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Истории из жизни

Ведьмак. Часть 2. "Ну и гавкай"

тайга

Ну вот, как и обещала, пишу продолжение истории "Ведьмак".

Жил дед нашего знакомого Андрея в Ханты-Мансийском автономном округе, в затерянной среди тайги деревушке, где-то подле Югры.
Думаю, что и сейчас там тихо и спокойно течёт жизнь, не испорченная цивилизацией, а тогда, полвека назад - тем более.
Беспроглядная тайга и нефтяные вышки, окружающие небольшую деревеньку, напоминали Андрею какую-то добрую старую сказку. А рассказы местных жителей о случаях в лесу и вовсе казались какими-то нереальными, ну, не из этой жизни...

- А как прошлым летом было, помнишь? Подались мужики пришлые в тайгу за зверем, и что вышло-то?
- Знамо, что ничего хорошего...
- Вот и я про тож. Медведь-то, он мужиков не любит, табачищем от них несёт за полкилометра. А бабы - эт другое дело, бывало, ягоду собирает какая, а медведь-то за зад лапой и хватит...
- Точно, баб медведь не трогает, а если визжать начнут - то бежит косолапый, аж пятки сверкают.
- Ну, дак я про охотников пришлых доскажу. Бродили они, значит, по тайге, да и на косолапого нарвались. Стали окружать, да один из них-то за деревом притаился. А медведь - он тоже не дурак, подкрался, да сзади-то когтями и подцепил. Весь скальп снял с кожей, прямо до плеч. Мужик тот орёт, кровища вокруг. Хорошо, что эти бедолаги на домик Егоровны в тайге наткнулись. Знахарка-то она знатная. Посмотрела мужика, кожу обратно на место вернула, да и лечила его мазями своими и травами. Вот всё назад и приросло, только шрамчики небольшие остались.

Так вот, прислали после войны в деревеньку нового начальника. Злой, вечно раздающий всем нагоняи, он никак не вписывался в тихую размеренную жизнь местных жителей. На все просьбы - отказ, да ещё и криков потом на целый час.
Дед Андрея к местному начальству не ходил, но как-то раз пришлось с просьбой обратиться, а тот его просьбу не уважил, да ещё кричать начал.
Дед уже из сельсовета на улицу вышел и домой зашагал, а начальник выскочил на крыльцо и продолжал кричать ему в спину разные гадости.
Дед повернулся и сказал:
- Ну и гавкай теперь, как собака, раз по-человечьи не умеешь.
Сказал и ушёл, вроде ничего и не произошло, но начальник и вправду говорить перестал. Как сказать что хочет, так такие звуки издаёт, словно собака лает.

Вот в деревне потеха была.
Добрые люди подсказывали, дескать, пойди и извинись, покайся перед дедом, всё и пройдёт. Но начальник был заядлым коммунистом и ни в какие такие вещи не верил. Так и гавкал целый месяц.
Жена этого бедолаги побежала к деду с покаянием, чтобы мужа от такой напасти избавить. Да не с пустыми руками пошла, а золотишко своё на откуп принесла.
Выгнал её дед и золото не взял, сказал только:
- На кой мне золото твоё и извинения? Не тебя наказывал, не тебе и каяться. Пусть муж сам придёт, да не просто, а на коленях пусть ползёт.
Видать, надоело начальнику этому гавкать, вот он и пополз к дедову дому на коленях прощения просить.
Дед всё-таки простил бедолагу, потому как лаять он перестал. Правда, в скором времени в деревеньке власть сменилась. Убежал бывший начальник в неизвестном направлении.

Ну, и это ещё не вся история, так что не прощаюсь.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19 by ErnestaПросмотров: 374Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Тайга дед медведь деревня начальник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:21
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2168|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 1 398
Прикольная история) Да, действительно, всем бы сразу прилетало за дела их) а то небесная канцелярия медленно работает, иногда до некоторых доходит вина тока уже к конечной станции)
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 16:41
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 14
Комментариев: 733
Вот не знал, что медведи баб за зад лапать любят., забавненько.
А вот второй эпизод про гавканье, про фильм советский напомнил, как Хотабыч ябеду гавкать заставил.
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (251|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 872
Вроде и истории простенькие, но до ужаса интересные) Вот действительно я что-то не припомню рассказы про задранных медведями баб. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#4 написал: Koroleffna
Сегодня, 16:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 417
Да,Божий суд долгий ....но верный...
А за историю плюс.
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
#5 написал: Galadriell80
Сегодня, 17:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 237
Истории замечательные++++ Одно плохо...долго ждать приходится, дорогой автор, следующих частей))) Надеюсь с третьей историей побыстрее получится.
Зарегистрирован: 16.12.2015
#6 написал: Karl Georglin
Сегодня, 17:27
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 216
А если бы деду "маузера" к виску, как бы выкручивался?
Цитата: Koroleffna
Да,Божий суд долгий ....но верный...

Скажи это миллионам вьетнамских детей, замученных химическим оружием. Скажи про добрую боженьку и про смирение и про "суд"(за что?)
Какое же лицемерие эта секта((( Еще смешно когда поп, который вместе с золотом, кортежем, часами, шмотками стоит десять миллионов(стая существ в кортеже, естественно, стоят ноль, только имущество), рассказывает б "пастве" о добродетели и прочем :stuck_out_tongue_winking_ grinning
Зарегистрирован: 25.10.2016
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
+за историю! Начало рассказа напомнило фильм "Счастливые люди" Енисей.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#8 написал: Вареньевна
Сегодня, 19:22
0
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Комментариев: 352
Замечательная история.
Мне знакомая историю рассказывала. Пошли они с мужем в лес за грибами. Нашла она полянку, грибов много. Наклонилась, режет. А муж её по попе оглаживает. Она ему: Вась, отстань. Он продолжает.
Вась, ну не здесь ведь, отстань. Все равно гладит. Она как развернется, чтоб леща ему дать. А там лось. Она и про Васю, и про грибы, и про карзину забыла, как бежала. Только на даче очнулась. Ну спустя время все вместе поржали.
А за историю плюс безусловно.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
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