Родственнички, или Кое-что о порче

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

embi Просмотров: 675 Комментарии: 7 +13 Сегодня, 06:28 by

Я убежденный атеист и прошу воздержаться от комментариев в духе "зря, зря" и "до поры до времени все атеисты" в мою сторону. Но при этом я упорно верю в мистику и всякого рода истории, связанные с ней. Хотя события в своей жизни я все же пытаюсь объяснить со скептической, а не мистической точки зрения, описываемое мною далее можно охарактеризовать словом "ужас". Я стараюсь как можно реже об этом думать, но порой воспоминания об этом сами начинают всплывать в моей голове.Так получилось, что мама родила меня от женатого человека, с которым через пару лет после моего рождения перестала общаться. С отцом ни я, ни мама не общались, и не общаемся до сих пор, он тоже про нас не вспоминает. Он в курсе, что я его дочь и вряд ли у него есть сомнения по этому поводу - говорю это сразу, чтобы избежать возможных вопросов и несостыковок по ходу моего рассказа. Я заранее извиняюсь, если этот текст покажется обрывочным и сбивчивым - есть у меня такое, да. Едем дальше.Когда мне было лет 18, подруга подбила сходить меня к какому-то "ясновидящему", назовем его Аркадий. Была от него в диком восторге, якобы рассказал он ей про нее саму - будто по книге прочел, вплоть до мелких деталей, которые он про нее, конечно же, никак знать не мог, а мог лишь "увидеть".Я похмыкала скептически над ее рассказом - увидел он там про тебя все, ага, прям колдунство, - но сходить к нему согласилась. Говорю же, люблю я всякую мистику, да и любопытство пересилило - интересно ведь послушать, что про тебя расскажут.Аркадий принимал у себя дома. Большая, но мрачноватая и темная квартира (на электричестве он экономил, что ли, или просто подобающую атмосферу создавал?), дверь мне открыл высокий, худощавый и хмурый мужик. Брезгливо принюхался (как мне показалось) ко мне, сделал недовольное лицо, тоном величайшего одолжения сказал мне "пошли" и повел за собой на кухню. Я сразу же почувствовала себя немытым бомжом, пахнущим как задворки ликероводочного завода. Шла за ним и гадала, чего это он меня нюхал так недовольно и чем от меня может пахнуть, что надо так кривиться в мою сторону.Он усадил меня на стул в центре кухни, молча сделал рукой несколько жестов над моей головой, после чего его лицо стало еще более брезгливым. Я уже настолько некомфортно чувствовала себя, что только дичайшее любопытство удерживало меня от того, чтобы извиниться, встать и уйти из этого дома. Зря я, что ли, ехала сюда к нему на другой конец города?Затем все так же молча Аркадий стал лить в воду расплавленный воск, очень кратко и отрывисто комментируя образовавшиеся в воде фигуры. Не помню уже, что там было, но почти все фигуры в воде потемнели от свечного нагара и Аркадий сказал, что это очень, очень плохо. Очканула я изрядно после таких слов, скажу вам.В общем, затем он уселся напротив меня и, глядя мне в глаза, сказал, что на мне серьезная и нехилая порча и что навели ее на меня родственницы, какие-то тетки. Что за фигня, подумала я, я своих теток (с маминой стороны) знаю, я с детства их любимицей была. А он, словно услышав это, уточнил, что тетки эти - родня со стороны отца и в плане порчи за меня они взялись нешуточно. Так что знай, что жизнь тебе предстоит нелегкая и неприятностей тебя ждет вагон.Я недоверчиво посмотрела на него и сказала, что вы знаете, по-моему, в жизни мне сейчас как раз-таки вполне себе прёт. Я поступила в престижный вуз на бюджет, причем без особого труда, впереди у меня неплохие перспективы и вообще, что-то не верится мне в эти ваши предсказания насчет тяжелой судьбы.Аркадий как-то печально усмехнулся и сказал - все это впереди, пока ты еще просто об этом не знаешь. Затем он резко переменился в лице и стал меня выпроваживать со словами:- Зря я вообще согласился тебя принять, давай иди уже, мне после тебя всю квартиру чистить капитально предстоит, столько негатива ты приволокла за собой, сплошная чернота!А, думаю, видимо, вот чего он так брезгливо ко мне отнесся с самого начала.Короче, сказать, что я охренела от всего этого, это мягко сказано. Странный дядька, толком ничего не объяснил, жути нагнал, черти что, короче.Пришла домой и стала пытать маму насчет этих таинственных теток. Мама, которая тоже достаточно скептически к таким вещам относится, выслушала мой рассказ как ночную байку в пионерлагере - то есть не прониклась вообще никак, "ну и хрень же тебе рассказали". Сказала лишь, что да, никто из отцовской семьи не знал про нас с ней, кроме его старшей сестры - очень неприятной, жесткой и стервозной бабы (такое впечатление о ней сложилось у мамы, и да, получается, она приходилась мне теткой), имевшей большое влияние на брата. И именно сестра сказала ему - или живи со своей семьей, или заводи себе гарем. Отец предпочел остаться в семье, где уже было двое детей, и сказал маме, что больше они общаться не будут, и слово свое сдержал. Да и мама не искала с ним встреч.Здесь я сделаю небольшое отступление, дальше будет понятно, для чего оно. Я живу в одной из мусульманских стран бывшего СССР, являюсь русской, но мой отец – мусульманин, который хоть и столичный житель, но сам родом из дальней глухой области, в которой у него осталась многочисленная родня.Прошло лет 7. За это время я обзавелась кучей болячек, отчислилась из вуза по состоянию здоровья, у меня нашли бесплодие, которое я лечила несколько лет. С работой мне не особо фартило - то густо, то пусто. Затем была тяжелая беременность, трудные роды, ребенка чудом спасли. С его отцом мы вскоре расстались. Я держалась на плаву как могла, хваталась за любую подработку. В общем, и правда не могу сказать, что жизнь меня баловала. На личную жизнь я уже в общем-то забила, уйдя с головой в работу. Спасал меня лишь близкий друг и его жена, которые всегда были рядом, помогая советами, подкидывая денег в особо трудные моменты, выводя из плохого настроения и депрессняка и вообще по мере сил всячески стараясь выручить меня, за что им огромное спасибо.И тут я второй раз в жизни попадаю к ясновидящему человеку - к женщине. На этот раз я пошла туда за компанию с подругой, вспомнила историю с Аркадием и решила узнать, что скажут мне на этот раз.Услышав от нее про порчу, которую я таскаю на себе уже много лет и за которую надо сказать спасибо родственникам, а также про то, что от меня прям фонит невидимыми чернотой и грязью, я прям что-то призадумалась. История про моих гашеных родственничков на глазах переставала походить на баловство. Тем более эта женщина, оказавшись более разговорчивой в отличие от Аркадия, рассказала интересные подробности. Сомневаться в них или нет, я сама не знаю, но сказала она следующее.По ее словам, порчу навели на меня, точнее на беременную тогда мною маму – целью было не дать мне родиться (а надо сказать, что мама большую часть беременности пролежала на сохранении, рожала меня крайне тяжело в течение двух суток, я долго не дышала, и меня и маму долго откачивали – короче, были все шансы умереть. Совпадение или нет?). Но я как-то вопреки всему родилась, несмотря на их усилия, - а значит, оказалась невероятно сильной - приняв на себя или в себя весь тот негатив, которым меня пытались убить. Собственно, этим и объясняются твои вечные жизненные проблемы в чем только можно и прочее. И прибавила – ты не случайно родилась на стыке двух знаков зодиака, на долю таких «пограничных» людей выпадают нелегкие испытания, а тут еще и порча усугубила.Я обалдела, теперь уже второй раз. В башке все сказанное, конечно, укладывалось с трудом. Ты выжила, уже тогда показав себя сильной, и все такое… К слову, окружающие часто мне говорили, что я похожа на человека, которого невозможно сломать никакими проблемами и бедами, который способен вынести все что угодно. Совпадение, но смешно: «да на тебе пахать надо!»(С)О визите к Аркадию и к этой женщине я, кроме мамы, никому не говорила. Поэтому спустя пару месяцев при разговоре со своим другом, про которого писала выше, я чуть со стула не грохнулась – и вот почему.Болтая о том о сем, подняли мы с ним интересную тему. Он переехал в город, уже будучи школьником, а родился и вырос он в дальней глухой области нашей страны и, по его словам, насмотрелся там на всякое.- Ты в курсе, что, в общем-то, полуграмотные жители таких отдаленных регионов владеют нехорошими силами и черной магией, очень напоминающей вуду? - спросил меня он.У меня, эм, челюсть упала. Напомню - я житель СНГ, у нас мусульманская страна, и как-то вуду здесь у нас… бред какой-то.Ну, может, и не вуду, поправил сам себя мой друг, но очень схожее «шаманство». Ритуалы эти однозначно черные, потому что проводятся они чаще всего с целью свести кого-то в могилу. И проводятся они, как правило, с привлечением духов умерших. В общем, это чернуха стопроцентная и гиблая. На моих глазах, сказал он, абсолютно крепкий и здоровый человек мог за год превратиться в ходячую развалину и умереть, ничем при этом особо не болея. Будто кто-то или что-то грызло его изнутри, вытягивая все соки и силы и в конечном итоге изводило до смерти в короткие сроки.И занимаются этим «вуду» исключительно женщины. И не сказать, чтоб у них это редкость среди населения – такой «магией» в той или иной степени там владеют многие женщины. В принципе, могут они и вылечивать, и привораживать, и отвораживать – но черными способами, как правило.Со стороны я себя в тот момент не видела, но глаза выпучила, наверное, очень здорово. Какая-то хрен пойми какая магия, дальние области страны, откуда родом и мой отец, якобы порча со стороны теток… Я начала все это рассказывать другу. Он, конечно, тоже прифигел мощно! И поскольку на тот момент мы уже прилично накачались пивом, гениальная идея не заставила себя долго ждать - он предложил:– Слушай, а давай попробуем найти в инете эту тетку, злую сеструху твоего отца!И как мне раньше это в голову не пришло? Имя ее я знала, фамилия у нее как и у отца… Нашли, в общем, в соцсетях эту бабень.Ребят, вы верите в то, что бывают отвратительные рожи, которые не украсит ни косметика, ни улыбка? Я вот теперь верю. Потому что назвать доброй или хотя бы обычной морду этой бабени вряд ли бы кто-то смог. Не могу передать словами – в общем, поверьте, на морду это была сущая ведьма. И вся стена у нее была исписана ее же постами – как думаете, на какие темы? «Вылечу от алкоголизма на расстоянии», «Сниму порчу», «Закодирую от наркомании», «Гадаю на Таро»… В общем, тетушка к старости в добрые волшебницы подалась, видимо…Кажется, в тот момент мы с другом буквально протрезвели от всего выпитого в тот вечер. Слов не было ни у меня, ни у него. И что самое мерзкое – в лице этой своей тетки я видела черты своего же лица, только лет через 30. Глаза, скулы, рот – это практически вылитая я, только старая и злая! И при этом безумно противная, омерзительная морда в целом.На этом месте я, пожалуй, пока остановлюсь, устала печатать. Если что, продолжу в комментариях. И не сочтите за бред больной идиотки, пожалуйста. Написала все как было, ни прибавить, ни убавить.Хотелось бы спросить ваше мнение насчет всей этой адской ереси, которая все же имеет место быть на самом деле. Что скажете, и вообще? Написала не ради плюсов, просто вот поперло меня сегодня что-то.И да, ни в какие храмы я после всего этого (да и до тоже) я не ходила, не молилась, потому что я категорически не верующий человек. Не мое это, не верю я и не могу заставить себя верить - а если не верю, то и не помогут мне все вот эти религиозные обряды.

Ключевые слова: Ясновидящие порча родственники черная магия авторская история

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