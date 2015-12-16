Истории таксиста. Чисто по-питерски

Lynx Просмотров: 229 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 00:57 by

Недавно брала в аренду костюм со всеми аксессуарами-причиндалами. Для фотосессии. Но тащиться в метро не хотелось, так как ехать в другой конец города. Заказала такси, а в дороге провела время за чудесными душевными историями таксиста, о которых сейчас и поведаю.Таксист - бывший военный, в меру упитанный дядечка лет пятидесяти. Добродушный, открытый и светлый человек. Беседовали мы обо всем, но расскажу я лишь несколько историй, которые касались мистической темы. Далее поведу от его лица.- А знаешь ли ты, Юлечка, что-нибудь о монастыре Александра Свирского? Так вот, лучше сейчас название запиши, обязательно запомни и прочитай, если тебя мой рассказ утомит. Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь находится рядом с городом Лодейное Поле. Ты знаешь, что Святая Троица (Святой Дух, Отец и Сын) являлась всего лишь двоим? Первый раз святому Аврааму, а второй - как раз тому самому Александру Свирскому. Указано было ему на строительство храма.После кончины преподобного его похоронили возле монастыря, но во временной отрезок до наших дней чего там только не происходило: пожары, расстрелы, мощи были утеряны. Ты потом почитай про эти мощи, как их поднимали, что стало с теми, кто их поднимал. Что ученые рассказывали... Но я сейчас не об этом, а о самих мощах. Просто нужно поехать туда и увидеть это чудо своими глазами. Мы ездили туда с женой, с моей Белочкой (ласково так он называл ее).У моей жены была онкология. Ошибки в диагнозе не могло быть. Я возил ее к хорошему, дорогостоящему врачу. В общем, кошмар один сплошной... Но вот когда мы посетили Свято-Троицкий монастырь, когда ощутили вот всю эту святость на себе... ну, не передать это просто. Одно слово могу сказать - благодать это. Ощущаешь ее телом всем, словно вытягивают из тебя болезни все.А спустя какое-то время поехали мы с Белкой на обследование очередное, так там у нее не нашли НИЧЕГО. Вот как так может быть, скажи? Сама доктор руками разводила. Говорит: "Смотрю и понимаю, что быть такого не может. Не МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ исчезнуть, как будто и не было ничего. Нет, не может быть, но по всем анализам, по всем осмотрам так и есть... Просто чудо".Ездили мы как-то в Мурманск, в область. Там тесть живет у нас. Показали мне тундры тамошние, тоже там своя энергетика, особая... Вот ты застала магнитофоны китайские? Вот кассету вставляешь, на кнопочку нажимаешь, и она так плавненько "пшикает", заходит. Вот так и там... садишься в мох и как бы не до конца садишься, плавно заходишь и как будто в воздухе висишь, земли не ощущаешь. И вот ощущения такие, словно из тебя тысячи нитей вытягиваются и уходят вниз, под мох. Эти нити - болезни все, расстройства, негативная энергия... Все, что ты в себе черного скопил, то те места из тебя вычистили, а ты как родился только что. Незабываемые ощущения. И вода там очень чистая, искрится вся. Пили так, не кипятили даже. Помню, тогда в поездке друг все с животом мучился, а как туда съездили, "помедитировали", водички испили, так все и прошло у него. Никаких тебе таблеток и лекарств. Но вот жаль, что приходится в городе обитать, а такое очищение на природе не так часто позволить себе можешь.Жена моя пережила клиническую смерть. Хуже всего, что пережила она ее на моих руках. Как сейчас помню, что завалилась, упала на меня... лицо побелело, хрипит... отключилась.И вот потом, уже после всего произошедшего, рассказала она мне, что видела, что ощущала, когда отключилась."Легко мне так стало, - говорит. - Впереди вижу пятно светлое, на него и пошла. А чем дальше, тем свет ярче. Потом очутилась в городе незнакомом. Знаешь, все такое же, как и в обычных городах, только вот трава там шелковистая... изумрудная такая, сочная. Нет у нас нигде зелени такой. Деревья красивущие, а листочки на них тоже сочные, не шелохнутся даже - ветра нет. На небе ни облачка, все такое лазурное, светлое...Потом увидела людей, они все вошли в одну сторону. Шли вдаль, где стоял некто высокий, будто ждал всех. Я еще подумала, что это Иисус, потому что одежды на нем были такие... и все шли вереницей к нему. Могла и ошибиться, но я туда тоже зашагала. Так хорошо мне было, так мне там понравилось. Все я забыла, ни о чем думать больше не хотела.Только вот внезапно так кольнуло мне. Неприятно, болезненно. Потом только стало доходить, что это голос чей-то так больно "режет", по имени зовет. Голос не узнаю совершенно, он мне неприятен. Я пытаюсь ко всем подтянуться, вперед со всеми пойти, но голос все громче и как назад тянет меня. Это вот как пруд в безветренную погоду. Чуть ветер его всколыхнет, так рябь по воде пойдет. Так и по мне этот голос рябью прошелся, всколыхнул, нарушил спокойствие. И я пошла на голос, подумав, что раз так настойчиво зовут, значит нужно именно туда идти".А голос-то мой она слышала. Я ведь звал ее, тряс, кричал: "Света, Светочка, Светка!". На разные лады имя ее перебирал (мое примечание к истории: как очнулась Светлана - в больнице или раньше еще - мне неизвестно).Кто вот знает... не докричись я ее, очнулась бы?Болел я язвой двенадцатиперстной кишки. До сих пор помню все эти страдания, сейчас бы страдал, если бы не одна знахарка. Это дело еще до моей жены было.Дело все чаще всего не заклинаниях и шепотках, как многие думают. Вся мистическая сила, сила природная и сила энергетическая в травах. Да, именно. Знаешь, что такое сныть? Да видала ты такую траву много раз, только о чудодействии ее не догадывалась. Заметочку вот сделай тоже себе.Вот откуда название травы этой идет? Предки наши ответ знали, в слове "снедать" он, ответ этот. И знахарки все это знают, поэтому и применяют часто, да такие порой болячки лечат, где самые лучшие доктора помочь не могут. Только знающие лекари, ведуньи (как их там еще называют) удачно вылечить могут. Трава травой, а самодеятельность опасна, все должно быть дозированно. Мистика? Чудо? Однако вылечила меня та бабушка снытью, теперь язва у меня в воспоминаниях только. Вот они тебе все эти "зелья". Натурпродукт! Так вот.Вот такие вот коротенькие истории. Пересказала я, конечно, не в оригинале. Что-то забыла, что-то недосказала (из-за позабытых, опять же, моментов боялась перепутать).Рассказывал он душевно, слушала с открытым ртом, боялась перебивать. Человек очень добрый, искренний, открытый. А напоследок, когда мы уже возвращались на обратный адрес, он сказал:- Ты про Александра Свирского все же почитай. До свидания. Удачи тебе, делай всем добро и плохое все прощай, тогда и тебе добром вернется. Ни о чем плохом не думай, это вредно. За думками можешь пропустить, что делается у близких людей. Улыбайся, как все тут. Ну, чисто по-питерски. Надеюсь, я тебя не утомил.- Не утомили, что Вы. Я бы и еще раз прокатилась с Вами. До свидания.Такая была у меня поездка. С замечательным человеком и с замечательными живыми историями. Желаю и вам, читатели, на своем пути встречать побольше таких людей.

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