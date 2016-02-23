Ведьмак. Часть 2. "Ну и гавкай"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:19

Ernesta Просмотров: 374 Комментарии: 8 +10 Сегодня, 16:19 by

Ну вот, как и обещала, пишу продолжение истории "Ведьмак".Жил дед нашего знакомого Андрея в Ханты-Мансийском автономном округе, в затерянной среди тайги деревушке, где-то подле Югры.Думаю, что и сейчас там тихо и спокойно течёт жизнь, не испорченная цивилизацией, а тогда, полвека назад - тем более.Беспроглядная тайга и нефтяные вышки, окружающие небольшую деревеньку, напоминали Андрею какую-то добрую старую сказку. А рассказы местных жителей о случаях в лесу и вовсе казались какими-то нереальными, ну, не из этой жизни...- А как прошлым летом было, помнишь? Подались мужики пришлые в тайгу за зверем, и что вышло-то?- Знамо, что ничего хорошего...- Вот и я про тож. Медведь-то, он мужиков не любит, табачищем от них несёт за полкилометра. А бабы - эт другое дело, бывало, ягоду собирает какая, а медведь-то за зад лапой и хватит...- Точно, баб медведь не трогает, а если визжать начнут - то бежит косолапый, аж пятки сверкают.- Ну, дак я про охотников пришлых доскажу. Бродили они, значит, по тайге, да и на косолапого нарвались. Стали окружать, да один из них-то за деревом притаился. А медведь - он тоже не дурак, подкрался, да сзади-то когтями и подцепил. Весь скальп снял с кожей, прямо до плеч. Мужик тот орёт, кровища вокруг. Хорошо, что эти бедолаги на домик Егоровны в тайге наткнулись. Знахарка-то она знатная. Посмотрела мужика, кожу обратно на место вернула, да и лечила его мазями своими и травами. Вот всё назад и приросло, только шрамчики небольшие остались.Так вот, прислали после войны в деревеньку нового начальника. Злой, вечно раздающий всем нагоняи, он никак не вписывался в тихую размеренную жизнь местных жителей. На все просьбы - отказ, да ещё и криков потом на целый час.Дед Андрея к местному начальству не ходил, но как-то раз пришлось с просьбой обратиться, а тот его просьбу не уважил, да ещё кричать начал.Дед уже из сельсовета на улицу вышел и домой зашагал, а начальник выскочил на крыльцо и продолжал кричать ему в спину разные гадости.Дед повернулся и сказал:- Ну и гавкай теперь, как собака, раз по-человечьи не умеешь.Сказал и ушёл, вроде ничего и не произошло, но начальник и вправду говорить перестал. Как сказать что хочет, так такие звуки издаёт, словно собака лает.Вот в деревне потеха была.Добрые люди подсказывали, дескать, пойди и извинись, покайся перед дедом, всё и пройдёт. Но начальник был заядлым коммунистом и ни в какие такие вещи не верил. Так и гавкал целый месяц.Жена этого бедолаги побежала к деду с покаянием, чтобы мужа от такой напасти избавить. Да не с пустыми руками пошла, а золотишко своё на откуп принесла.Выгнал её дед и золото не взял, сказал только:- На кой мне золото твоё и извинения? Не тебя наказывал, не тебе и каяться. Пусть муж сам придёт, да не просто, а на коленях пусть ползёт.Видать, надоело начальнику этому гавкать, вот он и пополз к дедову дому на коленях прощения просить.Дед всё-таки простил бедолагу, потому как лаять он перестал. Правда, в скором времени в деревеньке власть сменилась. Убежал бывший начальник в неизвестном направлении.Ну, и это ещё не вся история, так что не прощаюсь.

Ключевые слова: Тайга дед медведь деревня начальник авторская история

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