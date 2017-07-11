Родовое гнездо

Lynx Просмотров: 251 Комментарии: 2 +12 Вчера, 22:59 by

Работаю следователем. Несколько раз в месяц дежурю сутки. Это когда все уходят по домам, а ты остаешься до утра охранять покой родного города. Если повезет и не придется никуда ехать, то в кабинете устраиваешься спать. Кто на сдвинутых стульях спит, у кого раскладушка в углу припрятана, а у меня в кабинете стоит маленький раскладной диван. На нем-то мы и спали, иногда я давала ключи от кабинета коллегам, не обладающим столь комфортным спальным местом.Так получилось, что в результате реформ нас из старого помещения на первом этаже жилого дома перевезли в старую барскую усадьбу, соединив с другим районным отделом.Основное здание включало в себя несколько подразделений, в том числе дежурную часть. Непосредственно мой кабинет находился в отдельном двухэтажном здании, на втором этаже. Лестница и полы в нашем здании деревянные и скрипучие. Постройка конца 19 века. Высокие трехметровые потолки, лепнина по периметру кабинета, широкие подоконники и остатки огромной, до потолка, печи — плитки с затейливым узором и непривычным орнаментом.Переехали, расположились, работаем. Осталась на первую ночь. Прощаясь с коллегами на ночь, посмеялись, посоветовав очертить мелом круг, как в фильме «Вий», на всякий случай. Шутка вроде, а самой жутко. Закрыла двери за всеми, вприпрыжку умчалась в свой кабинет, заперлась изнутри, легла. За окном — машины, последний троллейбус, освещают фарами кабинет. Часам к трем все стихло. Я задремала, положив телефоны рядом с подушкой, чтобы не проспать звонок из дежурки.Ни с того ни с сего среди ночи просыпаюсь от шагов в коридоре. Я точно помню, как запирала входную дверь и оставила ключ в замочной скважине, поэтому никто не сможет открыть снаружи дверь.Шаги дошли до моей двери и остановились. Мороз по коже. Лежу и думаю, что делать-то: то ли открыть дверь, посмотреть, кто там, то ли нырнуть под одеяло с головой. Пока думала, стало светать, снова появились машины на дороге за окном, дворник зашуршал метлой. Вышла в коридор — ключ на месте, никого нет. На лестницу с улицы намело снега. Если бы кто приходил — остались бы следы. Но их не было.Сдала наряд, уехала домой. Списала на усталость и переутомление. Мало ли, чего не покажется на новом месте да на нервах.С тех пор почти каждую ночь, как дежурю — слышу шаги. Дойдут до моего кабинета и стоят. Пару раз слышала касание по ручке дверной — она синхронно двигается как с внутренней, так и с наружной стороны. То есть, если с одной стороны нажимаешь ручку вниз, то и с другой она опустится. Дойдут до кабинета, дернут — закрыто, и вроде так и стоит за дверью. Выхожу — никого.Принесла иконку на работу, поставила на столе в невидном месте. Плюс крестик нательный ношу всегда. «Отче наш» на ночь читала. Деваться некуда — из наряда никуда не уйдешь и всю ночь по другим кабинетам не просидишь, все равно приходилось «домой» идти.Думала, мне одной это кажется, пока как-то раз в разговоре случайно коллега не упомянула, что на сутках ночью кто-то приходит в отдел. То дверь стукнет внизу, то пол скрипит от шагов. Я уточнила — у нее тоже до кабинета доходят и стоят. Стали аккуратно выяснять, кто еще такое слышит. Практически все коллеги. Дошло до того, что особо впечатлительные коллеги просились на постой в кабинеты в основном здании и тащили туда на ночь свои бумаги и флешки и работали там на чужих компьютерах, хоть это и неудобно. На своем компьютере удобно, но страшно ночью.Стало и жутко, и интересно, поэтому я нашла историю этой усадьбы и её обитателей. Оказалось, местный предприимчивый житель разбогател в конце 19 века, продавая квас, пиво и кренделя со сбитнем на центральной улице нашего города. На вырученные от продажи деньги построил усадьбу, состоящую из основного здания и трех домиков поменьше. В одном таком домике нас поселили на втором этаже. Первый этаж пустовал, там хозяйственные помещения были. Раньше наши кабинеты были жильем прислуги.Всем известная революция изменила расстановку сил в городе. Продавца кренделей расстреляли вместе с детьми и супругой прямо во дворе усадьбы, где сейчас парковались служебные машины. Стену, возле которой казнили владельцев усадьбы, давно заштукатурили и закрасили, плюс она заросла диким вьюном.Усадьбу отобрали, отдали сначала под революционный комитет, а потом передавали то одному учреждению, то другому, и при этом каждый пытался привнести что-то свое, в итоге раздербанили и лестницы, и переходы из одной залы в другую, сами залы разделили перегородками, устроили там кабинеты. От былого величия усадьбы осталась лишь изразцовая печь в нашем кабинете и лестница в основном здании.Видимо, нет покоя владельцам усадьбы, вот и ходят, смотрят, во что превратили родовое гнездо.

Ключевые слова: Сутки дежурство шаги усадьба расстрел призраки

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