличницей, тихой, скромной, с длинной косой, а я уже тогда была девочкой-катастрофой - училась так, как Бог на душу положит, зато обожала после уроков гулять по окрестностям, лазить по гаражам. Однако в нашей дружбе были и свои плюсы - она подтягивала меня по учебе, а я защищала ее от хулиганов.Жили мы в двух шагах от школы, только в разных сторонах - Лена в частном секторе, а я в многоэтажке. Гулять ходили в основном к ней, поскольку там было настоящее раздолье: сады, огороды, качели, а летом даже можно было устроить мини-пикник под главным атрибутом двора - огромной красивой шелковицей. У меня же во дворе была настоящая автостоянка, не было даже скамеек, а сидеть приходилось на заборе.Однажды, возвращаясь с уроков, мы увидели деда - маленького, небритого, похожего на бомжа. Он шел какой-то странной походкой и громко сам с собой разговаривал. Увидев нас, он протянул вперед руки и завыл:- А-а-а, испугались, испугались!Мы с Леной шарахнулись в сторону, а дед потопал дальше, продолжая бубнить себе под нос что-то несуразное.- Вик, ты не бойся, это Гексоген, он тут у нас местная достопримечательность, - тихо сказала подруга.- Гексоген? Ты его знаешь, что ли?- Ну да, он живет недалеко от нас. Он ненормальный, но, в общем-то, не буйный. Но бабушка мне говорит, что детям лучше ему на глаза не попадаться.Надо тут сделать оговорку, что бабушка Лены была авторитетом всего частного сектора. И если уж она что-то говорила, значит это так и было, посему все сомнения сразу отпали.- Мда уж... - протянула я, поглядывая вслед деду, который уже вышел из двора на улицу.Прохожие старались держаться от него подальше.С тех пор так и пошло - едва завидев Гексогена, мы с Леной прятались. За полгода это вошло у нас в привычку, на слова: "Шухер, Гексоген!" у нас выработалась реакция, и мы как в армии падали в траву и лежали тихо, пока он пройдет.Нам тогда исполнилось по 13 лет, и если спокойная и вдумчивая Лена ничего, кроме учебы и дружбы, со мной не знала (хотя я догадывалась, что это была инициатива вовсе не ее, а ее бабушки), то у меня была жажда попробовать всего и сразу, причем я сама не знала, чего мне хочется: то ли конституции, то ли севрюжины с хреном, как говорил классик.Мой дедушка в то время был еще жив. При всех его идеальных чертах характера - серьезности, мудрости, порядочности, - у него имелся один недостаток. Он курил, и курил много. У него были очень тяжелые сигареты - "Беломорканал". Ну, мне и стало интересно попробовать, а как это - курить?В тот день, придя в гости к дедушке с бабушкой, я улучила момент и залезла на балкон, где дедушка хранил сигареты. Вытащив парочку из пачки, я быстро сунула их в сумку. Спички купила по дороге.Вечером мы с Леной пошли гулять. И тут я решила похвастаться:- Гляди, что у меня есть! - и достала "беломорину" вместе со спичками.- Откуда ты взяла? - изумилась Лена.- Да дед у меня курит, вот и спионерила по-тихому, - заговорщически улыбнулась я. - Слушай, Лен, тут можно где-нибудь спрятаться?- Пошли за гаражи, - сказала Лена, - там из наших редко кто ходит, залезешь туда, а я посторожу. Если что - крикну.Мы направились в сторону гаражей. Втиснувшись между двумя гаражами, я чиркнула спичками, от сигареты пошел дым, и я с наслаждением сделала первую в жизни затяжку. Наслаждение, правда, оказалось сомнительным, потому что, как я уже говорила, сигареты были изготовлены для опытных курильщиков, а не для начинающих баловников-подростков. Результатом стал мой кашель.- Тихо ты там! - зашипела Лена. - Тебя на всю округу слышно. - Ну как?- Да пока не пойму, - засмеялась я. - Это ж дедовы сигареты, они крепкие. Но других взять неоткуда, нам же никто не продаст.- А что хоть за сигареты-то?- Беломор, - сказала я, снова затягиваясь и воображая себя героем советского кино, ибо я с детства была помешана на старых фильмах, а там дымили все поголовно.- Ого, - присвистнула Лена, - прям как у Деточкина (Лена тоже любила старое кино, в этом было наше единственное сходство).- Ну, - выпустила дым я, - только Деточкин купил сигареты "Друг", потому что Беломора не было...Мы засмеялись, но мой смех снова прервался кашлем.- Блин, это не Беломор, это отрава какая-то, - резюмировала я. - И как дед курит эту гадость?- Вик, шухер! - донесся до меня испуганный голос Лены- Ты чего? Кто там? Бабка твоя идет, что ли?- Да нет, Гексоген!- Опа-на, вот только его нам не хватало, - досадливо поморщилась я. - Давай, иди сюда ко мне, все равно тут больше некуда прятаться.Мы вдвоем еле поместились в маленьком проеме между гаражами. Сигарета еще дымилась, и мне жалко было выкидывать такое богатство недокуренным. Едва я поднесла ее ко рту, как Гексоген сравнялся с нашим "укрытием". Внезапно он обернулся и посмотрел прямо на меня. В этот момент я впервые увидела его глаза - глаза страдающего человека. В них не было ни укора, ни злости, а одно сплошное страдание. От неожиданности я резко затянулась до самого основания (фильтра у Беломора нет) и выпустила дым через нос. Мой организм не выдержал такого святотатства и среагировал мгновенно - закружилась голова и заложило грудь, что я даже откашляться не могла. Мне захотелось вылезти, потому что дышать стало трудно.- Лен, вылезай, - сказала я, - не могу больше там сидеть. Как селедки в бочке... Слушай, а где Гексоген-то?- Ой, и правда, - растерялась подруга, - он же только здесь был. Не мог же он за пару секунд убежать, он же еле ходит... Вик, бабушка идет!- Елки зеленые, - возмутилась я, - Лен, от меня ж небось этим Беломором за километр разит.- На, у меня шоколадка есть, - Лена протянула мне "Аленку", - пожуй, мож, бабка и не учует.Тем временем к нам подошла бабушка Лены.- Здравствуйте, девочки, - сказала она. - Гуляете?- Да, - ответила Лена, потому что мне говорить в данный момент было нежелательно. - Бабушка, слушай, мы тут сейчас Гексогена видели, так он бегает быстрее нас, представляешь?- Кого вы видели? - изменилась в лице старушка. - Не придумывай, Лена. Он же неделю назад умер, ты разве не знаешь?- Что-о-о? - выкрикнули мы с Леной одновременно.- Он умер. Но нашли его не сразу, он же один жил. Дядя Коля, сосед наш, дней пять его не видел и решил зайти, мало ли что. Зашел, а он там уже разлагаться начал, сейчас же лето. Вот вчера его и хоронили...С тех пор я не могу курить. Несколько раз пыталась, даже во взрослом возрасте, желание порой возникало во время сильных стрессов. Но ярким светом вспыхивают перед глазами события того далекого лета, и я гашу сигарету, не сделав даже первой затяжки.

Ключевые слова: Детство подруга сигареты покойник авторская история

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