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Истории из жизни

А был ли мальчик?

Я не помню, в каком году это было. Давно. Мне в ту пору лет 10-12 было. Я, как обычно, приехал на лето в село к бабушке с дедушкой. Каждое утро просыпался чуть свет, чтобы успеть с дедом на рыбалку до работы. Потом мы шли в магазин, где дед пенсионер подрабатывал подсобным рабочим. Подносил мешки и ящики с разными продуктами, если требовалось, ремонтировал что-нибудь.
Я крутился возле магазина, ожидая своего часа. Либо дед все сделает и его отпустят до четырех часов, либо мимо пройдет кто-то из ребят, и мы пойдем на речку.

В тот день все начиналось, как обычно. Рыбалка. Дед работает в магазине, а я пытаюсь построить башню из песка. Уже вижу, как выбегает из своего двора Васька Фролов. Значит, сейчас купаться пойдем. Хотел уж было сломать недостроенную башню, как услышал нечто вроде:
- Пс-с-с!
Поворачиваю голову на звук и вижу выглядывающего из-за угла магазина деда. Он прижимает к губам палец, призывая к тишине, а потом машет рукой, предлагая следовать за ним. Магазин старый и имеет всего один вход. Будь я постарше, то сообразил, что мимо меня дед не проходил, но тогда я встал и пошел на зов.

Дед жестом пригласил меня пойти с ним за дощатый тарный склад. Интересно, что там? За складом я обнаружил небольшую собачку с двумя прехорошенькими щенками. Я так увлекся животными, что не заметил, как дед ушел. Было непонятно, разрешает он взять эту семейку домой или показал, чтобы я мог поиграть здесь. Впрочем, это не столь важно, ведь я прихожу сюда каждый день. Щенки были достаточно большими и с радостью включились в игру.

Я не заметил, как пролетело время, и очнулся, только услыхав знакомое:
- Бо-о-рь-ка-а-а! Ты тут или убежал?
Подбегаю к крыльцу и первым делом огорошиваю деда вопросом:
- А мы их домой заберем или тут оставим?
- Кого?
- Щенят.
- Каких еще щенят?
- Которых ты мне показал.
- Я?

Мы еще какое-то время разговаривали в таком духе, пока дед не предложил сходить за тарный склад и посмотреть, о каких щенках идет речь.
Мало того, что там не было ни щенков, ни их мамы, пройти за тарный склад оказалось не так просто. С одной стороны он граничил с соседним участком, а с другой имелся узкий проход, поросший высоченной полынью. В траве имелись примятости, говорящие о том, что я там был. За самим складом тоже был пятачок примятой травы - в том месте, где я сидел. Ни животных, ни признаков их пребывания там не наблюдалось.
Дед потрогал мой лоб, вздохнул:
- Ладно, пойдем домой, а там видно будет.

Дед рассказал бабушке о произошедшем, уверяя, что он не выходил из магазина. Там расшатался и готов был сломаться стеллаж, и дед сначала помогал освободить его, потом занимался ремонтом, после чего подносил продукты. Бабушка досконально расспросила, чем я занимался после того, как мы с дедом пришли к магазину, и он пошел работать. Ее интересовало все: что делал, что видел, что слышал.
Вердикт бабушки меня шокировал и обидел:
- Что бы это ни было – ты сегодня весь день сидишь дома.
- Совсем?
- Совсем!
- А…
- За калитку ни шагу!
Дед удивленно посмотрел на супругу, но промолчал.

Какое-то время спустя на улице стало что-то происходить. Что-то кричали, кто-то причитал. Я хотел выйти на крыльцо следом за бабушкой, но она взглядом пригвоздила меня к табурету. Для верности добавила:
- Сидеть!
Она схватила лежавшую на холодильнике газету и положила передо мной:
- Читай!
Я прочитал:
- «Труд». Это же дедушкина газета.
- Не важно! Читай и все тут!
Как вы, наверное, уже догадались, в доме все решала бабушка, и ослушаться ее никто не смел. Естественно, я остался сидеть и читать то, чего не понимал.

Позже я узнал, что Васька Фролов по пути к реке встретил Андрюшку Линова, и они пошли вместе. Кому из них пришла мысль пойти поиграть в приготовленном к сносу двухэтажном здании - никто так и не узнал. Что произошло - тоже неизвестно. В селе не было специализированной техники, поэтому здание должны были разбирать вручную.
После работы бригадир решил зайти и прикинуть, с чего завтра лучше начать и кого куда послать. Он и обнаружил мальчишек. Как я слышал, скорее всего, один из них провалился с крыши, а второй пытался помочь, но они оба упали. Насмерть. Оба.

Прошло много лет, а я до сих пор думаю о том, что если бы не пошел на зов деда (который преспокойно работал в это время) и не заигрался со щенками (которых не было в природе), то я обязательно пошел бы с Васькой, и мы встретили бы Андрюшку…
Источник.
Сегодня, 00:54 by LynxПросмотров: 170Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Мальчик дед щенята ангел-хранитель ребята здание смерть

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Комментарии

#1 написал: Levvv
Сегодня, 01:49
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 223
Однако... Деревенские истории бывают весьма занятными. Очень интересно.
Зарегистрирован: 5.03.2016
#2 написал: BlueCat
Сегодня, 02:34
0
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Репутация: (116|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 539
"...я обязательно пошел бы с Васькой, и мы встретили бы Андрюшку…" а потом из-под обломков крыши доставали бы уже троих провалившихся мальчиков... Сильный, видно, ангел-хранитель у Борьки.

Заманчивое предложение "пойти и посмотреть на щенят/котят" безотказно действует на любого ребёнка.

История очень понравилась, ставлю плюс, но назвать её следовало "А был ли дедушка?".
Зарегистрирован: 17.06.2015
 
#3 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 02:41
0
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Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 479
Дедушка в магазине работает....а его второе "Я" машет рукой ребёнку щенков посмотреть....оригинально.Порадовало.
Плюсик 100%++++++++++++++++++++++

Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#4 написал: Akatsuki_Angel
Сегодня, 03:28
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 166
Очень понравилась история, ++++++
Интересно, почему же бабушка так отреагировала? Может, уже были такие случаи? Жалко, что копипаста(
Зарегистрирован: 30.05.2013
 
#5 написал: BlueCat
Сегодня, 04:08
0
Онлайн
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Репутация: (116|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 539
Бабушка, видно, была умной и повидавшей жизнь женщиной, а кроме того, любила своего внука и берегла его. Как и дедушка.
А бережёного, как известно, и Бог бережёт.
Зарегистрирован: 17.06.2015
 
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