Ленточка

Новость отредактировал Halet - Сегодня, 18:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sergio2121 Просмотров: 103 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 18:18 by

Был у меня один случай в жизни, которому до сих пор не могу найти логическое объяснение.Произошло это в 2007г. Учился я тогда в одном военизированном институте на 3 курсе. Надо сказать, сам институт располагался в здании 30-х годов. В разное время в этом здании размещалось сначала погранучилище (в 50-х годах), потом была воинская часть, а в 70-х оно перешло авиазаводу.Короче, жизнь курсантская текла своим чередом, и в свободное от занятий и нарядов время мы с товарищами проводили в спортзале. Ну, а когда не было доступа к спортзалу, мы облюбовали одну из здоровых заброшенных комнат. На то время, когда в то здание перевели наш институт, там шел ремонт, то бишь это был «новый корпус»; много комнат, что располагались выше 3 этажа, были не жилыми. Там ещё много барахла пооставалось от авиазавода: книги, чертежи и так далее. И вот, в один из дней что-то не срослось у нас со спортзалом, и взяли мы спортинвентарь(перчатки, «лапы» и т.д.). Пошли в ту комнату, были мы втроем. Прошел где-то час тренировки, и тут я как-то заметил, что у моих товарищей поменялись выражения лиц: как-то они стремно себя начали вести; резко поступили предложения закончить тренировку. Я начал было возмущаться, упрекать, мол, недотренировались, время ещё есть до ужина. А те отнекиваются и все.Потом один из товарищей подошел ко мне и показал на дальний угол. То, что я там увидел, привело меня в замешательство. В воздухе была ленточка кремового цвета, и она, без всяких на то причин, выписывала финты в виде колец в воздухе. Ну, вроде как в спортивной гимнастике есть упражнение. Создалось впечатление, что кто-то невидимый «играется». И главное, что лента перемещалась так скоренько по залу. Тут и у меня пропало желание тренироваться, и мы рванули оттуда, что было сил. Потом, обсуждая и раздумывая, мы так и не смогли дать объяснение этому явлению. Ведь тот зал был абсолютно пустой: там только паркет, а окна намертво забиты и заклеены со стеклами, вход один, сквозняка там не было, да и от ветра такого не может быть, чтоб лента закручивалась в «кольца» и так мягко, «гуляла» по периметру комнаты от потолка к полу и т.д. И ощущения были неприятные и стремные от этого вида. Причем сразу у трех молодых и здоровых парней. Они мне даже, и не хотели говорить, когда сами заметили; думали, выведут меня по-быстрому. Что оно было, так и осталось для меня загадкой...

Ключевые слова: Непонятное лента авторская история институт

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