Розовый туман

Lynx Просмотров: 136 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 01:14 by

Наш автобус выехал из районного городка и покатил по лесной грунтовой дороге. В утробе этого транспорта нас ехало всего пять человек: я с удочками, три деревенских молодушки и пожилой мужчина.Женщины ездили на базар, возвращались в хорошем настроении с обновками.— К нам на Карташово озеро? – хохотнула черноглазая озорная деваха. – За карасём или за русалками? Если за русалками, то на озеро можешь не ходить – я рядышком, правда, хвост на базаре потеряла.— Удочку закидывать, — поддержал шутливый разговор я.— Не, её сетью брать надо, — мужик тоже оказался весёлым человеком.Разговорились: про погоду, про урожай, местные новости. Молодки начали демонстрировать новые платья и шушукаться между собой. Мы с мужичком пересели на другие места, чтобы не мешать.Познакомились. Николай, мой попутчик, оказался жителем села Туманово, ездил в гости к дочери, а сейчас возвращался домой.— А знаешь, почему название нашего села такое? — сменил тему Николай.— Наверное, туманы у вас знатные, — предположил я.— Почти в точку, только не туманы, а туман. И не простой – розовый. Слыхал?— Что-то подобное мне рассказывали, только я думаю, брехня.— Брехня, говоришь. Вот перед тобой человек, который сам был в нём и силу тумана изведал. Не знаю, как это явление объяснить, но благодаря ему дочка моя, Катенька, жива-здорова. Смеяться не будешь – расскажу.— Поведай, может, и поверю, а смеяться – зачем?— Давно это было, Катенька тогда только в первый класс пошла. Всё крепенькой девчонкой росла, а потом раз — и резко занедюжила. Наш-то сельский врач, что он понимает – таблетку в рот да справку, чтобы в школе проблем не было. А она, травиночка моя, на глазах тает. Повезли в город, там в больницу положили и приговор вынесли: рак – онкология. Причём последняя стадия. Мне, отцу, сказали прямо, что не выживет, такую операцию провести могут только в Германии. Известное дело, деньги нужны немалые, а откуда у нас с матерью такие средства? Вот пришла беда — открывай ворота! Закручинились мы с женой, хоть головой в петлю. Ночами не сплю, а один раз под утро сморило меня и вижу во сне бабку мою, покойницу. Подходит она ко мне и говорит: «Забери Катеньку нашу из больницы домой. Всё хорошо будет – туман поможет», и ушла. Я тем же утром на автобус и в город. Забрал доченьку, врачам наврал, что в другую больницу повезу. Домой привёз её, а она уж и глаза еле-еле открывает. Сон сном – дальше-то что делать?И вот как-то на рассвете за окном туман поднялся, да такой густой, что первый раз такой вижу. Вышел на крыльцо и ахнул: туман цвет начал менять, из белого в розовый. Такой красоты я в жизни не видывал. Вспомнил я тогда слова бабушки моей про туман, который помочь нам может. Взял Катюшу на руки, вынес из дома и сразу в него провалился. По сторонам гляжу и не понимаю, где я нахожусь. Как будто в страну чудес мы с доченькой попали. Трава, деревья, птицы, всё вокруг разноцветное! Переливается! Играет красками! Воздух такой лёгкий, с такими ароматами! Чудо! Катя моя сразу силами наполнилась, на ноги встала, засмеялась: «Папа, смотри!».По земле катится зелёный шарик, сантиметров двадцать такой в диаметре. Подкатился к дочурке и давай о ноги её тереться да мурлыкать, как кошка ласковая. Я тоже подошёл и погладил это… и назвать-то не знаю как. И так хорошо и спокойно на душе стало, как будто мы в гостях были, а сейчас домой вернулись. Обнялись мы с дочкой, по телу приятное тепло пошло, так захотелось спать – мы и уснули.Очнулся я на крыльце нашего дома: дочка носиком сопит, в плечо моё уткнулась и так глубоко спит, улыбается чему-то во сне. Тумана никакого и в помине нет, светает, петухи горланят, ветерок поднялся. Разбудил я Катеньку. Спрашиваю: «Помнишь что?». Она головой качает: «Нет. Очень, папа, хорошо сегодня я выспалась». И засмеялась.Выздоравливать начала да ещё как: не по дням, а по часам! Через неделю в школу пошла. В больницу ездили, проверялись. Врачи только руками разводят, первый раз такое чудо в их практике – от рака и следа не осталось. Жене я всё рассказал и про сон, и про туман. Не верит, старая, говорит, что это она козьим молоком на ноги Катеньку поставила. Ну и бог с ней, главное, я знаю, как дело было.А про розовый туман я ведь и раньше от стариков слышал, да не придавал значения. Вот почему Туманово село наше назвали.Порыбачил я на Карташовом озере удачно: окунь, такой крупняк, попёр, что только подсекать успевай! А к вечеру похолодало, и туман, невероятно густой, укутал низины.

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