Два шага

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:53

Maxim80 Просмотров: 429 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 15:53 by

В нашей жизни бывает так, когда здравый смысл и логика оказываются бессильны против сложившихся обстоятельств... И порой в таких ситуациях ключевую роль играют другие, не поддающиеся объяснению, чувства и мотивации. Называют их по-разному: предчувствие, чуйка, провидение господне и тому подобное.Конечно же, об этом уже немало сказано, но я хочу рассказать вам об одном случае, имевшем место в моей биографии.Дело было во второй половине восьмидесятых. Обычный двор, огороженный хрущёвскими пятиэтажками. Обычная советская детвора, большинство свободного времени проводящая на улице.Компашка у нас была довольно разношёрстная - от восьми до четырнадцати лет. Занятий была масса: от безобидного футбола до магниевых бомбочек и рогаток, стреляющих гвоздями...В углу двора стояла помойка, рядом с которой дворники периодически разжигали костёр, сжигали крупный мусор: двери, деревяшки, мебель старую... А напротив была котельная, за которой стоял забор и начинался частный сектор.В общем, место было довольно популярное, своего рода, "центр досуга и развлечений" дворового значения!На костре плавили свинец, изготавливая полезные изделия: биты для орлянки, кастеты и так далее. Ну и, конечно же, экспериментировали с пиротехникой. Милое дело - закинуть в него (костер) пару "дихлофосов", к тому же в котельной можно было карбида у сварщиков надыбать...И конечно же, не оставались без внимания сады и огороды, начинавшиеся за забором...И вот однажды, во время очередного рейда по бескрайним просторам "Мосдачтреста", в заброшенном сарае был обнаружен незнакомый нам доселе предмет. Это был пузатый баллон красного цвета и с ручками (по сути, это был газовый баллон, который используют дачники, да и не только. Он был перекрашен, поэтому надписей на нём не было).По дороге во двор шла бурная дискуссия насчёт нашей находки. Разброс догадок был велик, начиная от огнетушителя и заканчивая противотанковой миной и секретной капсулой американских шпионов...Наконец кто-то сказал:- Слушайте, ребзя, а давайте его в костёр кинем?!Честно говоря, эта мысль будоражила меня с самого начала... Да, думаю, что и в остальных головушках крутилось одно и то же, потому как вердикт был вынесен единогласно - НА КОСТЁР!Время близилось к вечеру, дверь котельной закрывалась на "ночное дежурство" (сосед слесарь, домино и литр беленькой были неотъемлемой частью нелёгкой службы котельщика).Костёр ещё не догорел, но запас "дров" уже кончился, а это значит, что дворники тоже пошли по домам. В общем, никого.Быстренько приведя в порядок полуистлевшее костровище, в специально приготовленную нишу в центре костра поставили нашу находку. Сверху присыпав это дело досочками, отбежали от костра, ехидно хихикая в предвкушении предстоящего зрелища, и заняли свои позиции на расстоянии порядка 30-40 шагов от эпицентра предполагаемого "бума".Я встал за дерево возле дома, а рядом на открытом пятачке демонстративно невозмутимо стоял Санёк. К слову сказать, он был одним из самых старших из нас. Ловкий и сильный, хитрый и смелый, что при каждом случае старался всем показать...Но что это?! Мы вдруг увидели, как прямо к костру шкондыбает Баба Катя, волоча за собой тележку с каким-то хламом!Тут навстречу ей из укрытия выбежал Вовчик (помимо того, что Баба Катя работала дворником, так по совместительству она была ещё и Вовкиной бабушкой). Отчаянно жестикулируя, он пытался ей что-то объяснить... и, в конце концов, не выдержав, крикнул:- Там же дихлофос! Ты что, не понимаешь?!- Ах, вот как?! Ты опять!.. А ну-ка, марш домой! - закричала она.Да, это была больная тема и не только в Вовкиной семье... Что-то взрывать категорически запрещалось!Но тут я заметил, что Саня как-то странно себя ведёт: он стоял и молча смотрел в одну точку, взгляд был сосредоточен и устремлён в сторону костра. Той наглой ухмылки на лице как и не бывало...- Чё там? - спросил я, не понимая, что он там увидел.Молча, не отрывая взгляда, он сделал два шага вправо, потом взглянул на меня:- Да нич...И тут как... Ещё таких потрясений в моей жизни не было! Взрыв был такой силы, что ощутил я его не только ушами, но и всеми внутренними органами... В этот же миг из стены, в том месте, где стоял Саня, помимо искр вырвалось облачко пыли вперемешку с кирпичной крошкой. Потом посыпались осколки стёкол из окна над нами (туда влетела головешка), слева я заметил шатающиеся кусты, где до этого лежали Жека с Колькой. Их уже и след простыл.Вдоль котельной, в сторону огородов, в ужасе драпал Вовкин брат. Бабу Катю не было видно, но её истошный вопль: "Ой, что же это делается-а-а?!" был слышен в любой точке двора. Саня тоже уже куда-то телепортировался, и всё это я наблюдал уже в тот момент, когда мои ноги, не дождавшись принятия какого-либо решения от моего разума, уже галопом несли меня к тем кустам, где только что скрылись мои коллеги по взрывному делу...В общем, результат этого эксперимента превзошёл все наши даже самые смелые ожидания... Что было дальше - это уже отдельная история.Вернёмся к сути. Позже, вернувшись на "место преступления" и осмотрев стену, где стоял Саня, мы обнаружили выбоину радиусом с теннисный мяч, а в глубину указательный палец уходил почти наполовину. Она была на уровне груди, а сам "снаряд" мы не нашли, но, думаю, что и так ясно, что бы было, угоди он в человека...Тогда я спросил:- А как ты узнал? Ты в костре что-то увидел?- Да ничего я не знал! И ничего не видел! Я вообще думал, что оно не рванёт.- А чё ж тогда отошёл?- Не знаю... Не по себе мне как-то стало. Вот и отошёл.Выводы делать вам. От себя добавлю, что, может быть, стоит почаще прислушиваться к своему сердцу?

Ключевые слова: Предчувствие интуиция дети взрыв костер авторская история

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