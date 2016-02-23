У страха глаза велики

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:31

All Eyez on Me Просмотров: 204 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 16:31 by

Эта ситуация произошла со мной в середине девяностых, когда мне было года четыре. Я про этот возраст толком ничего и не помню, но то, что произошло тогда, я наверно не забуду даже после амнезии.Мы тогда жили в соседнем частном доме, который рассчитан на двух хозяев. В одной половине жила наша семья, в другой пожилые люди. Был летний вечер. В 21:30 наша семья поужинала, после чего мы с моей старшей сестрой пошли смотреть телевизор. Спустя полчаса я заметил, что родителей дома нет, но сестра меня успокоила, сказав, что они пошли к соседям за телефоном. Тогда наш телефонный аппарат периодами брали наши соседи, свой тогда они сломали. Естественно, я удивился, ведь в десять часов мы уже должны спать, а тут сном и не пахнет. Именно поэтому я время запомнил, кстати.Недолго думая, я пошёл на веранду дожидаться родителей, которые, как мне казалось, вот-вот уже придут. Веранда смахивала у нас на мини-коридорчик со ступеньками. Открыв двери на улицу, я уселся на те самые ступени и стал смотреть в сторону калитки.Спустя минуты три произошло то, что запомнилось на всю жизнь.Слева от меня стояла калитка, как я уже писал, напротив от неё и в противоположную сторону проходил соседский забор вплоть до нашего гаража. То есть, взглянув направо, я увижу гараж и дорожку, заворачивающую за наш дом, которая вела на задний двор.Как раз с той стороны сначала что-то хрустнуло, как будто ветка сломалась. Незначительный хруст. Я направил свой взор в сторону гаража, думал, может, какие-нибудь кошки лазят, там ведь рядом пара деревьев стояли. Но буквально через несколько секунд из-за забора появилось нечто, не обратить на это внимание было невозможно. То есть, странное лицо выглядывало из-за забора, и весь свой взгляд оно направляет именно на меня, держась при этом руками за тот самый забор. Попробую описать внешность: на голове был темный мех (но однозначно это были не волосы), лицо было будто загримированное - кожа была темно-светлая, поэтому, наверное, рта видно не было, а нос был темный и с красным оттенком; глаза... глаза были круглые и карие. Этот взгляд я запомнил навсегда. Складывалось впечатление, что это был удивленный взгляд, но в тоже время казалось, что глаза были грустны. Ах да, руки у этого существа были в черных кожаных перчатках, по крайней мере, всё на это смахивало. Сейчас я ещё попытаюсь объяснить, как оно вообще появилось.Выглянуло это нечто из-за забора не так, как мог выглянуть ваш сосед, встав на что-нибудь, из-за чего его голова просто становилась выше уровня забора, нет. Походило всё так, будто оно наклонилось в обратную сторону (по типу "мостика") и в нужный момент резко встало, прислонившись к забору, то есть голова вынырнула из-за плеч. Оригинально, согласитесь, что я тогда и сам оценил. И да, все это я видел отчётливо, так как у нас во дворе стоял фонарь, направленный на калитку, но охватывал он практически весь передний двор. Правда, тот угол, который находился рядом с гаражом, и где это нечто было, освещался хуже всего. А хуже всего - это значит, что наполовину.После того, как оно появилось, и наши взгляды пересеклись, начинали идти минуты. Я находился в ступоре от такой неожиданности и даже стал думать, что это соседи балуются маской, но сразу понял, что там таких шутников не было. Да и кто там меня будет караулить, чтобы так пошутить? Ведь именно к ним-то и пошли мои родители за телефоном. Было бы странно, если бы к тебе пришли соседи за телефоном, а ты стоишь у них под забором с маской, часами и ждешь кого-то.Это я сейчас так рассуждаю, тогда я просто отсек этот вариант и через какое-то время просто решил спросить:- Ты кто?..Но в ответ этот взгляд меня все сильнее пронзал. Я повторил вопрос, но ответа не было. Чёрт возьми, оно даже не моргало, после появления не было абсолютно никаких действий, просто замерло и всё. Окоченело. Степень шока у меня зашкаливала. Не скажу, что я до смерти испугался, нет, как будто просто вас кто-то из-за угла напугал своим неожиданным появлением и всё, дальше был лишь интерес. Это сейчас, покажись такое, был бы приступ, а тогда все было так.Поняв, что диалога у нас не будет, я решил (по своей, конечно, детской логике) кинуть в него что-нибудь. Увы, моя мать -хозяйка хорошая и двор выметала начисто, поэтому всё, что я мог найти - это очень мелкие камешки, которые так и не долетели до этого нечто, как бы я их не кидал. А расстояние от крыльца до него было метров 8-10, наверное.Осознавая, что и это ни к чему не приведет, я уже готовился снять свой тапок, как с другой стороны зашли мои родители с телефонным аппаратом в руках. Папа сразу спросил:- О, а ты что тут стоишь?Обалдевший от происходящего, я сразу же указал в сторону гаража и сказал:- Пап, смотри.На секунду бросив взгляд в ту сторону, батя мне тогда сказал:- Ничего не вижу... Иди-ка домой.Возражать бате, даже в такой ситуации, я не рискнул, так как авторитет был невелик, да и ошарашен я был тем, что он ничего такого не увидел. Хотя, я думаю, он просто посмотрел на гараж, да и та секунда, что он смотрел... Короче, не думаю, что это мог видеть только я.Но на этом еще ситуация не закончилась. Я, забежав домой, ринулся на кухню, не включив свет. С кухни окна выходят прямо к тому месту, напротив которых это странное лицо мерило меня своим взглядом, причем этот взгляд так и был направлен туда, где раннее находился я.В ту же секунду я стал подзывать каждого: маму, папу, сестру. И все были заняты... как назло... Сестра досматривала фильм, папа с мамой подключали телефон и кому-то срочно звонили... В общем, потом, когда я во второй или третий раз пошёл к ним, оно уже пропало. Я тогда чертовски разозлился на свою семью, честно, это я хорошо помню. С ними не разговаривал день-два. Только потом всё рассказал.Но и на этом моя история не закончилась. Через какое-то время, скорее всего, через пару месяцев где-то, я проснулся среди ночи. Как обычно это бывает, когда сон заканчивается, и ты на какое-то время просыпаешься, потом пару раз хлопнув глазами, засыпаешь снова. Так было и у меня. Только когда я проснулся, то посмотрел в потолок, потом перевернулся на бок, ближе к краю и увидел... как вы думаете, что? Чёрт побери, то самое лицо! Да-да! Только в этот раз оно, словно какая-то тучка, плавало ниже уровня кровати, почти на полу и среди темноты. Снова этот грустный, но удивленный взгляд. Казалось, что оно буквально выпучилось на меня. Сон отбился сразу.Моя сестра старше меня на пять лет, и тогда у нас была двойная кровать, то есть мы спали всегда рядом друг с другом, чтобы темноты не бояться. Но тогда, взглянув на неё, я тихо попытался её разбудить, произнеся пару раз её имя, но результата ноль. Тогда, посмотрев еще раз на пол, я снова увидел это плавающее по полу лицо, чей взгляд сверлил меня. Я в тот момент настолько отчаялся, что, выждав момент, спрыгнул в свободную зону и ринулся в кровать к родителям. Забившись под батин бок, я вскоре уснул.Больше я это нечто не видел никогда. А вот когда я рассказывал эти истории, то реакция была разной. Батя считал, что я насмотрелся чего-то, а сестра лишь смеялась и подшучивала, что это была подвыпившая она, якобы потому и нос был с красным оттенком. Мама тоже сходилась к мнению о моей детской фантазии, хотя она на протяжении последующих двух лет раза четыре просила меня нарисовать то, что я видел, и во всех случаях рисунки получилась очень схожими. Лишь моя бабушка тогда сказала, что это был домовой, и что он может появляться не только в самом доме, но и вблизи его. А у бабушки моей такая ситуация тоже случалась, однако, как говорит Леонид Семёнович: "Но это уже совсем другая история".

Ключевые слова: Лицо нечто взгляд домовой ночь нечто под кроватью авторская история

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