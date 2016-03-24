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Истории из жизни

Два шага

В нашей жизни бывает так, когда здравый смысл и логика оказываются бессильны против сложившихся обстоятельств... И порой в таких ситуациях ключевую роль играют другие, не поддающиеся объяснению, чувства и мотивации. Называют их по-разному: предчувствие, чуйка, провидение господне и тому подобное.
Конечно же, об этом уже немало сказано, но я хочу рассказать вам об одном случае, имевшем место в моей биографии.

Дело было во второй половине восьмидесятых. Обычный двор, огороженный хрущёвскими пятиэтажками. Обычная советская детвора, большинство свободного времени проводящая на улице.
Компашка у нас была довольно разношёрстная - от восьми до четырнадцати лет. Занятий была масса: от безобидного футбола до магниевых бомбочек и рогаток, стреляющих гвоздями...
В углу двора стояла помойка, рядом с которой дворники периодически разжигали костёр, сжигали крупный мусор: двери, деревяшки, мебель старую... А напротив была котельная, за которой стоял забор и начинался частный сектор.
В общем, место было довольно популярное, своего рода, "центр досуга и развлечений" дворового значения!
На костре плавили свинец, изготавливая полезные изделия: биты для орлянки, кастеты и так далее. Ну и, конечно же, экспериментировали с пиротехникой. Милое дело - закинуть в него (костер) пару "дихлофосов", к тому же в котельной можно было карбида у сварщиков надыбать...
И конечно же, не оставались без внимания сады и огороды, начинавшиеся за забором...

И вот однажды, во время очередного рейда по бескрайним просторам "Мосдачтреста", в заброшенном сарае был обнаружен незнакомый нам доселе предмет. Это был пузатый баллон красного цвета и с ручками (по сути, это был газовый баллон, который используют дачники, да и не только. Он был перекрашен, поэтому надписей на нём не было).
По дороге во двор шла бурная дискуссия насчёт нашей находки. Разброс догадок был велик, начиная от огнетушителя и заканчивая противотанковой миной и секретной капсулой американских шпионов...
Наконец кто-то сказал:
- Слушайте, ребзя, а давайте его в костёр кинем?!
Честно говоря, эта мысль будоражила меня с самого начала... Да, думаю, что и в остальных головушках крутилось одно и то же, потому как вердикт был вынесен единогласно - НА КОСТЁР!

Время близилось к вечеру, дверь котельной закрывалась на "ночное дежурство" (сосед слесарь, домино и литр беленькой были неотъемлемой частью нелёгкой службы котельщика).
Костёр ещё не догорел, но запас "дров" уже кончился, а это значит, что дворники тоже пошли по домам. В общем, никого.
Быстренько приведя в порядок полуистлевшее костровище, в специально приготовленную нишу в центре костра поставили нашу находку. Сверху присыпав это дело досочками, отбежали от костра, ехидно хихикая в предвкушении предстоящего зрелища, и заняли свои позиции на расстоянии порядка 30-40 шагов от эпицентра предполагаемого "бума".
Я встал за дерево возле дома, а рядом на открытом пятачке демонстративно невозмутимо стоял Санёк. К слову сказать, он был одним из самых старших из нас. Ловкий и сильный, хитрый и смелый, что при каждом случае старался всем показать...

Но что это?! Мы вдруг увидели, как прямо к костру шкондыбает Баба Катя, волоча за собой тележку с каким-то хламом!
Тут навстречу ей из укрытия выбежал Вовчик (помимо того, что Баба Катя работала дворником, так по совместительству она была ещё и Вовкиной бабушкой). Отчаянно жестикулируя, он пытался ей что-то объяснить... и, в конце концов, не выдержав, крикнул:
- Там же дихлофос! Ты что, не понимаешь?!
- Ах, вот как?! Ты опять!.. А ну-ка, марш домой! - закричала она.
Да, это была больная тема и не только в Вовкиной семье... Что-то взрывать категорически запрещалось!

Но тут я заметил, что Саня как-то странно себя ведёт: он стоял и молча смотрел в одну точку, взгляд был сосредоточен и устремлён в сторону костра. Той наглой ухмылки на лице как и не бывало...
- Чё там? - спросил я, не понимая, что он там увидел.
Молча, не отрывая взгляда, он сделал два шага вправо, потом взглянул на меня:
- Да нич...
И тут как... Ещё таких потрясений в моей жизни не было! Взрыв был такой силы, что ощутил я его не только ушами, но и всеми внутренними органами... В этот же миг из стены, в том месте, где стоял Саня, помимо искр вырвалось облачко пыли вперемешку с кирпичной крошкой. Потом посыпались осколки стёкол из окна над нами (туда влетела головешка), слева я заметил шатающиеся кусты, где до этого лежали Жека с Колькой. Их уже и след простыл.
Вдоль котельной, в сторону огородов, в ужасе драпал Вовкин брат. Бабу Катю не было видно, но её истошный вопль: "Ой, что же это делается-а-а?!" был слышен в любой точке двора. Саня тоже уже куда-то телепортировался, и всё это я наблюдал уже в тот момент, когда мои ноги, не дождавшись принятия какого-либо решения от моего разума, уже галопом несли меня к тем кустам, где только что скрылись мои коллеги по взрывному делу...

В общем, результат этого эксперимента превзошёл все наши даже самые смелые ожидания... Что было дальше - это уже отдельная история.
Вернёмся к сути. Позже, вернувшись на "место преступления" и осмотрев стену, где стоял Саня, мы обнаружили выбоину радиусом с теннисный мяч, а в глубину указательный палец уходил почти наполовину. Она была на уровне груди, а сам "снаряд" мы не нашли, но, думаю, что и так ясно, что бы было, угоди он в человека...
Тогда я спросил:
- А как ты узнал? Ты в костре что-то увидел?
- Да ничего я не знал! И ничего не видел! Я вообще думал, что оно не рванёт.
- А чё ж тогда отошёл?
- Не знаю... Не по себе мне как-то стало. Вот и отошёл.

Выводы делать вам. От себя добавлю, что, может быть, стоит почаще прислушиваться к своему сердцу?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:53
Сегодня, 15:53 by Maxim80Просмотров: 429Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Предчувствие интуиция дети взрыв костер авторская история

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 16:13
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 14
Комментариев: 733
О как, повезло Саньку. Но представляю, каких мандюлей получила детвора от родителей.....
О! Анекдот бородатый:
Урок химии в школе. Учитель осторожно и сосредоточенно переливает жидкости из одной пробирки в другую. Ученики затихли и внимательно смотрят.
Тут голос из задней парты:
- Андрей Валентиныч, а не ёб...т?
Учитель:
- Да ..уй его знает, вроде не должно.....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#2 написал: Galadriell80
Сегодня, 17:10
+2
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Репутация: (52|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 237
Оооо, кто-то минус уже влепил, а я верю. Кто называет подобные явления "ангел хранитель отвел", кто "предчувствием-интуицией", но явление многократно замеченное. За что ж минус то? Автор+++++++
Зарегистрирован: 16.12.2015
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Стори+. Согласен, к сердцу надо чаще прислушиваться, но для этого еще созреть надо, как-то так.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#4 написал: Lynx
Сегодня, 17:45
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2168|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 1 398
Может, интуиция, а может, Ангел-хранитель. Мы тоже в детстве чего только не творили.
Я вообще была пироманом просто каким-то. Брала спички и во дворе жгла все, что можно. Пробовала, как гореть будет.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#5 написал: Летяга
Сегодня, 17:57
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Комментариев: 5 475
Люлей, надо думать, всем отсыпали, никого не обделили. Радикально вы развлекались, ничего не скажешь))
У Санька интуиция хорошая, как у него жизнь сложилась, не в курсе?
Плюс за историю, жизненно!
З.Ы. Дихлофос мы тоже взрывали. А вот до газового баллона не додумались. Может, просто не попался? На наше счастье stuck_out_tongue_closed_eyes
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#6 написал: Восьмая тень
Сегодня, 18:48
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (225|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 428
Был у меня случай, а может и не случай. Кратко - училась в автошколе легко и отлично, а на экзамене ступор от слова вообще. Не сдала.
Расстроилась - жуть.
В тот день по работе надо было лететь на вертолете на отдаленную базу отдыха для крутышек. Обследование, авторский надзор.
Два вертолета. В одном строй материалы и мы с парнями с работы. В другом, пассажирском, вся верхушка региона. Зам главы администрации, гендир крупнейшего холдинга.
Я одна девушка, мне предложили с комфортом лететь, с ними, а не на досках и без наушников.
Я по жизни болтушка-хохотушка. В иной ситуации полетела бы. А тут так расстроилась из -за несдачи, что говорить ни с кем не хотелось.
В общем мы долетели хорошо, а пассажирский вертолет разбился. Только двое выжили, но померзли и искалечены навсегда.
Вот тебе и случайность.
Через 8 дней я сдала экзамен как по маслу, первой в группе.
Может не совсем в тему, но я задумалась что не все благо -благо, и не всякая неудача - к горю.
Плюс стоит!
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#7 написал: Вареньевна
Сегодня, 19:10
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Комментариев: 352
Верю. Есть что то, что нас бережет. Особенно детей. А вообще, автор, вы описали мой двор и мое детство. Спасибо вам за экскурсию в мое прошлое.
Безусловно огромный плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 19:32
+1
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 429
Цитата: Восьмая тень
Был у меня случай, а может и не случай. Кратко - училась в автошколе легко и отлично, а на экзамене ступор от слова вообще. Не сдала.
Расстроилась - жуть.
В тот день по работе надо было лететь на вертолете на отдаленную базу отдыха для крутышек. Обследование, авторский надзор.
Два вертолета. В одном строй материалы и мы с парнями с работы. В другом, пассажирском, вся верхушка региона. Зам главы администрации, гендир крупнейшего холдинга.
Я одна девушка, мне предложили с комфортом лететь, с ними, а не на досках и без наушников.
Я по жизни болтушка-хохотушка. В иной ситуации полетела бы. А тут так расстроилась из -за несдачи, что говорить ни с кем не хотелось.
В общем мы долетели хорошо, а пассажирский вертолет разбился. Только двое выжили, но померзли и искалечены навсегда.
Вот тебе и случайность.
Через 8 дней я сдала экзамен как по маслу, первой в группе.
Может не совсем в тему, но я задумалась что не все благо -благо, и не всякая неудача - к горю.
Плюс стоит!

Мне понравился ваш комментарий. Вам персональный плюсик. У меня тоже было много ситуаций, когда именно неудача вытаскивала из будущего несчастья. Или, благодаря ненависти людей, я выбирал путь, который, как оказывалось впоследствии, был наиболее выгодным для меня.
За историю тоже плюсанул. Считаю, что из таких опасных ситуаций в детстве и в подростковом возрасте вытаскивает энергетическая многомерность.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
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