История с двача-2

Летяга Просмотров: 574 Комментарии: 6 +15 Вчера, 20:12 by

Расскажу свою историю, анон. Вчера в моем городишке был день города, и мы с друзьями решили выпить. Но я на данный момент сижу на антибиотиках, и мне нельзя выпивать ни коим образом вообще. Так вот, недолго думая, было принято решение впятером рвануть на правый берег Дона близ селения Заплавская. Мой знакомый и по совместительству владелец машины утверждал, что знает там прекрасное местечко. В итоге мы имели пять человек: меня, моего друга-водителя, второго друга, его подругу, и еще одного моего друга - какой я богатый на друзей. Ближе к 10 вечера мы были готовы, закупились сосисками, картохой, которую хотели пожарить на углях, и бутылкой водки Русский медведь, да еще прихватили 3 литра крепленого домашнего вина. К слову машина у друга - опель астра 91-го года, от деда досталась. Ну так вот, закинув все в машину, мы на всех парах рванули к тому месту. По приезду оказалось, что это сказочное место - ни что иное, как обгаженный паром для переправы машин на левый берег. Также оказалось, что там совсем нет ни дров, ни места, где можно посидеть. Обругав немного товарища-водителя за столь «замечательное» место, мы дружно разложились на бортике парома, используя последний как стол и одновременно как лавочку. Примерно через 2 часа все было съедено и выпито, а те, кто пил, были изрядно пьяны, нужно было ехать обратно, мы и поехали. Далее обрисую обстановку: пять человек, трое из которых очень пьяные, и среди них девушка (назовем её Катя), я и мой друг (водитель) трезвы и адекватны. Во время пути я сидел впереди и болтал с водилой обо всем понемножку. И тут, аннон, начинается самое интересное. Между этим паромом, где мы тусили, и селом, мимо которого мы проезжали, расстояние примерно в три километра, и в этом промежутке глухой непроглядный лес, как мне показалось ночью. Так вот едем мы, и тут внезапно Кате на заднем сидении становится плохо и она просит остановить машину. Водитель послушно останавливается, девушка выходит из машины и со своим парнем удаляется в лес. Еще один тип на заднем сидении втыкает в телефон, водитель выходит из машины и идет к багажнику, переложить поудобнее пакеты с нашим барахлом (пледы,гитара,рюмки,кружки и т.д.), чтобы не гремело, я остаюсь сидеть впереди, включена аварийка, и тут, аннон, начинает происходить нечто странное, а именно: я своими глазами наблюдаю, как капот машины, бликующий от света находящейся километрах в двух от нас ГРЭС, начинает прогибаться, а за ним начинает опускаться и передок машины, будто кто-то сел или встал на капот, я обалдеваю от такого поворота событий, разворачиваюсь и начинаю тормошить пьяного друга и кричать ему что-то вроде "ты тоже это видишь?". Друг реагирует слабо, а водитель от багажника кричит, мол, зачем вы на машину залезли. Я кричу ему, чтобы он сел немедленно в машину, он нехотя подходит к передней двери, и тут внезапно машину как будто что-то толкнуло в бок с характерным таким скрипом, водила очень шустро запрыгивает в тачку, в панике кричит мне, мол, что это за ерунда происходит, врубает фонарик на телефоне и начинает судорожно светить по сторонам, пьяный друг сзади так же испугался, но сидит молча, и так проходит минуты две, но мне показалось, что времени больше прошло. Водила начинает мне бормотать что то типа «надо уезжать отсюда», но как уезжать, если Катя с парнем в лесу еще. Внезапно открывается задняя дверь тачки (шагов мы не услышали, да и окна задние затонированы) и в нее заваливается чел, который с Катей в лес ушел, а башка у него в крови, ссадина такая неслабая, заваливается он и ошалелыми глазами на нас смотрит секунд 30, затем короткой фразой выпаливает: "дайте воды", я ему подаю воду в канистре и говорю, мол у тебя кровь на голове. Он быстрым движением трогает рукой ссадину, затем смотрит на испачканную кровью руку, закрывает дверь снаружи и уходит обратно в лес. Сказать, что я испугался, это ничего не сказать, водитель на измене начинает орать: "поехали быстрей, что за ерунда, поехали скорее", а я в полубессознательном, можно сказать трансовом , состоянии, бормочу, мол нужно ждать, нужно ждать, нужно ждать. Так проходит еще минуты 2, и это при том, что машина до сих пор прижата спереди. Потом в лесу я начинаю замечать маячащий фонарик телефона, он как бы суетился, искал, маячил по лесу, метрах в 40 от машины, затем остановился и медленно, медленно начал приближаться, спустя какой то промежуток времени, когда свет был уже метрах в семи от машины я разглядел своего друга, волокущего свою подругу по земле, она была полностью отключена, обморок. Я открываю дверь, выбегаю из тачки, друг кричит: "за ноги ее возьми и понесли", закидываем её в машину на заднее сидение, друг прыгает туда же, и я начинаю кричать: "Поехали отсюда скорее! ". Водитель заводит машину, включает передачу, но машина как будто прижата к земле чем то тяжелым, знаешь, когда на ручнике стоит и пытаешься тронуться, а машина дергается, но не едет и глохнет. Наша тоже заглохла. Водила заводит снова, врубает передачу и начинает газовать так, что в салон просачивается запах гари то ли от резины, то ли от подпаленного сцепления, и тут машина подскакивает, будто через лежачего полицейского переезжаешь, её отпускает, дальше пробуксовка, визг покрышек, и вот мы уже на дороге. По пути домой друг, который ходил с девушкой, рассказал, что когда они пошли в лес, он шел позади неё метрах в пяти, но, по его словам, внезапно что-то толкнуло его в сторону, в кусты. Знатно ударившись о землю вперемешку с гравием и расцарапав себе голову, он с минуту приходил в себя, а когда подошел к подруге, она попросила его принести воды, он и побежал, а когда вернулся, то Катя уже в отключке на траве лежала, и он ее потащил к машине. На следующий день водила сказал, что ему его бабка рассказала, что там такая ерунда не редкость, много всякого подобного происходит, а все потому, что рядом болота мертвые, туда вода с промывки ГРЭСА стекает, а в ней смерть, это бабка так ему сказала. Вот так вот анон, первый раз в жизни с паранормальщиной сталкиваюсь. До сих пор мандраж при воспоминаниях о той ночи.Автор неизвестен

Ключевые слова: Пикник машина ночь лес

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