Бабушкины повести

JuliS Просмотров: 378 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 20:02 by

Добрый день. Все мы знаем, что на кладбища ходить следует до обеда. После же покойные отдыхают. Знавала я одну женщину, нелёгкая у неё была судьба: сначала муж от нее ушел, а потом помер единственный сын. Работала женщина вместе со мной в больнице и в день годовщины смерти сына по обстоятельствам на работе не могла вырваться на кладбище до обеда. Только во второй половине дня ей удалось отпроситься у начальства хоть на пару часиков проведать сыночка. Женщина она была несуеверная, хоть и говорила я ей, что негоже на кладбище после обеда ходить, но разве убитая горем мать будет слушать такое? Доехала она до кладбища, людей, само собой, уже нет.Дошла она до могилы сына, села и начала, как это у нас принято, причитать, как горько ей живётся. Но через пару минут женщина обратила внимание, что через пару могил сидит мужчина. Одет он был не по погоде, на дворе стояло лето, а он в шляпе и плаще. Женщина смутилась, но по привычке (в тех краях многие друг друга знают) сказала: «Добрый день». У самой ощущение странное, как могла она не заметить его, если он тут уже сидел ранее, а если бы он пришёл после неё, однозначно бы заметила! Мужчина повернул к ней голову и, слегка приподняв шляпу, ответил: «Доброго дня!» Женщина решила не накручивать себя и отвлеклась на могилу сына снова, через пару минут обратила внимание на место, где сидел мужчина, а его и след простыл. Ну не могла она не заметить, если бы он встал и направился в какую-либо сторону! Она быстро засобиралась и решила уйти как можно скорее оттуда. Поведала она мне об этом на следующий день. Совпадение или нет, но стала женщина после этого случая быстро чахнуть, диагноз поставить никак не могли, так и умерла в скором времени.Вторая история приключилась с бабушкой, когда она была ещё молодой, только недавно окончила институт и работала санитаром в больнице.Мне нужно было ухаживать за больными и уж, ей-богу, не помню, почему в тот день я задержалась допоздна. На дворе было лето (а на Украине ночи летом тёмные, не так, чтоб уж совсем ничего не видать, но вполне себе). И вот иду я, фонаря нет, не думала, что придется мне так допоздна задержаться. Решила путь срезать, иду, значит, мимо поля и чувствую, что как-то не по себе мне. Сначала я все спихивала на воображение, но чем ближе я приближалась к повороту на тропинке, тем сильнее чувствовала необъяснимый страх. И тут черт меня дернул бросить взгляд в траву на поле. Хочу тут отметить, что, со слов бабушки, трава была не 5 см в высоту, а около 30-35 см. В траве я увидела лежащее на боку животное, как я тогда подумала, телёнка. Деревня, мало ли кто забыл пасущегося недалёко от дома теленка с поля забрать? Но, когда я стала подходить ближе, я поняла, что это вовсе не телёнок. Животное было очень странное, не то свинья какая-то, не то вообще неясно что... И явно оно здесь было оставлено не человеком, потому никакой цепи рядом не было вбито. И тут меня такой страх взял. Ноги ватные. Ночь, темно, а я дышать боюсь… И тут, собрав все силы, которые только во мне остались, я рванула в обратную сторону и решила добраться домой по другому пути. Как добежала до дома, не помню, помню только, что сердце колотилось, как бешеное. Всю ночь я не могла сомкнуть глаз и думала, что же это все-таки было. К утру я решила, что, скорее всего, это был телёнок, а цепи я просто не увидела в высокой траве, а остальное сделала перепуганная девичья фантазия. Дабы убедить себя, что все это смешная глупость, я решила пойти на работу именно тем путем. В больницу мне нужно было рано утром, но уже было светло. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо того самого места, я увидела абсолютно ровное поле с травой (если бы там действительно что-то лежало таких размеров, трава бы так быстро не выпрямилась в идеально ровную). Это ещё больший ужас на меня навело. С тех пор той дорогой я в позднее время не ходила, да и вообще старалась до темноты не задерживаться.

Ключевые слова: Бабушка кладбище человек животное поле авторская история

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