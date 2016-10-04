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Истории из жизни

Необъяснимое

Жила я тогда с мамой, бабушкой и дедушкой. Еще до того, как бабушку забрали в больницу, я с ней здорово повздорила и так и не успела попрощаться. Она лишь на секунду вышла из комы и уснула навсегда. До сих пор корю себя за дурной характер в юности.

Через пару дней мы привезли бабушку домой (по обычаю, умерший должен "переночевать" дома). Мама в этот вечер была с родственниками на кухне, я сидела в комнате напротив прихожей, где стоял гроб, и расфасовывала конфеты по маленьким кулечкам. Думала о чем-то своем, как вдруг боковым зрением заметила, что в дверном проеме стоит дед и смотрит на меня. Почему-то мне не понравилось это, мне показалось, будто бы он со злобой смотрел. Я даже побоялась поднять глаза - так мне стало страшно. Казалось, если я посмотрю на него, то увижу не родного и любимого дедушку, а что-то неадекватное. Но прогнала мысли прочь и все-таки осмелилась спросить, может, ему что-нибудь нужно, но он развернулся и ушел в свою комнату.

Когда я закончила с конфетами, то решила посидеть с бабушкой, попрощаться хоть так.
Выходя из комнаты, увидела в коридоре черного молодого кота (дверь в дом была открыта, так как был июль месяц, и в прихожей собирался неприятный запах). Прогнав его, я была возмущена, так как наши домашние кошки не позволяют себе такого, а тут приблуда.
Понимая, что с таким настроем я не смогу сидеть в доме, решила сходить на кухню, но и заодно предупредить деда, чтобы следил. Зайдя к нему в комнату, я его там не обнаружила, но как так? Он же заходил сюда и спустя 20 минут никуда не выходил. В этот момент у меня что-то оборвалось в груди, оставив неприятный осадок ужаса.
Я пулей вылетела на улицу и пошла в летнюю кухню ко всем родственникам, предварительно успокоив себя, но ненадолго.

Второй ужас я испытала, когда увидела деда за столом со всей семьей. Спросив у него, не заходил ли он в дом, получив отрицательный ответ, я чуть не взвыла. Но овладела собой и подсела к маме, тихонечко на ухо рассказала о наглом коте и спросила, не знает ли она, чей он (мы живем в селе и многих котов своих соседей знаем). Мама сказала, что без понятия, и пошла в дом, а я за ней.
Когда мы зашли в дом, то первое, что я увидела - это снова того же кота, только уже сидящего на животе моей бабушки. От неясности происходящего и шока я медленно сползла по стенке и отключилась.
Пришла в себя уже поздно ночью. Мама сказала, что прогнала кота, но тот не особо и хотел уходить, шипел на нее и бегал по комнате.

Утром перед похоронами уже все успокоились и взяли себя в руки. Больше никому из близких мы это не рассказывали.
Спустя столько лет я думаю, что же это было? И как нужно было поступить?
Кота мы этого больше никогда не видели, да и не принес он в нашу семью новых бед или улучшений. Может, это был самый обычный кот, но как он осмелился войти в чужой дом? Почему он залез в гроб?
Что это было, и кого я приняла за своего дедушку? Никогда больше в жизни я не ощущала такого взгляда от людей. В нем было столько злобы, негатива, и он так подавлял, что хотелось залезть в ракушку.
Возможно, это я сама себя тогда накручивала, но объяснений не нахожу по сегодняшний день.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43 by tuttiПросмотров: 388Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Бабушка кот похороны гроб дедушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Nadezhda9
Сегодня, 18:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 111
За историю +, но что это было не знаю. Может кто-то сведущий объяснит?!
Зарегистрирован: 4.10.2016
#2 написал: mr.who
Сегодня, 18:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 468
Действительно что-то необъяснимое.
Но плюс поставлю.
Зарегистрирован: 13.03.2013
 
#3 написал: фергю сон
Сегодня, 18:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (6|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 242
Когда я хоронила отца, произошла такая история. Местные мужики сказали всем родным попрощаться с усопшим - они будут забивать крышку гроба. И в этот момент в комнату "влетел" кот Маркиз, которого при жизни очень любил отец, и громко проорал "Мяу! Мяу! Мяу!"
Зарегистрирован: 8.12.2014
#4 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 20:24
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 250
Домовой.Он может перевоплощаться и в кота и в человека.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Цитата: фергю сон
Когда я хоронила отца, произошла такая история. Местные мужики сказали всем родным попрощаться с усопшим - они будут забивать крышку гроба. И в этот момент в комнату "влетел" кот Маркиз, которого при жизни очень любил отец, и громко проорал "Мяу! Мяу! Мяу!"

Вот пришел попрощаться, котеич! Что тут скажешь еще.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Цитата: Волжская О.В.
Домовой.Он может перевоплощаться и в кота и в человека.
Плюс.

Ток не добрый какой-то он был? Иль не он?
Зарегистрирован: 27.06.2017
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