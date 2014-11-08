Квартира

О квартире

Ареал обитания твари

Вот и поговорили

"Доброе" утро

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:34

Причина: Стилистика автора сохранена

Suta Просмотров: 178 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:34 by

Дом нельзя назвать новым или старым, ему чуть больше восьми лет, стоит "свечкой" во дворах типажа СССР.При покупке квартира была в "черновом" состоянии, не было даже банального линолеума. Как потом мы уже узнали от посредника, в квартире жили личности довольно маргинальные (алкаши, если проще).Опросив соседей, которые в большинстве своем состояли из бабушек-старушек, мы точно убедились, что в квартире до нас никто не умирал, никого не убивали и даже серьезно не калечили. Собственно, после этого импровизированного расследования было решено, что квартиру берем, но только после переезда выяснился один неприятный минус.Это я могу отнести к аномалиям квартиры и довольно неприятным.Проблема в том, что в моей комнате круглый год стоит невероятный холод, доходит до того, что летом мне иногда приходится включать обогреватель.Сколько уже рабочих мы вызывали, и сколько раз они разводили руками, мне уже вспомнить не дано. Утепляли и так и этак, разве что теплые полы не стелили, ибо как только я вижу ценник, то невольно ощущаю, как большая зеленая жаба элегантно опускается мне на грудь и начинает душить.Собственно, такую температуру в комнате я отношу к тому самому Дюдику, возможно, его ко мне тянет именно из-за такого холода, если, конечно, он сам не его причина.И так, спустя время наблюдений и изучения, в течении того месяца, что я жила одна, мне удалось выявить одну странную закономерность: существо очень часто появляется на кухне у окна, прямо рядом с холодильником (да-да, теперь вы знаете спонсора моей диеты). Основная часть его проявлений приходится именно на кухню, и большая часть его проказ приходилась именно на нее.Самое интересное, что я заметила, так это то, что с существом можно договориться, но об этом позже.Еще на кухне меня довольно часто преследует ощущение наблюдения и слежки, словно кто-то стоит за моей спиной и пристально так наблюдает, даже кажется, что слышу, как оно дышит.Про то, что я постоянно кого-то вижу боковым зрением, думаю, можно даже не заикаться.К слову говоря, не думаю, что в квартире есть портал (как предлагали в комментариях под прошлой историей), мне до сих пор кажется, что квартиру мы приобрели сразу же вот с таким вот дружелюбным соседом.Две дополнительные истории о которых я благополучно забыла упомянуть в прошлом посте.Случилось это как раз в период истории про молоко. Завелась у меня за месяц странная привычка: разговаривать с тварью ночью перед сном. И мне спокойнее, что я вроде как и не одна, и ему, может быть, не так скучно. Уставала я сильно пару ночей и потому спать ложилась без типичных разговоров, а тут, значит, вспомнила, да и решила все же возобновить новую традицию. Очень и очень зря.Встав в дверях кухни, я начала говорить о чем-то и тут закашлялась сильно, ощущение было, словно пальцем на горло надавили. Думаю, ну ладно, может, переутомление. Откашлялась, попробовала еще раз заговорить, но опять тоже самое, но уже сильнее, словно и нажим стал больше.Не буду преувеличивать, как это обычно в подобных историях бывает. Я не ощущала ледяных пальцев на шее, не слышала дыхание, голосов и синяков, собственно, тоже не осталось, но с тех пор я решила прекратить подобное общение.А вот это произошло еще примерно зимой, до сих пор я не могу понять, как могла забыть описать эту жуть в первой истории.Обычно, просыпаясь в выходные, я люблю просто еще немного полежать с закрытыми глазами, проанализировать свои сны, подумать.Вот и в эту субботу я точно так же ленилась и упрямилась неизбежному мытью посуды.Тут я ощутила нечто странное, словно плед, лежащий на мне, натянулся, будто кто-то сверху его придавил. Вдруг чувствую, что сбоку диван прогнулся, и ощущаю, совершенно точно всем телом ощущаю, как оно нависло надо мной, смотрит так пристально, ждет, когда я не выдержу и открою глаза. Свои чувства я описывать не стану, ибо приличных слов там не подобрать, а цензура мои обороты, боюсь, не пропустит.Все прекратилось, когда мама вдруг резко распахнула дверь комнаты, чтобы позвать меня завтракать.Еще весь день я ходила бледная, перепуганная и не знающая, куда себя деть.

Ключевые слова: Тварь квартира взгляд нечто холод авторская история

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