Ночная школа

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:57

JuliS Просмотров: 309 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 01:57 by

У меня есть довольно старенькая двоюродная бабушка, которая по стечению некоторых обстоятельств живет сейчас с моей тётей. И как-то мы заговорили с ней на тему необъяснимого и пугающего, и вот что поведала мне бабушка. Далее рассказ пойдет от ее лица.Это была зима, я работала в школе уборщицей. В мои обязанности входило приходить рано утром (примерно в полшестого утра), топить печь, чтобы школа прогрелась к приходу учеников. Само собой, что зимой рано темнеет и рассветает поздно. Это были ещё времена СССР, в каждом доме стояло радио, которое круглыми сутками не выключали. Возможно, некоторые помнят или слышали, как по радио в 00:00 и 06:00 ежедневно играл гимн СССР.Я приходила домой поздно, так как после ухода всех сотрудников школы мне нужно было вымыть коридоры и кабинеты. И вот я пришла домой, завалилась спать и проснулась от звука радио. Играл Гимн. Я решила, что проспала. Не обращая внимания на часы, побежала в школу.Там меня встретил охранник:- Нина (имя бабушки изменено), что ты в такое время?- Так печку топить пора. Знаю, опоздала.- Так время еще второй час ночи!Я поняла, что проснулась под гимн, который играл в 00:00, но домой идти уже не стала. Мы с охранником решили посидеть в учительской и побеседовать. Тут и началось самое интересное. Сидели мы при тусклом освещении в учительской (стоит отметить, что за одной из стен учительской располагался актовый зал, все кабинеты на ночь закрывались, а диван стоял как раз спиной к стене, смежной к актовому залу). И тут из-за стены слышим какой-то странный грохот. Мы тут же замолчали и прислушались. Звук был похож на топот лошадиных копыт, и звук стремительно становился отчетливее, громче. Было ощущение, что этот табун прямо за нашей спиной, что вот-вот проломит стену между актовым залом и учительской.В холодном поту мы с охранником упали на колени и стали молиться. Сколько времени так прошло - не знаю, но постепенно звук начал затихать, а потом совсем исчез.До утра мы просидели в замешательстве. И когда уже начало рассветать, мы решились зайти в актовый зал. Все было на месте, никаких следов чьего-то присутствия мы не обнаружили. Рассказывать о ночном происшествии тоже никому не стали, примут ещё за сумасшедших!P. S. По словам охранника, ничего подобного раньше он не слышал, и никаких странностей во время дежурств прежде не происходило. Я не спросила у бабушки, работал он там потом или уволился после этого происшествия, поэтому додумывать на этот счет не буду.

Ключевые слова: Бабушка школа радио охранник гимн топот авторская история

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