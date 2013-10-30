Рок

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mazaec89 Просмотров: 192 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 05:45 by

Все началось, когда мне было 8, и закончилось, когда исполнилось 18.31 августа для моей семьи, в лице меня в частности, стал считаться роковым. В известном фильме была традиция - ходить в баню 31-го, у меня же - ездить в больницу, чаще всего - на скорой.Первым было мое падение с дерева. Лазили с мальчишками, кто выше. Я, конечно, выиграла. Но какой ценой. Ветка подо мной обломилась где-то между уровнем второго и третьего этажа, и спиной я рухнула на битый кирпич. В результате - перелом позвоночника, опущение почек, множественные травмы внутренних органов, сотрясение.Много месяцев терапии, и вот снова 31 августа. Вышла на улицу в тоненьких шлепках - напоролась на воткнутую "розочку" от шампанского. Куча швов.2 года подряд была пробитая голова, штопка черепа и его сотрясение. В итоге маме это все надоело - и было решено запирать меня дома.Сказано - сделано. С утра намечена генеральная уборка, а у меня разболелся живот. Ну родители решили, что отлыниваю от общественных работ. К вечеру я не могла встать и плакала от боли. Вызвали скорую, через 20 минут уже лежала на столе у хирурга. Аппендицит, который собирался лопаться, был успешно извлечен.Через год такого подхода чуть было не извлекли почку - пиелонефрит, температура 40. Следующий год - воспаление легких+тонзиллит. И каждый год по одной схеме - 30 числа нет и намека на недомогание, 31- резкий скачек температуры и жуткие боли внутри. При выходе из дома - вечные травмы. Я успела, суммарно, поломать пару костей, еще поваляться в больницах и дома. Так я дожила до 18 лет (май), а в июле вышла замуж, и все закончилось! Хотя, может, смена фамилии не виновата, а у злого рока был срок годности.

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