А был ли мальчик?

Lynx Просмотров: 170 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 00:54 by

Я не помню, в каком году это было. Давно. Мне в ту пору лет 10-12 было. Я, как обычно, приехал на лето в село к бабушке с дедушкой. Каждое утро просыпался чуть свет, чтобы успеть с дедом на рыбалку до работы. Потом мы шли в магазин, где дед пенсионер подрабатывал подсобным рабочим. Подносил мешки и ящики с разными продуктами, если требовалось, ремонтировал что-нибудь.Я крутился возле магазина, ожидая своего часа. Либо дед все сделает и его отпустят до четырех часов, либо мимо пройдет кто-то из ребят, и мы пойдем на речку.В тот день все начиналось, как обычно. Рыбалка. Дед работает в магазине, а я пытаюсь построить башню из песка. Уже вижу, как выбегает из своего двора Васька Фролов. Значит, сейчас купаться пойдем. Хотел уж было сломать недостроенную башню, как услышал нечто вроде:- Пс-с-с!Поворачиваю голову на звук и вижу выглядывающего из-за угла магазина деда. Он прижимает к губам палец, призывая к тишине, а потом машет рукой, предлагая следовать за ним. Магазин старый и имеет всего один вход. Будь я постарше, то сообразил, что мимо меня дед не проходил, но тогда я встал и пошел на зов.Дед жестом пригласил меня пойти с ним за дощатый тарный склад. Интересно, что там? За складом я обнаружил небольшую собачку с двумя прехорошенькими щенками. Я так увлекся животными, что не заметил, как дед ушел. Было непонятно, разрешает он взять эту семейку домой или показал, чтобы я мог поиграть здесь. Впрочем, это не столь важно, ведь я прихожу сюда каждый день. Щенки были достаточно большими и с радостью включились в игру.Я не заметил, как пролетело время, и очнулся, только услыхав знакомое:- Бо-о-рь-ка-а-а! Ты тут или убежал?Подбегаю к крыльцу и первым делом огорошиваю деда вопросом:- А мы их домой заберем или тут оставим?- Кого?- Щенят.- Каких еще щенят?- Которых ты мне показал.- Я?Мы еще какое-то время разговаривали в таком духе, пока дед не предложил сходить за тарный склад и посмотреть, о каких щенках идет речь.Мало того, что там не было ни щенков, ни их мамы, пройти за тарный склад оказалось не так просто. С одной стороны он граничил с соседним участком, а с другой имелся узкий проход, поросший высоченной полынью. В траве имелись примятости, говорящие о том, что я там был. За самим складом тоже был пятачок примятой травы - в том месте, где я сидел. Ни животных, ни признаков их пребывания там не наблюдалось.Дед потрогал мой лоб, вздохнул:- Ладно, пойдем домой, а там видно будет.Дед рассказал бабушке о произошедшем, уверяя, что он не выходил из магазина. Там расшатался и готов был сломаться стеллаж, и дед сначала помогал освободить его, потом занимался ремонтом, после чего подносил продукты. Бабушка досконально расспросила, чем я занимался после того, как мы с дедом пришли к магазину, и он пошел работать. Ее интересовало все: что делал, что видел, что слышал.Вердикт бабушки меня шокировал и обидел:- Что бы это ни было – ты сегодня весь день сидишь дома.- Совсем?- Совсем!- А…- За калитку ни шагу!Дед удивленно посмотрел на супругу, но промолчал.Какое-то время спустя на улице стало что-то происходить. Что-то кричали, кто-то причитал. Я хотел выйти на крыльцо следом за бабушкой, но она взглядом пригвоздила меня к табурету. Для верности добавила:- Сидеть!Она схватила лежавшую на холодильнике газету и положила передо мной:- Читай!Я прочитал:- «Труд». Это же дедушкина газета.- Не важно! Читай и все тут!Как вы, наверное, уже догадались, в доме все решала бабушка, и ослушаться ее никто не смел. Естественно, я остался сидеть и читать то, чего не понимал.Позже я узнал, что Васька Фролов по пути к реке встретил Андрюшку Линова, и они пошли вместе. Кому из них пришла мысль пойти поиграть в приготовленном к сносу двухэтажном здании - никто так и не узнал. Что произошло - тоже неизвестно. В селе не было специализированной техники, поэтому здание должны были разбирать вручную.После работы бригадир решил зайти и прикинуть, с чего завтра лучше начать и кого куда послать. Он и обнаружил мальчишек. Как я слышал, скорее всего, один из них провалился с крыши, а второй пытался помочь, но они оба упали. Насмерть. Оба.Прошло много лет, а я до сих пор думаю о том, что если бы не пошел на зов деда (который преспокойно работал в это время) и не заигрался со щенками (которых не было в природе), то я обязательно пошел бы с Васькой, и мы встретили бы Андрюшку…

Ключевые слова: Мальчик дед щенята ангел-хранитель ребята здание смерть

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