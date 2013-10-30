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Истории из жизни

Рок

Все началось, когда мне было 8, и закончилось, когда исполнилось 18.
31 августа для моей семьи, в лице меня в частности, стал считаться роковым. В известном фильме была традиция - ходить в баню 31-го, у меня же - ездить в больницу, чаще всего - на скорой.
Первым было мое падение с дерева. Лазили с мальчишками, кто выше. Я, конечно, выиграла. Но какой ценой. Ветка подо мной обломилась где-то между уровнем второго и третьего этажа, и спиной я рухнула на битый кирпич. В результате - перелом позвоночника, опущение почек, множественные травмы внутренних органов, сотрясение.
Много месяцев терапии, и вот снова 31 августа. Вышла на улицу в тоненьких шлепках - напоролась на воткнутую "розочку" от шампанского. Куча швов.
2 года подряд была пробитая голова, штопка черепа и его сотрясение. В итоге маме это все надоело - и было решено запирать меня дома.

Сказано - сделано. С утра намечена генеральная уборка, а у меня разболелся живот. Ну родители решили, что отлыниваю от общественных работ. К вечеру я не могла встать и плакала от боли. Вызвали скорую, через 20 минут уже лежала на столе у хирурга. Аппендицит, который собирался лопаться, был успешно извлечен.
Через год такого подхода чуть было не извлекли почку - пиелонефрит, температура 40. Следующий год - воспаление легких+тонзиллит. И каждый год по одной схеме - 30 числа нет и намека на недомогание, 31- резкий скачек температуры и жуткие боли внутри. При выходе из дома - вечные травмы. Я успела, суммарно, поломать пару костей, еще поваляться в больницах и дома. Так я дожила до 18 лет (май), а в июле вышла замуж, и все закончилось! Хотя, может, смена фамилии не виновата, а у злого рока был срок годности.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:45 by Mazaec89Просмотров: 192Комментарии: 4
+10

Ключевые слова: День август обстоятельства рок авторская история

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Комментарии

#1 написал: nerenga
Сегодня, 07:52
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 659
Если каждый год в одно число, то бесспорно есть в этом что- то мистическое. Возможно связано с астрологическим Вашим циклом.
Планеты и созвездия каждый год в одни и те же даты располагают одинаково.
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
#2 написал: Alisa293
Сегодня, 07:56
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 181
Да..., очень надеюсь, что все плохое, для вас, уважаемый Автор,позади!

Есть теория, что числовой код (число), который определяется из даты рождения, имени, фамилии, отчества, способен повлиять на судьбу человека. Астрологи просчитывают вероятные негативные события исходя из времени и места рождения. Так что, вполне возможно, что со сменой фамилии, или со сменой места жительства, Вам удалось изменить судьбу.

Мне понравилась Ваша история, дорогой Автор, от всего сердца желаю Вам здоровья! +++
Зарегистрирован: 10.02.2015
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:06
0
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Репутация: (1575|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 592
Уверена, что это не совпадение. Ну не могут десять лет подряд в один и тот же день случаться несчастья с одним и тем же человеком!
Вы пишете, что всё изменилось с замужеством. Конечно, может и "срок годности" истёк, но скорее всего всё-таки повлияло замужество - жизнь изменилась, окружение, да и фамилия. Это я по себе сужу :)
Хорошая история, плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: Васнецова
Сегодня, 08:21
0
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 215
Господи Автор, как вы себя чувствуете теперь ? Особенно после перебитого черепа и травмы позвоночника??? Итак все органы побиты так плюс пиелонефрит и ещё какая-то бадяга etc. Надеюсь всё теперь будет хорошо у Вас..На счёт 31 августа, даже не знаю что сказать...наверно вы никогда не были 1 сентября на линейке. Плюс.
Зарегистрирован: 15.07.2016
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