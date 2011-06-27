История заброшенного дома

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Isimira Просмотров: 546 Комментарии: 5 +14 Сегодня, 05:36 by

Дом в деревне я давно хотела приобрести. Выбирала долго: либо местность не нравилась, либо само жилье, либо продавец не внушал доверия. Но кто ищет, тот находит. Наткнулась и я на то, что мне нужно. Дом был всем хорош: и ухожен, и крепок. Место, где он находился, тоже понравилось. Земля так же прилагалась к жилищу, и в большом количестве. Меня это все устраивало. Осталось только разобраться с формальностями: составить договор и зарегистрировать его.В означенный час я приехала к хозяйке дома, чтобы обсудить кое-какие нюансы и наконец-то подписать заветные бумаги. Бабуля была весьма добродушная, она охотно шла на контакт. Несмотря на ее преклонный возраст, и жизнь, прожитую в селе, старушка без труда вникала во все детали сделки, что, в общем-то, было удивительно.Войдя в дом, я увидела аккуратно сложенные вещи. Полки и шкафы были пусты, около дивана стояла плотно набитая большая хозяйственная сумка.- Вот проходи, я вещи уже все собрала, теперь дело за малым. Меня дочка-то торопит. Не терпится ей, чтоб я уже к ней переехала. Завтра зять за мной приедет. Теперь в городе буду жить. Мебель некуда забирать, пускай останется, что не захочешь – выкинь, - говорила бабуля.- Хорошо, когда есть родные, готовые о тебе позаботиться, - ответила я. - Что ж, давайте все обсудим, что осталось. Перечитайте пока договор.К слову сказать, дело было летом, стояла ужасная жара. Мне пришлось прилично ждать, пока хозяйка все прочтет и подпишет, перед тем как выйти на улицу и еще раз осмотреть окрестности рядом с моим будущим домом.- Не волнуйся, соседи тут хорошие. Вон Фроловы живут, а напротив – Иваныч – рукастый мужик из прищепки может мотоцикл слепить. Ну, а поодаль - семья из Украины, уж три года как живут. И все им нравится, со всеми в ладу.Действительно, все домики вокруг были ухоженные, некоторые после капремонта, судя по виду. Создавалось впечатление, что соседи - путевые люди, работящие, непьющие. Да и само село оказалось весьма развитым. Тут было несколько магазинов и даже небольшая кафешка, а так же школа, детский сад и прочие «удобства», которые привлекали сюда молодежь. Заброшенных ветхих домов здесь практически не было, если не считать тех, что находились на отшибе, ну и неподалеку от моего будущего жилища был один такой. Он весь зарос и перекосился. Казалось, жизнь давно покинула эти стены, и они вот-вот рухнут под тяжестью бремени прошедших лет. Такому жилью не поможет и капремонт, оно сгодиться разве что под снос.- У этого дома есть хозяева, и где они? – спросила я бабулю.Та вздохнула, потом долго молчала, глядя вдаль. Я даже подумала, что она меня не расслышала, и хотела повторить вопрос.- Мне не хотелось рассказывать, ну раз ты тут теперь хозяйкой будешь, то и знать должна все. Мой тебе совет: не суйся туда без причины. Жила там одна семья. Когда хозяйка умерла, мне было столько же, сколько и тебе. С ней я не особо общалась. Но незадолго до смерти Анна меня позвала и поведала мне свою тайну. Видать, умирать с ней не хотелось. Пошли в дом, история долгая, а я уже немолодая - стоять устаю быстро.Анна Петровна рано вышла замуж. В браке у нее родилось двое детей: девочки Иришка и Маришка. Муж у Ани умер, когда старшей дочери было пять лет, - несчастный случай на производстве. Женщине пришлось растить детей одной. Все было у них не так уж и плохо. Работала тогда Анна учителем в сельской школе. Девочек все любили. Они всегда были одеты чисто, обуты, накормлены. Учились хорошо, со всеми ладили, да и между собой у сестер были хорошие отношения.Когда старшей Иришке исполнилось семнадцать, приехал в их село парень молодой, Антоном звали. Высокий, красивый, он сразу же запал в душу девушке. Ирина тоже отличалась броской внешностью: высокий лоб, ярко-голубые глаза, пронзительный, по-детски наивный взгляд, который не оставил Антона равнодушным. Стали они дружить, через короткое время их отношения переросли в любовь. Ирина была доброй, мечтательной девушкой, она считала, что если парень любит, то обязательно жениться. Поэтому, недолго думая, привела его домой познакомить с родными. Она уже представляла себя в белом платье, стоящей рядом со своим возлюбленным, и охотно делилась этими мыслями с близкими людьми.Но, как часто бывает в жизни, не все наши мечты осуществляются. Стала Ирина замечать, что ее парень оказывает знаки внимания младшей сестре, да и Маринка тоже не упускает возможности перекинуться парой тройкой взглядов с Антоном. Естественно, постепенно отношения сестер начали портиться. А потом и вовсе Иринка перестала общаться с младшей. Анна Петровна не могла оставить без внимания перемены в отношениях дочерей. Вечером за семейным ужином она спросила у Марины:- Скажи, за что ты на Ирину обижена, я же вижу: у вас раньше было все по-другому.- Вообще Ирка своей ревностью всех изводит. Она достала уже и меня, и Антона, - опустив глаза ответила младшая сестра.- Какой ревностью, что ты говоришь?! Антона я люблю, мы скоро поженимся, - выпалила Ирина.Анну Петровну смутила такая поспешность:- Вы всего-то четыре месяца общаетесь, о какой свадьбе речь. Ты же хотела в институт поступать, Ира?- Мама, успокойся, никакой свадьбы у нее и не будет, - усмехнулась Маринка, - Антон никогда не женится на ней, он женится на мне. Я от него беременна, на втором месяце уже. Антон собрался уезжать скоро, и я поеду с ним в качестве его жены.После этого наступило молчание, которое сменилось большим скандалом со слезами, угрозами, криками. Анна Петровна пыталась образумить младшую дочь, уговаривая избавится от ребенка, ведь Марине было всего пятнадцать, в этом году она должна была ехать в райцентр, чтобы поступать в техникум. Но дочь словно не слышала ее. Более того, Марина перестала вообще общаться с матерью. Она редко теперь ночевала дома. А Ирина разорвала отношения с Антоном и собиралась уехать.Так бывает, что люди, пытаясь что-то исправить, делают еще хуже, чем было. Анна Петровна была человеком, воспитанным в семье со строгими нравами. Определенно, то, что происходило, вызывало у нее негодование. Она считала, что Марина поступила с сестрой несправедливо. Ей хотелось наказать младшую дочь, чтобы в дальнейшем та не совершала больше таких поступков. В общем, как бы там ни было, но женщина встретилась с Антоном. Он действительно вскоре собирался уезжать в другую область на работу, на строительство ГЭС. Там ему обещали выделить место в комнате, в общежитии. А если он женится, то и целую комнату. О беременности Марины он знал и собирался узаконить с ней отношения. По крайней мере, до того, как пообщался с Анной. Неизвестно как, но ей удалось убедить парня, что ребенок не от него. Кроме того, в местной поликлинике у Анны Петровны была знакомая врач, которая согласилась сказать, что срок беременности гораздо больший нежели говорит Марина.События после этого начали развиваться стремительно. Антон уехал раньше срока. Ирина тоже не задержалась. По словам Анны, она поехала в Мурманск, больше домой девушка не возвращалась, и никто ее не видел. Марину же нашли на берегу реки, она утопилась спустя два месяца после отъезда сестры. На тот момент девушка была на пятом месяце. Сама Анна стала с каждым днем увядать. С работы она уволилась, с людьми перестала общаться, замкнулась в себе. Через семь лет у нее случился инсульт, практически год женщина была прикована к постели. Соседи по очереди приходили к ней, кормили, мыли. Однажды утром ее нашли бездыханной. Похоронили Анну Петровну рядом с дочкой Мариной.За домом никто присматривать не стал: у всех свое хозяйство. Так и стоит он с тех пор заброшенный уже тридцать лет. И обходят это место люди стороной. Многие рассказывают, что слышны оттуда детские крики – это Маринкин ребенок плачет. А еще бывает, что ночью там окна светятся. Собаки, когда мимо пробегают, начинают лаять, хотя и нет никого в том доме.- Так вот, - закончила бабулька свое повествование, - если не хочешь беды навлечь или страху, в тот дом не суйся. Придет время рухнет он и с землей сравняется. Проклятое место это.Рассказ хозяйки меня впечатлил, но я не придала ему большого значения. За окном уже смеркалось, нужно было возвращаться в город. Я вышла, села в машину и поехала. В зеркале заднего вида отражался старый дом. На секунду мне показалось, что кто-то смотрит из его окна, но это всего лишь на секунду.

Ключевые слова: Старый дом любовь обман смерть авторская история

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