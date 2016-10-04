Необъяснимое

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:43

tutti Просмотров: 388 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 18:43 by

Жила я тогда с мамой, бабушкой и дедушкой. Еще до того, как бабушку забрали в больницу, я с ней здорово повздорила и так и не успела попрощаться. Она лишь на секунду вышла из комы и уснула навсегда. До сих пор корю себя за дурной характер в юности.Через пару дней мы привезли бабушку домой (по обычаю, умерший должен "переночевать" дома). Мама в этот вечер была с родственниками на кухне, я сидела в комнате напротив прихожей, где стоял гроб, и расфасовывала конфеты по маленьким кулечкам. Думала о чем-то своем, как вдруг боковым зрением заметила, что в дверном проеме стоит дед и смотрит на меня. Почему-то мне не понравилось это, мне показалось, будто бы он со злобой смотрел. Я даже побоялась поднять глаза - так мне стало страшно. Казалось, если я посмотрю на него, то увижу не родного и любимого дедушку, а что-то неадекватное. Но прогнала мысли прочь и все-таки осмелилась спросить, может, ему что-нибудь нужно, но он развернулся и ушел в свою комнату.Когда я закончила с конфетами, то решила посидеть с бабушкой, попрощаться хоть так.Выходя из комнаты, увидела в коридоре черного молодого кота (дверь в дом была открыта, так как был июль месяц, и в прихожей собирался неприятный запах). Прогнав его, я была возмущена, так как наши домашние кошки не позволяют себе такого, а тут приблуда.Понимая, что с таким настроем я не смогу сидеть в доме, решила сходить на кухню, но и заодно предупредить деда, чтобы следил. Зайдя к нему в комнату, я его там не обнаружила, но как так? Он же заходил сюда и спустя 20 минут никуда не выходил. В этот момент у меня что-то оборвалось в груди, оставив неприятный осадок ужаса.Я пулей вылетела на улицу и пошла в летнюю кухню ко всем родственникам, предварительно успокоив себя, но ненадолго.Второй ужас я испытала, когда увидела деда за столом со всей семьей. Спросив у него, не заходил ли он в дом, получив отрицательный ответ, я чуть не взвыла. Но овладела собой и подсела к маме, тихонечко на ухо рассказала о наглом коте и спросила, не знает ли она, чей он (мы живем в селе и многих котов своих соседей знаем). Мама сказала, что без понятия, и пошла в дом, а я за ней.Когда мы зашли в дом, то первое, что я увидела - это снова того же кота, только уже сидящего на животе моей бабушки. От неясности происходящего и шока я медленно сползла по стенке и отключилась.Пришла в себя уже поздно ночью. Мама сказала, что прогнала кота, но тот не особо и хотел уходить, шипел на нее и бегал по комнате.Утром перед похоронами уже все успокоились и взяли себя в руки. Больше никому из близких мы это не рассказывали.Спустя столько лет я думаю, что же это было? И как нужно было поступить?Кота мы этого больше никогда не видели, да и не принес он в нашу семью новых бед или улучшений. Может, это был самый обычный кот, но как он осмелился войти в чужой дом? Почему он залез в гроб?Что это было, и кого я приняла за своего дедушку? Никогда больше в жизни я не ощущала такого взгляда от людей. В нем было столько злобы, негатива, и он так подавлял, что хотелось залезть в ракушку.Возможно, это я сама себя тогда накручивала, но объяснений не нахожу по сегодняшний день.

Ключевые слова: Бабушка кот похороны гроб дедушка авторская история

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