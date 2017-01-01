Темный дух

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

MIMVAV Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:35 by

Началась весна. Снег таял, я же таял от количества обязательной к исполнению работы. Никуда от неё спрятаться нельзя.В тот момент был в должности простого офисного работника, то есть менеджера по работе с клиентами.Написал клиентам одну бумагу, сделай отчет на 10 бумагах разным начальникам. Моё трудолюбие не знало границ, и поэтому я делал все до последнего. Порой засиживался на работе и уходил уже затемно. Иногда брал работу на дом, но это в особые случаи.Очередной день. Людей много пришло, соответственно, отчетов много тоже. Ближе к вечеру удалось уже сделать около 70% отчетного материала за день.Темнеет сейчас рано, поэтому все разошлись тоже рано. Тишина и покой. Даже работа быстрее пошла."Еще несколько бумаг - и можно идти", - пробежала эта мотивирующая мысль.Охрана и начальник знают о моей работе. Начальник мотивирует денежно, охрана не ругается. Все вошло в норму.Зал, в котором я находился тогда, был разделен картонными панелями на 8 зон. В каждую обязательно входил стол, стул, компьютер и приборы взаимодействия с ним, мусорка и прочий канцелярский хлам. Для себя удалось выпросить лампу для экономии общего света. Не хотел им пользоваться - с лампой уютнее.Осталось всего 4 бумаги на печать и подпись, как вдруг началось явление.Компьютер начал глючить. Не реагировал на мышку, "клавиши реанимации" тоже не помогали."Глупая техника всегда сбой даёт в самый ненужный момент", - проговорил я шепотом и начал думать, что бы такое сделать, чтобы компьютер развис.Пока осматривался. Начала гаснуть лампа. Мигнула несколько раз и потухла. Компьютер потух вмести с ней. Воцарилась тьма.Матюгнув все, что окружало, решил всё бросить и уйти. Взял сумку в одну руку, телефон в другую как подсветку в дороге вниз.Находилось моё рабочее место на 11 этаже. Так что путь вниз был далек.Пройдя несколько залов и направляясь к лифту, начал обращать внимание на то, что слышу разговор. Причем говорили где-то далеко. Пытался прислушаться - ничего не разобрать.Лифты не работали. Меня это расстроило. Надежда погибает последняя. Спуск по лестнице предстоял долгий.Ступени шли одна за одной. Снова этот голос, тот самый из диалога. Только уже один и превратился в монолог более четкого формата. Снова попытка понять откуда и кто говорит провалилась. Складывалось впечатление, что голос идет и снизу, и сверху.Телефон служил мне другом долгое время в темном путешествии, но он тоже предал меня. Погас на первом этаже пред самым выходом с лестницы.Далее последовало то, что заставило меня с криком выбежать с лестницы и пробежать мимо охраны.Голос приблизился почти вплотную и резко замолчал. По спине пробежали мурашки, ноги ватные. Последовал мужской грубый голос:- Мы придем за тобой.Крики были неизбежны, как и бег оттуда. Очнулся уже на стоянке около машины, пытаясь найти ключ. Руки дрожали, хотелось пить.Наконец-то нашел ключ, и тут ко мне подбежал охранник:- ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? - задал он мне вопрос.- Голос... он говорил, а потом... это... - пытаясь подобрать слова, ответить я.- Напугали Вы меня страшно. Можно с Вами поговорить в машине?Мне стало интересно, что хочет он мне сказать. Вскоре мы сидели в машине.- Я думал, что сошёл с ума вместе со сменщиком. Днем все хорошо, а ночью начинается ужас, - провел он платком по мокрому лбу и продолжил: - Если уйти достаточно от КПП, то начинается чертовщина. Гаснет свет, лифты не работают, фонари отрубаются, а рации начинают глючить.- Давно тут это? - спросил я.- Достаточно. Кто-то не любит тут ночных гостей и учит их долго не сидеть у него в гостях.На душе как-то стало спокойнее. Охраннику купил бутылку вина в подарок, а сам поехал. После этого случая стараюсь больше не сидеть на работе ночью и уходить со всеми домой.

Ключевые слова: Ночь голос охранник побег авторская история

Другие, подобные истории: