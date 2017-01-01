Темный дух

Темный духНачалась весна. Снег таял, я же таял от количества обязательной к исполнению работы. Никуда от неё спрятаться нельзя.
В тот момент был в должности простого офисного работника, то есть менеджера по работе с клиентами.
Написал клиентам одну бумагу, сделай отчет на 10 бумагах разным начальникам. Моё трудолюбие не знало границ, и поэтому я делал все до последнего. Порой засиживался на работе и уходил уже затемно. Иногда брал работу на дом, но это в особые случаи.
Очередной день. Людей много пришло, соответственно, отчетов много тоже. Ближе к вечеру удалось уже сделать около 70% отчетного материала за день.
Темнеет сейчас рано, поэтому все разошлись тоже рано. Тишина и покой. Даже работа быстрее пошла.
"Еще несколько бумаг - и можно идти", - пробежала эта мотивирующая мысль.
Охрана и начальник знают о моей работе. Начальник мотивирует денежно, охрана не ругается. Все вошло в норму.
Зал, в котором я находился тогда, был разделен картонными панелями на 8 зон. В каждую обязательно входил стол, стул, компьютер и приборы взаимодействия с ним, мусорка и прочий канцелярский хлам. Для себя удалось выпросить лампу для экономии общего света. Не хотел им пользоваться - с лампой уютнее.
Осталось всего 4 бумаги на печать и подпись, как вдруг началось явление.
Компьютер начал глючить. Не реагировал на мышку, "клавиши реанимации" тоже не помогали.
"Глупая техника всегда сбой даёт в самый ненужный момент", - проговорил я шепотом и начал думать, что бы такое сделать, чтобы компьютер развис.
Пока осматривался. Начала гаснуть лампа. Мигнула несколько раз и потухла. Компьютер потух вмести с ней. Воцарилась тьма.
Матюгнув все, что окружало, решил всё бросить и уйти. Взял сумку в одну руку, телефон в другую как подсветку в дороге вниз.
Находилось моё рабочее место на 11 этаже. Так что путь вниз был далек.
Пройдя несколько залов и направляясь к лифту, начал обращать внимание на то, что слышу разговор. Причем говорили где-то далеко. Пытался прислушаться - ничего не разобрать.
Лифты не работали. Меня это расстроило. Надежда погибает последняя. Спуск по лестнице предстоял долгий.
Ступени шли одна за одной. Снова этот голос, тот самый из диалога. Только уже один и превратился в монолог более четкого формата. Снова попытка понять откуда и кто говорит провалилась. Складывалось впечатление, что голос идет и снизу, и сверху.
Телефон служил мне другом долгое время в темном путешествии, но он тоже предал меня. Погас на первом этаже пред самым выходом с лестницы.
Далее последовало то, что заставило меня с криком выбежать с лестницы и пробежать мимо охраны.
Голос приблизился почти вплотную и резко замолчал. По спине пробежали мурашки, ноги ватные. Последовал мужской грубый голос:
- Мы придем за тобой.
Крики были неизбежны, как и бег оттуда. Очнулся уже на стоянке около машины, пытаясь найти ключ. Руки дрожали, хотелось пить.
Наконец-то нашел ключ, и тут ко мне подбежал охранник:
- ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? - задал он мне вопрос.
- Голос... он говорил, а потом... это... - пытаясь подобрать слова, ответить я.
- Напугали Вы меня страшно. Можно с Вами поговорить в машине?
Мне стало интересно, что хочет он мне сказать. Вскоре мы сидели в машине.
- Я думал, что сошёл с ума вместе со сменщиком. Днем все хорошо, а ночью начинается ужас, - провел он платком по мокрому лбу и продолжил: - Если уйти достаточно от КПП, то начинается чертовщина. Гаснет свет, лифты не работают, фонари отрубаются, а рации начинают глючить.
- Давно тут это? - спросил я.
- Достаточно. Кто-то не любит тут ночных гостей и учит их долго не сидеть у него в гостях.
На душе как-то стало спокойнее. Охраннику купил бутылку вина в подарок, а сам поехал. После этого случая стараюсь больше не сидеть на работе ночью и уходить со всеми домой.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:35 by MIMVAVПросмотров: 28Комментарии: 0
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