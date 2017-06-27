ДарЯ всегда была человеком творческим. Занималась всем, чем только можно - писала, рисовала, танцевала, работала журналистом в 17 лет, несмотря на то, что в таком возрасте не берут на такие должности - мне с этим повезло. Наверное, главным во всём этом было то, что я, несмотря на свою застенчивость, всегда находила общий язык с другими и по большей части нравилась людям, окружающим меня.
Не везло мне лишь в двух вещах - со второй половинкой и "даром", который проявился как гром с небес - так же внезапно и пугающе. Открыла я его в себе лет в 17, но потом, оглянувшись назад, я поняла, что, сама того не ведая, пользовалась им задолго до этого. Ну, как пользовалась - он сам меня настигал.
В чём заключался (заключается) этот "дар"? Так сразу и не объяснить. Быть может, это вовсе и не дар, а всего лишь интуиция, но даже если и так - ЭТО меня ни разу не подводило. Я расскажу вам несколько историй, которые дали мне (хотя, скорее, моим близким и друзьям) понять, что я чаще знаю больше, чем говорю.
Со мной часто не любят спорить - даже по мелочам. Потому что знают, что, скорее всего, я окажусь права. Еще в детстве перепирки с бабушкой и отстаивание своего мнения показывали, что если я сказала - так и будет. Не важно, что именно. Сказала, что этому не быть - оно и не случится. Сказала, что лучше сделать так, но меня не послушались и сделали наоборот - вышло так, как говорила я. Мама стала это рано замечать и даже начала советоваться со мной - иногда спросит, как лучше сделать, иногда - стоит ли делать вообще - и ни разу не ошиблась, все проходило настолько гладко, что даже порой пугало. Но история не об этом.
Однажды, в семнадцать лет, когда я лежала в больнице, мой, на то время молодой человек, часто приезжал навестить меня. По моей просьбе его даже пропускали в палату, несмотря на то, что это было запрещено - врачи знали, что я не могу ходить, потому и сжалились надо мной.
И вот в один из вечеров в больнице мой молодой человек нанес мне неожиданный визит - утром он уезжал на несколько дней за город и перед отъездом хотел увидеть меня. И вот я сижу, и за разговором вдруг что-то будто заставило меня сказать: "Не уезжай завтра, погоди пару дней". Он посмотрел на меня удивлённо и не понял, почему я против той поездки, которую, по сути, я и помогала ему организовать. Но и у меня на это не было объяснения, так что мы пропустили эту тему.
Когда он уехал от меня, всю ночь мне было неспокойно, я не могла уснуть. Отправив ему сообщение и попросив еще раз никуда не ехать, я уснула. Утром были процедуры, уколы, и после завтрака я снова уснула. Проснулась около трёх часов дня от назойливого звонка телефона. Звонил мой молодой человек.
- Что... что... Как ты узнала?! - кричал он мне в телефон.
Спросонья я ничего не могла разобрать.
- Эй, я только проснулась, ты можешь говорить внятно? - попросила я.
В трубке я стала слышать крики и возмущения, и моё сердце чуть не оборвалось. Я не понимала, что происходит, но знала, что случилось что-то плохое.
Когда он всё-таки смог говорить, он сказал, что выехали они поздно - часа в два дня. По дороге, на выезде из города, авария. Две машины в хлам, но пассажиры, слава Богу, живы. Спросил меня, откуда я знала. А что я могла ему сказать?
Спустя буквально месяц после этого, когда я благополучно выписалась из больницы, я засобиралась на неделю-две в Москву. У меня был учебный семинар, которого я долго ждала, парень только дочинил машину, которая теперь выглядела как новая -
все последствия той аварии были стёрты.
Уехав в Москву, я не так часто звонила - связь недешёвая в другую страну, да и времени у меня особо не было. Но когда я доехала, набрала сразу самых близких - маму и молодого человека. Когда я разговаривала с ним, он порадовался, что я удачно доехала и обустроилась, и сказал, что завтра они с другом собираются в поездку. У меня, как и в прошлый раз, ёкнуло сердце.
- На машине? - спросила я.
Ответ был положительным. Тут я чуть совсем с ума не сошла, в глазах потемнело. Я попросила его не ехать, на что он мне сказал, что ехать недалеко, да и ненадолго это. Никаким уговорам не поддавался.
Весь день я была как на ножах. Но на следующий день встала, на удивление, со спокойной душой. Как будто знала, что то, что случится, никому вреда не принесёт.
Вечером звонок. Авария. Снова машина в крах, но ни на ком ни царапины. Снова вопросы, как так и откуда я знала. А как вы мне прикажите это объяснить?
С тех пор не только он, но и его друзья советовались со мной перед каждой поездкой, пока я не переехала в другую страну.
Но и тут меня настигла та же участь. Когда жила долгое время с новым молодым человеком, попросила его не ехать на какую-то сомнительную встречу. Итог: перевёрнутая машина на трассе, машина чудом остановилась на краю моста, а он остался жив, хоть и с небольшими синяками от ударов.
Кроме этих ситуаций, мои друзья замечали, что часто мои просьбы что-то не делать или совет, как сделать лучше, приводят к тому, что, идя мне наперекор, страдают они. И теперь они часто прислушиваются и просят совета.
У меня нет объяснения этим ситуациям, я не знаю, интуиция это или дар, который нужно уметь развивать и учиться видеть, а не просто чувствовать и не уметь объяснить. Я не знаю, быть может, просто стоит закрыть на это глаза и продолжать жить так, словно этого "дара" нет и не было никогда... Не знаю. Но во время "обострения" таких "видений" и ощущений мне становится страшно.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:56 by Iris2312Просмотров: 238Комментарии: 5
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