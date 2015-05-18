Пугающий ночной гость

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:11

TiTaN_2017 Просмотров: 168 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 07:05 by

Произошла со мной в детстве одна жуткая история, которой спустя годы я хотела бы поделиться.В 1990-е, когда я была ещё совсем ребёнком, денег у моих родителей было не особо много. В связи с такой ситуацией приходилось на время смириться и, как большинство людей на то время, жить довольно сдержанно. Наскребя кое-как денег, мои родители решили купить себе новую, собственную квартиру. Район выбрали не самый удачный, но выбирать не приходилось, да и где на то время можно было найти хорошее место без каких-либо неприятных происшествий?В общем, переехали в двухкомнатную квартирку в «сталинке», на руках с моим старшим братом. Нас с сестрёнкой тогда ещё даже не было в планах. Моя мать первое время жила со своим первым мужем, от которого и родился мой брат. Спустя какое-то время на свет появилась я и моя младшая сестрёнка. Когда брату исполнилось 18, я и моя младшая пребывали какое-то время в квартире у дедушки и бабушки. Чуть позже после решения всех семейных проблем моя младшая сестра и я переехали к родителям в ту самую «сталинку».В общем, мы с братом спали в одной комнате, а родители - во второй. Брату выделили место на диване, а нам с сестрой купили двухъярусную кровать, что по тем временам было более-менее «модно» и, главное, удобно. Скрывать не стану и скажу, что в доме жили одни наркоманы и алкаши, да и зачастую на лестнице спали бомжи, прямо в подъезде.Однажды ночью мой братец куда-то уехал, видно, к друзьям с ночёвкой, в комнате осталась только младшая, родители за стенкой. Все уже давно спали, видя второй сон. Мне же почему-то не спалось. Спала я обычно на втором, а младшая — на нижнем ярусе кровати. В общем, крутилась, вертелась и вдруг услышала довольно неприятную музыку этажом выше. То, что я услышала той ночью, скорее всего было ни что иное как похороны, и звучала, соответственно, похоронная музыка, которая уж точно не предназначена для детского слуха. Полежав немного, глядя в потолок, я тут же перевернулась на другой бок и, закутавшись в одеяло, постаралась уснуть. Но не тут-то было. Как только стихли звуки сверху, раздались шаги в коридоре. Шаги, которые раздавались в прихожей, были больше похожи на мужские, притом в тяжёлой обуви, будто «человек», там находящийся, переступал с ноги на ногу или же делал небольшие шажки то взад, то вперёд. Потом шаги стали более шаркающими. Они становились то более тихими, то более громкими. Мне казалось, что звук становился то нарастающим, то убывающим. Потом всё снова стихло, но не надолго. Мне стало страшно, и я перевернулась на другую сторону, как раз на ту, с которой я обычно спускалась и поднималась по маленькой лесенке. Присмотревшись из-под одеяла в коридор через приоткрытую дверь и ничего не увидев, снова постаралась закрыть глаза. Как раз в этот момент я почувствовала чьё-то присутствие прямо возле кровати.Набравшись смелости, я открыла глаза и увидела прямо перед собой высокого человека в длинном, чёрном плаще. Хотя в темноте трудно было что-либо различить, но я отчётливо видела его глаза, которые, как у кошки, светились в мрачной комнате. Руки этого странного создания лежали на деревянных перилах моей кровати. Его взгляд пронизывал меня насквозь. Горящие холодным светом глаза были направлены прямо на меня. Меня охватило оцепенение и животный страх. После того, как мы глядели друг на друга буквально секунд 15, моя детская психика не выдержала, и я стала махать руками и, выражаясь не совсем лестными словами (наслушавшись от старшего), пыталась отогнать от себя этого «человека». Но существо не спешило покидать мою комнату. Тогда я окончательно растерялась и стала громко кричать, зовя мать. Не заставив меня долго ждать, мать, тут же проснувшись, прибежала ко мне, сразу включив свет. Как только в комнате загорелся свет, существо пропало, практически растаяв в воздухе.С тех пор прошло уже много времени, мы переехали в шикарный, новый район, вовсе забыв о той жуткой квартире. Но самое страшным для меня стало осознание того, что мне чуть позже поведала мать, когда я ей рассказала о той леденящей кровь ночи. Оказывается, в ту ночь моя младшая сестра тоже не спала и видела с первого яруса своей кровати ноги того самого «человека». Помимо этого, когда мой брат был совсем маленьким, его детская кроватка стояла возле маленького окошка в той самой комнате, как раз на месте его будущего дивана. Лёжа в своей постельке, он часто и подолгу не мог заснуть, со слезами на глазах тыкая пальцем в сторону того окошка и всё время лепеча: «Дядя».До сих пор не знаю, как я всё запомнила в столь малом возрасте и тем более как это могла запомнить младшая сестра, но я точно знаю, что это был не сон. В том возрасте, что я была тогда, никаких фильмов ужасов я не смотрела, к тому же старший точно не был любителем ужасов и никогда меня не пугал, рассказывая на ночь страшилки или выпрыгивая из-за угла. Сейчас только и остаётся догадываться, что же это всё-таки было.Автор: Елизавета.

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